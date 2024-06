"Es importante recordar que la investigación es un activo para Europa"

El asturiano Julio Sáez-Rodríguez es el nuevo jefe de investigación en el área computacional del Laboratorio de Biología Molecular (EMBL, por sus siglas en inglés) del Instituto Europeo de Bioinformática (EBI, por sus siglas en inglés), un nombramiento que llega tras una larga carrera en el campo de la investigación. Saez-Rodríguez ha trabajado en el Instituto Max Planck (Magdeburgo, Alemania), en la Universidad de Harvard (Boston, EE.UU.), en el Wolfson College (Cambridge, Reino Unido) y en la Universidad de Heidelberg (Alemania), entre otros. El camino hacia la excelencia de Saez-Rodríguez comenzó en la Universidad de Oviedo, donde estudió Ingeniería Química, grado que finalizó con la distinción de mejor expediente académico.

–¿De dónde surge su pasión por la bioinformática?

–Pues mis padres son médicos, y a mi siempre me pareció muy interesante la biomedicina, pero no me veía ejerciendo, en el sentido de tratar a los pacientes, y descubrí la ingeniería química. Es una carrera que me permitía dejar las puertas abiertas a diferentes salidas, porque yo en aquel entonces no sabía bien a qué me quería dedicar y, por ejemplo, mi hermano que estudió lo mismo ahora trabaja en Asturiana de Zinc. Así que sí, es un grado que abre muchas puertas porque yo aprendí lo mismo, pero lo apliqué en otro campo.

–¿Qué significa para usted formar parte de un laboratorio tan prestigioso como EMBL-EBI?

–Es algo muy especial, porque es un instituto europeo, y eso es algo que me gustaría destacar, el concepto de Europa y las cosas que nos unen, traspasar fronteras e intentar conectar países. Y de hecho parte también del trabajo es comunicar a los distintos países que forman parte del EMBL la tarea que hacemos con la financiación que nos dan. Es un sitio muy especial por eso, porque es europeo, es muy interdisciplinar, es muy colaborador, y estoy muy contento de estar aquí.

–Precisamente estamos en la antesala de las elecciones europeas ¿Qué le parece, qué hace falta en este contexto internacional?

–Más inversión, sin duda. Más grupos interdisciplinares y mayor financiación, en especial para países como España en los que el porcentaje es mucho menor. Es importante recordar que la investigación es un activo muy importante para Europa. Y en temas de actualidad, como la Inteligencia Artificial, de momento Europa va por detrás de Estados Unidos y de China. Si bien es cierto que existe una red europea de inteligencia artificial, de la que también formo parte, la problemática se reduce a lo de siempre: hacen falta medios y apoyo a los investigadores. Por ejemplo, en España hay mucha precariedad laboral y la gente no puede investigar o lo tiene que dejar porque no tienen la perspectiva de tener un salario más o menos estable. Y es que la investigación es una disciplina que se tarda mucho en construir, pero que se puede perder muy rápido. Si no hay apoyo sostenido se desmantela y luego es muy difícil recuperarla.

–¿De qué forma se traduce todo esto en Asturias?

–También es posible desarrollar investigación de calidad en regiones más pequeñas. Tal es el caso de Carlos López Otín, un científico extraordinario. Personalmente nunca trabajé con él pero lo conozco y sé que formó a mucha gente, personas que ahora están trabajando en grandes laboratorios o que crearon empresas. Otín es un gran ejemplo de superación, porque no tenía los medios de que disponen otros investigadores y aún así consiguió tener gran impacto en la comunidad científica internacional, donde se le quiere y se le valora muchísimo, y ayudar a mucha gente en Asturias a hacer ciencia. Y eso es un aspecto muy importante, porque podía haberse ido a donde hubiese querido, pero se quedó en Asturias a pesar de todo con lo que tuvo que lidiar.

–¿Usted echa de menos la tierrina?

–Claro, a mí me gustaría, idealmente, volver a Asturias, pero las oportunidades son muy limitadas. Porque cuando salí la primera vez fue de Erasmus a Stuttgart y le dije a mi madre que volvería a final de curso. La pobre aún me está esperando (ríe). Y en aquel momento fue un poco por conocer el mundo, pero de cara a investigar, en general, hay mejores oportunidades fuera de España. Sí es cierto que en Barcelona hay bastantes opciones y también en Madrid, pero si pudiese regresar lo haría a Gijón, sin duda, aunque yo nací en Oviedo, pero cuando tenía seis meses nos mudamos a Gijón, así que soy gijonés.

–¿En qué consiste su trabajo?

–Intentamos entender qué es lo que ocurre o lo que deja de funcionar cuando hay una enfermedad. Porque cuando alguien padece cáncer, una enfermedad autoinmune, del corazón, etc, hay un proceso de nuestro organismo que, por así decirlo, se descarrila, no funciona como debería. Estos procesos están determinados porque hay ciertas moléculas que no hacen lo que deberían. Entonces, mediante las disciplinas ómicas como proteómica, transcriptómica, metabolómica, y las nuevas tecnologías, se puede hacer un perfil de las células de los pacientes y entender qué es lo que pasa. Utilizando las ómicas se generan grandes cantidades de datos y utilizamos métodos computacionales como la inteligencia artificial o la estadística para extraer de esos datos qué es lo que está ocurriendo, qué ha ido mal. Es decir, nos centramos más en el análisis de datos que en la generación de los mismos. Los comparamos, integramos, combinamos y de ahí extraemos qué cambios han ocurrido para guiarnos de cara al tratamiento. Y es que si sabes que hay un proceso concreto que está alterado, pues puedes buscar una terapia, una medicina o una droga que consiga, digamos, reconducir eso.

