Se eleva la edad para registrarse en una red social: "Puede ser una norma reparadora para contener el daño que vemos los expertos"

A. Rubiera

Joaquín G. Cabrera es uno de los mayores investigadores españoles sobre conductas de riesgo asociadas a los usos de las tecnologías de la información, la comunicación y las redes sociales. Granadino afincado en Asturias, es doctor en Psicología Social y dirige el grupo de investigación Ciberpsicología de la Universidad de La Rioja. Ayer, con mucha prudencia porque "no conozco al detalle la letra pequeña", González Cabrera se mostraba como un experto aliviado. "Esta ley para mí es una gran satisfacción porque llevo años advirtiendo y reclamando que había que ponerse a ello. Pero es una emoción contenida porque entre lo que se ‘vende’ y la letra pequeña siempre hay un trecho. Pero indudablememente es un cántico a la esperanza y algo positivo", dice. González Cabrera, que es uno de los 38 expertos nacionales que participarán en el gran estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia, impulsado por Unicef, "y en el que evaluaremos a 100.000 niños y niñas el curso que viene", insiste en el hecho de que "hoy es un día a celebrar porque se demuestra que hay una sensibilidad política y que, ante la falta de regulación de la industria del videojuego en sus aspectos más peligrosos, o las empresas que no han hecho bien su trabajo en cuanto a las edades límite en el acceso a las redes sociales, ahí está la interferencia del estado que puede ser potencialmente reparadora a la hora de contener el daño que vemos los especialistas que estamos en la trinchera". "Por defecto profesional", dice, de los enunciados hechos ayer por el ministro Félix Bolaños respecto al alcance de la ley habría algunos "que me llaman la atención". Uno, el aumento de la edad mínima para hacer registro en las redes sociales. "Lo que me pregunto es cómo se va a regular eso, y me temo que se puedan dar algunas paradojas. ¿Qué pasa con los niños que ya tienen una red social?". En todo caso, aplaude que la ley venga a decir "que las redes sociales requieren de cierta madurez que muchos niños que las usan no tienen. Porque envuelven muchísimas dinámicas psicosociales, entre ellas aspectos que afectan a la autoimagen, al autoconcepto, a la presión social del grupo... que se ha visto que en edades tempranas no se regulan bien". A parte, dice el experto, de que "están diseñadas la mayoría para generar una pauta de consumo muy desorbitada que sin mediación parental se puede ir de las manos con facilidad". Recalca Joaquín González Cabrera que "las redes, por sí solas, no te van a hacer caer en un problema, pero sí que tienen condicionantes que si podemos restrasar su uso, aumentaremos la posibilidad de que los jóvenes se enfrenten a ellos con mayor grado de madurez". Como experto en las "cajas botín" de los videojuegos, también se muestra muy interesado en ver cómo resuelve ahora la ley ese peligro sobre el que hay "un consenso internacional". Y espera una mejoría respecto al anteproyecto de ley de 2022. "Si logramos que se describa de una forma correcta puede ser un gran éxito porque se impactará sobre muchas recompensas que son una apuesta encubierta, algo prohibido para los menores. Es impresionante el nivel de consciencia que tienen muchos menores de que están apostando a una edad en que no pueden hacerlo, y otros que caen en esa dinámica sin ser conscientes", finaliza el investigador.