Los exámenes del segundo día de EBAU en Asturias: quejas por errores subsanados en Matemáticas y mucho Kant y poca Constitución

"Hemos tenido muchas dudas con Historia. No nos esperábamos que no cayese ninguna constitución, pero ha ido muy bien. Ahora a por el siguiente". Con los nervios más templados que en la primera jornada, los 5.088 estudiantes que se enfrentan a la EBAU continúan examinándose y confiados de sus posibilidades. Durante la mañana de este miércoles, penúltima jornada del maratón de pruebas, fue el turno de Historia de España y de Filosofía, dos asignaturas "que imponen mucho respeto". Pero una vez fuera de las aulas, la mayoría de jóvenes consultados decían sentirse satisfechos con sus exámenes.

"No sé muy bien por qué escogí Filosofía. No me pondera nada, pero no ha ido nada mal", destacó Javier Menéndez, estudiante de Artes Escénicas en el instituto Aramo. Este joven ovetense aspira a cursar Arte Dramático –cuya prueba de acceso tiene la próxima semana– y maneja como alternativa Filología Inglesa. Tras salir de Filosofía, dedicó el descanso a repasar temas de Artes Escénicas: análisis de obras teatrales, cometidos de los distintos trabajadores de la escena o el papel de la comedia del arte italiana y sus vínculos con el surgimiento de la zarzuela española. Sobre sus preferencias, apostó por "Un tranvía llamado deseo", obra cumbre de Tennessee Williams, y rogaba que no saliese el shakesperiano "Sueño de una noche de verano".

Paula Cobián y Alejandro Rodríguez, estudiantes de los bachilleratos de Tecnología y Ciencias Sociales en el instituto Leopoldo Alas Clarín, de Oviedo, acababan de salir del examen de Historia de España. Esperaban "mucho más temario". En concreto, alguna pregunta sobre las constituciones o la etapa franquista, época que "teníamos muy controlada". A ambos les aguardaba a continuación el examen de Matemáticas. "Lo llevo muy bien", coincidieron, aunque tenían preferencias distintas. "Yo voy a tope con geometría y matrices. Si alguna se me da mal, iré a por probabilidad, que lo tengo controlado", destacó Cobián. Rodríguez se agarraba a los temas de probabilidad y estadística: "Los llevo bastante bien controlados. Si los manejas bien, puedes aspirar al diez".

A la sombra de la fachada de la Facultad de Derecho estaban Abril Arango y Tatiana Fernández, estudiantes del instituto Pérez de Ayala. La primera aspira a formarse en leyes en ese mismo centro universitario. Tatiana se decanta por Filología Inglesa o Lenguas Clásicas. Ambas salieron "confiadas" del examen de Filosofía. "Se han portado mucho. Iba con malas sensaciones porque descarté mucho temario, pero he tenido bastante suerte", explicó Fernández. Se decantó por centrarse en las preguntas de Aristóteles. Arango se lanzó a por Kant. Ambas afrontaban su último examen, latín, para el que tenían más dudas: "Nos enteramos tarde de que había cambiado la forma del examen y tenemos una parte peor preparada". Aun así tenían confianza.

Andrés Egotxeaga, Asier Gallego y Lidia Romero salían de Historia y Filosofía "cansados" pero seguros de aprobar: Andrés aspiraba a un 9,5, Asier y Lidia se mostraron menos ambiciosos: "Nos conformamos con aprobar". "Sólo pienso en acabar ya y que suba el Oviedo. Si consigo entrar en Medicina, pues perfecto", bromeó Egotxeaga. Gallego y Romero tienen en mente estudiar INEF y Derecho. Alumnos del instituto de La Fresneda, también acababan este miércoles con su EBAU. Matemáticas, Latín y Ciencias eran las asignaturas escogidas. "Estamos más tranquilos. No nos gusta repasar antes de los exámenes", señalaron los tres mientras hacían tiempo frente a las aulas.

Dudas matemáticas en Avilés y dos protagonistas en Historia: Juan Carlos I y Belarmino Tomás Durante el desarrollo de la EBAU, se produjeron este miércoles dudas y quejas en Avilés durante el examen de Matemáticas II. En concreto, por errores de redacción en las preguntas 1, 6 y 8. La Universidad de Oviedo se explicó que tales errores fueron subsanados en tiempo real por los responsables de la materia en todas las sedes, y se destacó que ninguno de los enunciados suponía que el ejercicio fuera irresoluble o que aportase más complejidad. Además, las fuentes consultadas enfatizaron que, antes de llevar a cabo la corrección de los exámenes, se realiza una reunión entre profesores para exponer las posibles incidencias y no agraviar a los afectados. Del mismo modo, señalaron que serían dadas por buenas las respuestas correctas independientemente del método empleado. El examen de Historia de España era uno de los más temidos por los estudiantes. Sin embargo, muchos se mostraron satisfechos. La prueba consistió en responder a cuatro cuestiones sobre dos textos: El Manifiesto de los Persas o el discurso de Belarmino Tomás, secretario general del sindicato minero asturiano, pronunciado en Sama en el marco de la Revolución de 1934. Sobre la alocución de Belarmino Tomás, los estudiantes debían realizar un análisis de la idea principal del texto y definir los conceptos de socialismo, comunismo y anarquismo. Además, también debían valorar la importancia de la Revolución del 34 en la etapa posterior de España. Por otro lado, otras preguntas del examen hicieron referencia a las diferencias entre las culturas celtas e íberas en la época antigua, la evolución de la industria textil catalana y la minería durante el siglo XIX o un análisis del papel del Rey Juan Carlos I durante la Transición y su figura durante el régimen franquista. "Esperábamos más presencia del franquismo", destacaron algunos estudiantes.

Examen de Latín

Examen de Análisis Musical

Suscríbete para seguir leyendo