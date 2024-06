Hipócrates suma 267 seguidores: "¿Cómo lograr que el paciente se sienta persona?"

Las ceremonias de graduación de las enseñanzas sanitarias tienen como invitado necesario a Hipócrates, médico griego que vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo. Su célebre "juramento" se incorpora a las mochilas de los estudiantes en el momento mismo en el que adquieren la condición de titulados. Es lo que sucedió este sábado a 267 alumnos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo.

En varios discursos sonó ese deseo tan característico de nuestro tiempo: "...Y, sobre todo sed felices". Pero ese parabién les llegó combinado con las exigentes palabras del Juramento Hipocrático, leídas en voz alta por todos y en pie: "Me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad"; "la salud y la vida del enfermo serán mis primeras preocupaciones"; "mis colegas serán mis hermanos"... Mucha responsabilidad, desde hoy mismo, para este nutrido grupo de titulados sanitarios, que disfrutan de la contrapartida tranquilizadora del casi pleno empleo en sus respectivos sectores laborales.

El salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con un aforo 501 personas, se llenó por dos veces consecutivas (la segunda, con gente de pie). La primera ceremonia correspondió a las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia; la segunda, a las de Medicina y Odontología. En las butacas estaban el catedrático, médico y exrector de la Universidad de Oviedo Juan López Arranz; la gerente del área sanitaria IV y del HUCA, Beatriz López Muñiz; y los presidentes de los colegios profesionales de los cuatro colectivos: Esteban Gómez (Enfermería), María Blanco (Fisioterapia), Luis Antuña (Médicos) y Jesús Frieyro (Dentistas). Asistieron algunas autoridades más, entre ellas la directora del HUCA, María José Villanueva; la gerente del área sanitaria de Gijón, María Luisa Sánchez; y el rector de la Universidad Nebrija, José Muñiz, los tres como padres de graduados en Medicina.

Hubo ovaciones para los profesores que se jubilan este próximo 31 de agosto. En Medicina, Antonio Fueyo, Javier Naves, Jorge Tolivia y César Morís. En Enfermería, Andrés Llavona, quien declaró a este periódico: "Han sido 43 años y seis meses, casi nada. Me da pena, pero tengo muchas otras cosas que hacer". También recibió aplausos y una beca de cada colectivo Pilar Galán, trabajadora de la Facultad y organizadora de las ceremonias.

Presidió los actos Alfonso López-Muñiz, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo y anterior decano de la Facultad, quien enfatizó que "la transmisión de conocimientos está protegida como legado de la humanidad". El actual decano, José Antonio Vega, recordó los periodos marcados por la pandemia de covid y compaginó las palabras afectuosas con un reproche por el elevado absentismo que registran algunos grados sanitarios: "Se puede llegar a la conclusión errónea de que no es necesario pasar por la Facultad. Pero lo cierto es que no hay ningún internet ni ningún móvil ni ninguna aplicación que pueda sustituir a los profesores. No obstante, todo esto nos ha hecho reflexionar y seguramente tendremos que cambiar cosas".

También los flamantes graduados tuvieron oportunidad de expresarse. Andrea Talavera Merino habló en nombre de sus compañeros de Enfermería: "Ojalá nunca olvidemos que lo más importante de nuestra profesión es cuidar". Carlos Ménguez Hernández, de Fisioterapia, se emocionó al referirse a sus compañeros: "Donde de verdad aprendimos la amplitud de nuestra profesión fue en las prácticas en los hospitales". Los portavoces de Medicina fueron Alberto Hernández Galán y María del Carmen Ponte de la Mata. Se repartieron los papeles. El primero rozó el monólogo desenfadado: "Hemos sido una promoción unida, hemos organizado espichas, cuánto dinero hemos dejado en Tierra Astur". La segunda reflexionó emocionada sobre la esencia de la profesión: "¿Cómo puedo conseguir que un paciente se fíe de mí y se sienta menos paciente y más persona?". Ignacio Sánchez Lázaro, de Odontología, expresó la gratitud a los profesores por compartir enseñanzas "que nos permitan ser tan buenos profesionales como ellos".

Suscríbete para seguir leyendo