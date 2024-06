Los partidos exigen una solución sobre los títulos en catalán a Generalitat y Principado

Un conflicto administrativo antes que lingüístico. Es la opinión mayoritaria entre los partidos políticos con representación en Asturias ante las trabas que se han encontrado algunos profesionales que cursaron estudios o formación postgrado o de otro tipo en Cataluña y ahora necesitan convalidarla ante el Principado para poder participar en procesos o formar parte de bolsas de empleo público.

La decisión de la Generalitat de expedir todos sus títulos acreditativos exclusivamente en catalán y no en versión bilingüe (también en castellano) como hacía hace unos años, antes del "procés", obliga al Principado a exigir una traducción jurada del documento a convalidar, lo que acarrea para los solicitantes un coste añadido y un retraso, ya que ese tipo de traducción llevar un tiempo que puede colisionar con el cumplimiento de un determinado plazo.

Javier Jové, de Vox, cuestiona "la creación de fronteras lingüísticas interiores que obstaculizan la libre circulación de los trabajadores y de atracción de talento". El diputado autonómico sostiene que "la proliferación de mini lenguas oficializadas, como la llingua, está creando situaciones esperpénticas en España, generando problemas artificiales de incomunicación y rompiendo la unidad del mercado laboral". Y añade que este episodio, las dudas planteadas por una empleada de la sanidad asturiana sobre la convalidación de un documento expedido solo en catalán, "sitúa a (Adrián) Barbón de bruces con la triste realidad que producen innecesariamente las lenguas cooficiales".

Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, apunta que las administraciones autonómicas deberían evitar que "las lenguas cooficiales en España se conviertan en un elemento de conflicto y quizás sea razonable buscar otros mecanismos que no requieran una traducción jurada, lo que supone un costo añadido y una mayor burocracia que, además, podría general la sensación de agravio comparativo". No obstante, el parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias considera "razonable" el establecimiento de "algún mecanismo que permita a la administración asturiana certificar los títulos que no tienen especial protección en el Principado y que, por tanto, el personal funcionario no tiene por qué conocer".

Vegas abogó por la necesidad de "hacer un llamamiento al diálogo entre administraciones para solucionar este tipo de cuestiones y no convertir en un problema aquello que la ciudadanía vive con total normalidad". Para el diputado de IU-Convocatoria, "las lenguas que se hablan en España, incluido por supuesto el asturiano y el eonaviego, deben ser motivo de orgullo y desde luego no un elemento de conflicto entre administraciones autonómicas".

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, juzgó "razonable" que se pida una traducción jurada por parte del Principado, "ya que el catalán es oficial en Cataluña, per no en el resto del territorio del Estado. Vemos sensato que se reclama esa traducción al castellano, como también esperamos que se reclame traducción al asturiano a medida que avanzamos hacia la justa oficialidad de nuestras lenguas". Covadonga Tomé , que es pediatra en excedencia de la sanidad pública asturiana, reconoció que este problema "es bastante común" en personal del ámbito sanitario y que también se ha dado con títulos expedidos en gallego.

Otras fuentes admitieron que hay algún caso de este tipo, pero que en cuanto el profesional pide la traducción al Servicio Gallego de Salud se envía rápidamente. Adrián Pumares, diputado autonómico de Foro, rechazó de plano que se trate de un problema de naturaleza lingüística. "No estamos ante una cuestión lingüística, sino de absoluta incompetencia administrativa. El parlamentario sostiene que "si las administraciones hicieran bien su trabajo la ciudadanía no tendría que perder el tiempo y hacer trámites innecesarios". PSOE y PP eludieron pronunciarse.