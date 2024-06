La inspectora avilesina que triunfa con una novela negra: "Los malos lo tienen muy fácil"

Una "influencer" es hallada muerta en una playa de Málaga, con la boca mutilada. El espantoso descubrimiento pone inicio a una vertiginosa investigación, "completamente fidedigna y realista", por parte de la inspectora Julieta Collado y su equipo de Homicidios. El caso obliga a los personajes a bajar al submundo malagueño en busca de un sádico de libro, mientras los agentes se ven agobiados por la presión mediática. Es la historia que se desarrolla en "La muda", la primera novela de la inspectora de Policía Judicial de la Policía Nacional Ana Covadonga Castro, nacida en Oviedo en 1990, aunque crecida en Avilés. En ella se traslucen sus experiencias como agente, especialmente los últimos años que ha pasado destinada en la Costa del Sol. Es la primera novela de una trilogía de que la que ha escrito ya la segunda entrega –aún no publicada– y está hincándole el diente a la tercera, aunque le falta tiempo para completarla. "Siempre me gustó la novela negra y policíaca. Sobre todo soy fan de John Verdon, del que destacaría ‘Sé lo que estás pensando’. Me gusta enamorarme de un personaje y es lo que he intentado, que el lector se enamore de Julieta Collado", dice la inspectora.

"Sobre todo desde que soy madre me afectan los casos de niños", asegura la agente en activo

Castro ha tratado de que el lector se enamore no sólo de su alter ego, sino también de sus ayudantes, "un equipo estupendo: Elena y Gonzalo, basados en compañeros de mi propia unidad; Víctor Campos, que es el típico policía guaperas que siempre hay en todas las plantillas; o Eusebio, que es un compendio de todos los policías veteranos que he conocido, y también un homenaje a mi padre, que fue también policía", explica Castro.

Personajes realistas

"La muda" está teniendo buena acogida. Es un libro "directo", con personajes realistas, que huye del estereotipo de policía "outsider" con problemas. Además, se alternan los capítulos desde el punto de vista del "cazador" –el asesino– y la investigadora principal.

La agente entró en la Policía con 22 años. Estuvo primero destinada en Madrid y luego en Marbella ("mundo de los narcos", como dice la canción de El Paisano que suena en la conocida serie de Movistar). Cuando se le pregunta si hay algún paralelismo entre la serie "Marbella" y lo que ha vivido en las calles de esa ciudad, contesta sin dudar: "La realidad supera la ficción". En la comisaría marbellí estuvo dos años y lleva año y medio en Málaga. Con 32 ascendió a "ejecutiva", esto es, inspectora. Y hace seis meses fue madre de una niña. De hecho, aprovechó la baja por maternidad para escribir su primer libro. "Siempre me ha gustado escribir. Aproveché los momentos en que la niña se dormía para darle al ordenador. De hecho, escribía a veces mientras movía la cuna con el pie (ríe). Hice un par de capítulos, se los di a leer a mi marido y me animó a seguir. No sé cómo lo hice", admite esta avilesina afincada en Málaga.

"Lo que hay que hacer es atacar los medios económicos de los delincuentes", dice Castro

"Se va haciendo callo con el tiempo, aunque yo todavía no lo he desarrollado del todo. Nunca dejan de afectarte las situaciones que vives. Desde que soy madre me afecta sobre todo los casos de niños", asegura. Un hecho que le llegó al alma –a ella y a medio país– fue el asesinato en Almería del niño Gabriel, "un crimen incomprensible, innecesario, sin explicación", indica.

"Tampoco llevo los de prostitución, aunque tengo muy claro qué hacer contra las redes de crimen organizado. Los malos lo tienen muy fácil, más fácil que los policías, tienen mucho más dinero y muchos más medios. Lo que hay que hacer es atacar esos medios económicos. Hay que preguntarse de dónde ha sacado el dinero gente sin oficio ni beneficio pero con una inmensa fortuna, pero no se puede actuar por el ‘in dubio pro reo’. Ellos tienen cuentas a en otros países, a nombre de sus padres, y nosotros trabajamos como las manos atadas", confiesa. ¿Y aprietan mucho los medios de comunicación?. "Es normal, la gente quiere saber y los medios quieren contar, aunque alguna vez sí afecta lo que se publica a las investigaciones", asegura.

Las mujeres ya llevan más de cuarenta años en la Policía Nacional, pero aún falta mucho por hacer. "Por el hecho de ser mujer se te exige el doble que al resto, y tienes que aplicar un mecanismo de defensa", dice. También entre los delincuentes cuesta que la mujer ejerza su autoridad. "Cuando estuve en el zeta, se notaba mucho con los detenidos. Siempre se dirigían hacia el compañero, aunque fuese de rango inferior y había que decirles que me contestasen a mí", asegura. Y es que "hay gente a la que le cuesta interactuar con una mujer con autoridad", cree.

Su mensaje es no obstante optimista: "No obstante, poquito a poco la cosa está cambiando. No necesitamos que nadie nos ayude, no nos hacen falta cuotas. Nos bastamos a nosotras para alcanzar los puestos que queramos alcanzar".

Suscríbete para seguir leyendo