"La UE cambiará su política agraria, lo de hasta ahora ha sido un suicidio alimentario"

El pasado noviembre, con motivo de la publicación de su libro "La venganza del campo", Manuel Pimentel (Sevilla, 1961) advertía en LA NUEVA ESPAÑA del malestar creciente de los profesionales del sector agroganadero español por la suma de muchos factores: la pérdida de poder adquisitivo; las cada vez mayores trabas y complicaciones burocráticas para ejercer su actividad; una sociedad que les da la espalda sin entender su trabajo; el divorcio con unos gobernantes atrincherados en sus despachos que dictan leyes que chocan con la realidad del territorio... Pocos meses después el campo se "vengó" por todo esto o más bien empezó su venganza al estallar en España y el resto de Europa una gran revuelta, con los agricultores y ganaderos de todos los países en las calles, donde bascularon su malestar en forma de multitudinarias protestas. Pimentel está hoy en Asturias para presentar en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo (19 horas), su libro. Lo hará junto al director, Ramón Rodríguez, y el empresario Francisco Sánchez, presidente de ILAS.

–¿Ya ha consumado el campo su venganza?

–La venganza del campo en parte empezó ya con una subida muy fuerte de los alimentos, producto de que en Europa llevamos años despreciando la producción agraria. Los productos que vienen de fuera se han encarecido. En el futuro dependerá de lo que hagamos. Si seguimos confiando como hasta ahora nuestra alimentación a terceros países, en estos momentos de desglobalización y guerra, lo que venga de fuera seguirá encareciéndose mucho. Y si aquí seguimos castigando al agricultor habrá menos oferta y todo será más caro. La venganza continuará en función de lo que hagamos los europeos.

–¿Qué le parecieron las protestas, por toda Europa y que lograron captar por fin la atención para el campo de todos?

–Fueron manifestaciones extraordinariamente positivas por necesarias, de un sector que lo estaba pasando mal y gritaba por sobrevivir. No solo porque iba mal económicamente, sino que protestó por su dignidad, se sentía humillado, perseguido... Hicieron muy bien protestando en todos los países y contra gobiernos de todos los signos políticos. Pero es que además no lucharon solo por sus intereses, algo que yo destaco mucho. Fue un aldabonazo a la UE para que se preocupase por su despensa. Hasta ahora no ha sido así. Hemos creído que la comida aparece por generación espontánea. Y no, si Europa no la produce, lo pasará mal. Mi valoración de las protestas es muy positiva, porque ellos defendieron sus derechos pero también los intereses alimentarios de todos.

–En plena campaña electoral europea, ¿cree que la UE captó el mensaje del campo? Algunas cosas se han cambiado sobre la PAC...

–Yo creo que ha habido una primera parte, muy coyuntural, de paralizar algunas medidas claramente dañinas, flexibilizar algunas cuestiones... Eso está bien. Pero creo que en la próxima legislatura, gobierne quien gobierne, Europa cambiará su conjunto de políticas agrarias. Hasta ahora la PAC decía algo así como que el campo europeo es para pasear y que los alimentos los produzcan otros por ahí por fuera... Eso va a cambiar y habrá un compromiso de la nueva Comisión Europea para garantizar a sus ciudadanos algo tan básico e importante como una despensa variada, sana, sostenible, y a un precio razonable. Lo que estábamos haciendo era un auténtico suicidio alimentario.

–¿Será determinante el voto del campo en las elecciones?

–El voto del campo, en número, es pequeño porque Europa es inminentemente urbana. La mayoría de la población está en ciudades, localidades grandes. El campo cuantitativamente tiene pocos votos. Otra cosa es la despensa. Todos los ciudadanos tienen que hacer la compra vivan donde vivan y el precio es determinante. No olvidemos que un carro estaba a 125 euros y ahora ronda los 250. Y si la cosa sigue así, irá a más. El precio de ese carro será lo que fuerce el voto en función del campo.

–Los alimentos han subido, ¿ese incremento llega al productor, se embolsa más dinero?

–En general sí. Lo que ocurre que para ellos también han subido los costes de producción. La rentabilidad del agricultor sigue muy comprometida.

–Parece difícil mantener el equilibro entre la actividad agraria y el turismo en el medio rural.

–Deben ser actividades compatibles. Y lo son hasta un punto. Pero si no, el que no puede salir perdiendo siempre es la agricultura. Porque volvemos a lo mismo: si no se produce, se dispara el carro de la compra con precios prohibitivos. Nosotros mismos expulsamos la prohibición agraria y cada día ponemos una limitación. La sociedad urbana no acaba de verlo pero si no cambia vamos al suicidio alimentario.

–En noviembre hablábamos del lobo y el grave problema que la superpoblación supone para los ganaderos asturianos. Y seguimos igual...

–Yo creo que es una buena noticia que haya lobos y veo bien el veto de su caza en general. También quiero que se pueda controlar en los sitios que provoca daños. Debemos buscar equilibro. Pero no creo que el lobo sea el gran problema de los ganaderos asturianos.

–¿Y cuál es entonces?

–Pues el ataque moral que sufre el sector, ver la actividad como dañina: comer carne es pecado, las granjas son malas, hay que cerrar mataderos... La UE recoge en la PAC actual el cierre de explotaciones y quiere cargarse miles de cabezas de ganado. Eso debe preocupar.

