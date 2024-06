Julio Rodríguez: "Podemos no quiere que Europa sea un régimen de guerra"

El ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez, número 8 en la lista de Podemos a las elecciones europeas, realizó un alegato por la paz este martes en Oviedo, donde participó en un mitin en La Corredoria. El exmilitar defendió el mensaje "coherente y perserverante" del partido morado contra "el régimen de guerra en el que se ha convertido la Unión Europa" y destacó "la tendencia de ascenso" que las encuestas previas al 9J atribuyen a Podemos, cuya lista europea lidera la exministra Irene Montero.

El exmando militar durante el mandato presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero criticó la operación de la Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo). "Se pretende especular con un terreno patrimonio del Estado y ese dinero puede ser utilizado para comprar más armamento", lamentó Julio Rodríguez, a las puertas del antiguo complejo fabril de La Vega, a donde se acercó con el coordinador general de Podemos Asturias, Diego Ruiz de la Peña, y con la portavoz en Oviedo, Belén Suárez Prieto. "El ex jefe del Estado Mayor sostuvo que su partido no quiere que "Unión Europea, que se creó tras la Segunda Guerra Mundial con los valores de la paz y la defensa de los derechos, se convierta en una economía de guerra, que utiliza el armamento como estímulo económico". Julio Rodríguez mostró un cierto optimismo ante las encuestas del 9J para su partido. "Me gusta hablar de tendencias y lo que estamos viendo en las encuestas es que hay una tendencia al ascenso de Podemos. Cuando la gente piensa y ve cuáles son las mejores opciones, Podemos va subiendo", valoró el exJEMAD. El coordinador general de Podemos Asturias, Diego Ruiz de la Peña, también expresó su confianza "en un resultado razonablemente positivo en Asturias", y destacó el "mensaje diferente" con el que su formación llega a estas elecciones europeas. "Ningún partido habla sobre la paz, pero los problemas que tiene la gente en Europa no son la guerra ni el gasto militar, sino la lucha contra la pobreza, la sanidad y los servicios públicos".