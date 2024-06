"La amnistía vulneraría los principios de igualdad y separación de poderes"

El abogado mediador Agustín Azparren, magistrado jubilado y fiscal en excedencia, plantea que la ley de amnistía podría vulnerar los principios de igualdad, separación de poderes e independencia judicial, motivo por el que será rechazada por el TJUE. Además, las cuestiones prejudiciales que plantearán los jueces ante el citado tribunal detendrán la aplicación de la ley durante un mínimo de año y medio.

–Duda que se aplique la ley de amnistía.

–Una cosa es que entre en vigor y otra que se aplique. Lo normal es que no llegue a aplicarse nunca.

–¿Qué vías tienen los jueces?

–El juez puede plantear una cuestión constitucional ante el Tribunal Constitucional, si duda de que la norma sea amolde a la Carta Magna, o bien puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si estima que la citada norma vulnera los principios de la UE. En el caso del Constitucional, basta con preguntar si la norma es constitucional o no. En el caso del TJUE, como el derecho europeo es más amplio, el juez puede reflejar lo que opina y qué dudas se le plantean y si eso puede vulnerar principios del Derecho de la Unión. Son dos opciones, compatibles y que obligan a suspender del proceso.

–Pero se dice que no cabe suspender el proceso en caso de cuestión de constitucionalidad.

–Ahí hay discusión. Presumiendo que los jueces que tenían que aplicar la ley de amnistía iban a plantear sus dudas ante el Constitucional, el legislador estableció que no se suspenderían los efectos de la norma en caso de platearse una cuestión de constitucionalidad. No dice nada de la cuestión prejudicial, porque el Gobierno español no tiene competencias sobre el Derecho de la Unión Europea, al primar éste sobre el nacional. El parlamento español no puede regular ni limitar las facultades que tiene el juez español como juez que es de la UE. Algo de lo que la gente no es consciente, y que costó que comprendiesen los propios jueces, es que, en el momento en que España entra en la UE, los jueces pasan a tener una doble función: son jueces españoles, pero también de la UE. El derecho de la UE se aplica por todos los jueces y por el TJUE, que es el que unifica. Como juez de la UE, si entiende que una ley en España vulnerar la legislación europea, puede dejar de aplicarla. Aunque en caso de duda, debe presentar una cuestión prejudicial.

–¿Qué principios de la UE vulneraría la amnistía?

–Se habla del principio de igualdad, que podría ser examinado tanto desde el punto de vista constitucional como desde la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, una especie de constitución europea. Incluso podría vulnerar el artículo 2 del Tratado de la UE, en lo referente al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. Hay precedentes del TJUE, que ha condenado a Polonia y Hungría por vulnerarlos.

–¿La cuestión prejudicial debe supeditarse al pronunciamiento del Constitucional?

–No tiene nada que ver. El orden que se siga es indiferente. El Constitucional se pronunciará respecto a los recursos planteados por varias comunidades y los que puedan plantear senadores y diputados. Los jueces se decantarán previsiblemente por la cuestión prejudicial, tras la que pueden plantear otra constitucional. Si hay un pronunciamiento anterior del TJUE y éste dice que se vulnera el principio de igualdad o la tutela judicial, lógicamente condicionaría lo que dijese el Constitucional.

–¿Qué es lo que ha dicho realmente la Comisión de Venecia?

–Independientemente de que la Comisión de Venecia no entrase en los aspectos que podría valorar el TJUE, el dictamen plantea que la convivencia es un aspecto defendible para la ley de amnistía, pero por otro lado indica que debe hacerse con unas mayorías importantes, que no se puede hacer con trámite de urgencia, saltándose como en este caso todo tipo de informes y garantías. El escrito de la Comisión de Venecia vale tanto para los que están a favor como en contra, pero no entra en los principios de la UE o su constitucionalidad.

–Y otro asunto espinoso es el de las medidas cautelares.

–Si se plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE, el juez debe suspenderlo todo y no tiene por qué levantar las medidas cautelares. Si realmente tiene dudas de la compatibilidad de la ley de amnistía con la legalidad europea, evidentemente no tendría ningún efecto hasta que no se pronunciase el TJUE. No afectaría a la orden europea de detención, en la que no puede entrar el estado español al tratarse del ámbito de la UE.

–Los nacionalistas urgen a la publicación urgente de la ley de amnistía en el BOE.

–Siempre hay una cierta confusión: una cosa es la aprobación de la ley, otra cosa la publicación, que es la entrada en vigor de la norma, y otra la aplicación. La propia ley indica que son los jueces en cada caso los que aplican la ley, la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no sé si hay algún otro tribunal afectado. Como la propia ley dice, son los propios jueces los que tiene que interpretar si los delitos que abarca la ley de amnistía afectan a los casos juzgados o pendientes de juicio, porque dependiendo de ello se anularía la sentencia o se archivarían las actuaciones.

–Hay dudas de que la amnistía abarque todos los delitos.

–Los cuatro fiscales del "procés" han dictaminado que hay dos delitos a los que la ley no abarca, los de terrorismo y malversación. Y después está la discusión de si la ley es constitucional o acorde a la normativa europea. La ley, aunque esté aprobada, depende del juez para su aplicación. Las cuestiones prejudiciales pueden retrasar su aplicación año y medio o dos años, que es la media de lo que tarda en dictaminar el TJUE, y si éste dice que va contra los principios de la UE, no se aplicaría nunca.

–A pesar de ese dictamen de los fiscales, el Fiscal General puede imponer su criterio.

–Son cuatro fiscales de gran prestigio. Uno de ellos, Moreno, estuvo en Asturias. Pero como la Fiscalía se rige por el principio de jerarquía, al final el Fiscal General del Estado es el que tiene primacía. Cuando el juez pida informes, puede reproducirse el elaborado por los fiscales o el Fiscal General del Estado puede incluso presentar otro, o puede incluso ordenar a los cuatro fiscales que elaboren un informe en otro sentido, pero en ese caso puede exigirle a su superior que lo pida por escrito, lo que complica más el asunto.

–Ha habido dudas sobre la condición procesal de la esposa de Pedro Sánchez.

–Está claramente investigada, es lo normal en todos los procedimientos. Le pasa a todos los ciudadanos. Ocurre en la mayor parte de los casos. El siguiente paso sería la apertura de juicio oral, después de la investigación, y si la Fiscalía considera que hay delito, en cuyo caso pasaría a estar acusada.

