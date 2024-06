Los docentes asturianos, con pocos alumnos pero sin complementos consolidables

La enseñanza pública asturiana afronta tiempos agitados en la recta final del curso escolar. Las fuerzas sindicales acaban de organizar un encierro y una manifestación en Oviedo. Las organizaciones denuncian una desigualdad entre el profesorado regional respecto al resto de comunidades autónomas, con especial hincapié en el apartado salarial–, el envejecimiento de las plantillas y las cifras de interinos. Y han avisado a la consejera de Educación, Lydia Espina, que la huelga "no se descarta". La administración, por su parte, reivindica los avances producidos durante la actual legislatura, con tres medidas anunciadas por Educación: el acuerdo de asuntos propios remunerados, la rebaja de la ratio a 23 alumnos en 1.º de Primaria y, la más reciente, la apertura de la negociación del calendario para rebajar a 23 las horas lectivas de los maestros de Infantil y Primaria.

Salarios. El apartado salarial es uno de los que más crispación genera entre los docentes. Según señalan en Comisiones Obreras (CC OO), la principal diferencia respecto a otras comunidades autónomas (CCAA) radica en que Asturias sería la única que no contaría con complementos consolidables, sino con el Plan de Evaluación Docente, que va relacionado a la productividad. Borja Llorente, secretario general de la organización, denuncia que en el Principado "se penaliza" cuando se produce una baja de larga duración.

Para dicho plan, Educación destinó este año una partida de más de 36 millones de euros destinada a reconocer la labor y dedicación del profesorado. En total, se estimó que 9.369 docentes –80 por ciento de la plantilla– será evaluados para cobrar la remuneración. En concreto, podrán adherirse a dos tramos: el A, que incrementa el salario entre 152 y 238 euros mensuales, y el B, que lo hace entre 305 y 477 más. Por ello, la Consejería destaca que, con estos emolumentos, los profesores asturianos se sitúan entre el primer y tercer puesto a nivel nacional.

"La trampa de la Consejería es que afirma que Asturias está en la franja más alta porque los trabajadores de más antigüedad pueden cobrar casi 500 euros más a partir de cierto tiempo, pero no es verdad". Llorente explica que en el Principado esos dos tramos se aplican a los seis y doce años y advierte de que "pueden perderse tras una baja de larga duración". "En seis años, hay una diferencia salarial de 23.000 euros entre Asturias y otras regiones de mismo tamaño como Cantabria", denuncia.

Una plantilla envejecida que quiere reducción horaria a partir de los 55 años

Jornada lectiva a 23 horas. La reducción de la jornada lectiva del personal docente a 23 horas es otro punto de fricción. A este respecto, Consejería y sindicatos se ponen de acuerdo en una cosa: Asturias no es la única región que no se encuentra en ese horario. Sólo nueve comunidades han implantado esta medida hasta ahora y cuatro tienen fijadas 24 horas lectivas semanales. El Principado, por su parte, se encuentra en 25 junto a Andalucía, Ceuta, Galicia, Madrid y Mellilla. Francisco Rey, de SUATEA, lamenta que "no hay ninguna negociación en marcha para el próximo curso ni en ningún momento". Además, recuerda que, años atrás, el Gobierno recomendó a las CC AA la reducción de la carga lectiva. "Esas dos horas permiten que se preparen las clases, atender a la diversidad, dedicarse a la burocracia y la coordinación entre profesores", recalca Rey.

Por su parte, la Consejería movió ficha esta misma semana y anunció la apertura de un calendario de negociación para acometer dicha rebaja para los maestros de Infantil y de Primaria, que se aplicaría lo largo de la presente legislatura. La Consejera señaló que se trata de "otra medida para mejorar la calidad del sistema" para la que pretende trabajar "de la mano" con las organizaciones sindicales y los comités de dirección". En ese sentido, Espina también asumió el compromiso de trabajar en la reducción de la burocracia para facilitar la labor en el resto de cometidos de los docentes.

