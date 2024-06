Crece la conflictividad entre turismo y ganadería en algunos puntos de Asturias (y en León ya obligan a retirar las boñigas de las vacas)

Hay ganado suelto o estabulado, sujete a sus perros; gallos cantando temprano; olores a cucho y campos abonados... Son estos, entre otros, los "riesgos" que asumen los turistas cuando llegan a pasar unos días a Llanes. Todo ello se lee en los carteles que desde hace dos años están a la entrada de los pueblos del concejo, uno de los más turísticos de Asturias. El objetivo: garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes para evitar problemas y malentendidos, esto es: que los de fuera entiendan y acepten que en los pueblos hay actividad agrícola y ganadera con sus efectos y consecuencias, no siempre del gusto de los que no están acostumbrados a ello en la ciudad.

El equilibro entre turismo y agroganadería, sobre todos en aquellos territorios que han visto en el primero una alternativa al cada vez más difícil y menguante sector primario, no es fácil. Hay ejemplos en Asturias de quejas porque los gallos cantan alto, de madrugada y despiertan a los alojados en las casas rurales –pasó hace unos años en Cangas de Onís– o por el ruido de los tractores o de las campanas de la iglesia. Lo último que ha hecho poner el grito en el cielo al ha sido lo ocurrido en la provincia vecina. En la comarca leonesa de Riaño, el Ayuntamiento de Boca aprobó en pleno el pasado 25 de abril una ordenanza que regula "el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio". Entre sus puntos figura la obligación de los propietarios del ganado a "retirar los excrementos de los animales cuando transiten por vía o espacios públicos". Es decir, cuando se caguen en pleno casco urbano. No tanto por la imagen turística, que también, sino porque ha habido quejas vecinales.

"Cada vez hay más problemas y más empoderamiento de la gente que no es ganadero ni agricultor para marcar sus reglas. Y eso dificultad el trabajo del campo", advierte Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera y concejal de Agroganadería en Llanes. "Debe quedar claro que un pueblo no es una ciudad. Y aquí el contacto con la naturaleza, con las boñigas, no es igual".

No obstante, respecto a la polémica leonesa, Valladares cree que hay casos particulares. "Es de sentido común y de decoro que si el ganado ha cagado delante de una casa al cruzar el pueblo se retire. Yo lo haría. Pero creo que en general debe imperar el sentido general de bonhomía y ninguna norma ajena al medio rural debe condicionar la actividad habitual".

Advierte el portavoz de Asturias Ganadera de que si se entra en la deriva de favorecer cada vez más el interés de los sectores no productivos, los pueblos desaparecen: "No serán pueblos, porque si no hay actividad agroganadera no existe el concepto pueblo. Será otra cosa, una urbanización por ejemplo, en la que viven vecinos. No un pueblo". Por todo esto, y para evitar que se expandan polémicas como la de Riaño, Asturias Ganadera y la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común de Asturias se han reunido con la dirección de Otea recientemente "para intercambiar inquietudes en torno a la relación entre el turismo y los habitantes del medio rural. La progresiva masificación y la desconexión entre el ámbito rural y el urbano están produciendo un aumento de la conflictividad".

Valladares explica que fue un encuentro "muy cordial" y hay sintonía entre la patronal hostelera asturiana y las asociaciones rurales. "Creemos que el modelo de turismo que se debe promocionar en el Principado debe ser un turismo sostenible, sin masificar, y que respete el paisaje y el paisanaje rurales. En la reunión quedó abierta la posibilidad de trabajar conjuntamente en el futuro en alguna de las líneas que permitan promover ese modelo de turismo por el que ambas apuestan".