Las ratios, punto caldente. El Gobierno de Asturias comenzará a aplicar desde este próximo septiembre la rebaja progresiva de la ratio de estudiantes a 23 por aula. La medida, que comenzará desde el próximo curso 2024-2025, lo hará desde 1.º de Primaria. En la Consejería destacan que contará con un apartado específico para los centros de la zona rural que cuentan con unidades en las que conviven estudiantes de diferentes edades. En esos casos, se reducirá el número de estudiantes por aula, pasando de 12 a 11 alumnos en Primaria, y de 16 a 14 en Infantil.

Además, en el Principado destacan que la bajada a 23 estudiantes en Primaria situará al Principado entre las comunidades con mejor ratio, junto a Aragón, Canarias y País Vasco. En secundaria, también se destaca que, junto a Euskadi, la de Asturias es una de las mejores ratios, con 25 estudiantes. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el curso 2021-2022 (el último del que hay referencias), Asturias registró la tercera mejor cifra de alumnado por profesor en enseñanzas no universitarias con 9,7, tan solo por detrás de Cantabria (9,1) y Extremadura (9,4).

Cabecera de la manifestación en defensa de la enseñanza pública, el pasado viernes, en Oviedo. / Analía Pello

Sin embargo, las fuerzas sindicales muestran sus discrepancias y aluden a que las buenas cifras de Asturias respecto a la media nacional es consecuencia "de la irregular distribución de la población del Principado". En ese sentido, Rey señala que, en Oviedo o Gijón, es habitual encontrar clases de Bachillerato con hasta 33 estudiantes. Sin embargo, estas cifras se compensarían con los bajos valores que aportan el Oriente, Suroccidente y las Cuencas. "Somos una de las regiones más envejecidas de Europa y tenemos poca población joven. La ratio baja de manera natura porque no hay niños", incide Llorente.

Medias jornadas. La Dirección General de Personal Docente, encabezada por César González, presentó en marzo un estudio destinado a la reducción de las medias jornadas. En concreto, se prevé una rebaja de 50 por ciento a partir del próximo curso. En la primera convocatoria de interinidad del presente curso, salieron 1.136 plazas a 10 horas lectivas semanales en Secundaria y 12 horas en Primaria. De estas, la Administración señala que, por su perfil, varias no pueden ser modificadas: las que son itinerantes, las que surgen de la reducción horaria de cargos directivos, las asignadas a un programa concreto o liberaciones sindicales. Por ello, del total, 726 sí serían susceptibles de ser combinadas, que finalmente han concluido en 400, pudiendo generar un total de 22 jornadas completas itinerantes.

La Consejería, que solicitó aportaciones a los sindicatos, confirma que la medida se aplicará en la convocatoria de agosto. "Hemos trabajado enérgicamente en mejorar la calidad del sistema educativo. Esta medida reducirá enormemente las medias jornadas", destacó la Consejera. Esta medida, sin embargo, y pese a ser una de las reivindicaciones sindicales, no fue valorada de forma positiva. Cristóbal Puente, de UGT, criticó durante la última semana que se trata de una de las medidas que "no suponen inversión económica". En concreto, señaló que se acomete "uniendo dos medias jornadas" y "sin haber negociado".

Mayores de 55 años. "Desde 2016, la LOE permite una reducción horaria a partir de 55 años. Sin embargo, en Asturias no se desarrolla pese a ser la segunda plantilla más envejecida". Borja Llorente critica la falta de rebaja de la jornada a los mayores de 55, una medida que existe en otras regiones, como Cantabria, que aprobó la medida el pasado mes de abril y a la que podrían acogerse unos 2.000 docentes. Fran Rey justifica esta propuesta por el desgaste de la profesión y, sobre todo, por la necesidad de rejuvenecer la plantilla. "Quitar horas a los mayores permite contratar a profesorado joven. Cada ciertos años, hay un montón de jubilaciones y de entrada de gente nueva que deriva en plantillas inexpertas", apunta.

Asuntos propios. "Me he reunido con todas las fuerzas sindicales y con la junta de personal, que solicitó tres aspectos concretos, entre ellos los días de asuntos propios, que se aprobó cuando me senté con los sindicatos". Lydia Espina matiza así que "no es cierto que no se ha avanzado en nada". Dicha medida ofrece cuatro días de asuntos propios retribuidos para el profesorado, a razón de uno por trimestre y un cuarto fuera de periodo lectivo, pero con actividad en el centro.

