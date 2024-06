El dramático relato de la víctima de la grabación sexual de San Timoteo: "Es lo peor que me ha pasado, me va a perseguir toda la vida"

Jornada de alto voltaje en el juicio por el vídeo sexual de San Timoteo. La víctima relató la debacle que supuso para ella enterarse de que una grabación que ella no había autorizado estaba en conocidas páginas pornográficas, y que corría como la pólvora por el WhatsApp de sus teóricos amigos y sus conocidos de Navia. "No sé quién lo grabo, pero yo no di mi consentimiento. No estábamos donde se celebraba la fiesta. Me enteré en 2015, me lo dijo una amiga. Es lo peor que me ha pasado en la vida, es un hecho traumático que me va a perseguir toda la vida", aseguró, de espaldas a los acusados y al público, cubierta con la capucha de una sudadera.

"Fue un acoso y derribo, estaba terminando mis estudios y mi perfil y mis datos estaban en la empresa, me tuve que pirar de allí y ahora vivo en Madrid. Estuve a tratamiento psicológico. Yo no salía de casa, las únicas salidas eran a la Guardia civil. Verbalizaba que mi vida no tenía sentido. No podía quedarme sola. Luego, mi terapia ha sido enfrentarme a la situación, tengo que aprender a vivir con ello", dijo.

"Mi primera salida a la calle fue con la psicóloga. Pero en Navia había cuchicheos, risas, me hacían fotos, decía: 'Mira, es esta', y también se lo hacían a mis padres y mi hermana", añadió.

Lo más sangrante es que no ha hallado reparación alguna. "Ninguno me ha pedido perdón, y eso que me conocían, nadie se ha dignado a decirme nada. El acoso laboral y social sigue estando ahí, aunque el nivel ha descendido", aseguró.

La víctima puso en solfa las versiones de alguno de los acusados. Por ejemplo, respecto de J. A. P., que dijo haber pasado un fotomontaje con las imágenes del vídeo para "ayudar" a la víctima a denunciarlo, la joven indicó que una amiga le había dicho que "estaba implicado". Lo peor de todo es que, a día de hoy, no sabe si el vídeo sigue instalado en la alguna web pornográfica o sigue pasándose por WhatsApp.

Mientras declaraban la víctima y otros testigos, algunos acusados no dejaron de reírse, cuchichear, chasquear la lengua como expresión de fastidio o soltar comentarios extemporáneos que obligaron a la jueza a apercibirles, después de que hiciesen caso omiso de las reiteradas peticiones del funcionario judicial.

Varios testigos contaron cómo algunos de los acusados mostraron el vídeo en varios bares. La hermana de la joven aseguró que ésta "estaba mal, no quería vivir, se quería cortar las venas y morir". En cuanto al ambiente en Navia, añadió: "El punto de atención eran mi hermana y la familia, le sacaban fotos, la señalaban con el dedo. El que lo difundió en Navia tiene que conocer a mi hermana. Los que lo pasaron y enseñaron no fue para avisar de lo que estaba pasando".

Una amiga de la víctima aseguró que aquello a la joven "la consumió, era una persona alegre, muy activa, con muchos planes, pero esto le paralizó la vida".

Algún testigo, que había señalado durante la instrucción a dos de sus amigas como las que habían colgado el vídeo en sendos chats, aseguró que no se acordaba de nada, dado el tiempo transcurrido. Rizando el rizo dijo que no podía ratificar una declaración (la que hizo cuando la investigación) de la que no se acordaba. Otro aseguró sin cortarse que la Guardia Civil le había tomado declaración "como acusado" sin la presencia de un abogado, porque decían que había pasado el vídeo a su novia. Finalmente no fue procesado.

Durante el juicio hubo una pequeña polémica respecto a la declaración como testigo del otro joven que aparece en el vídeo sexual. Vive en Alemania y al parecer no ha sido posible hacer que viniese para tomarle declaración, según recalcó uno de los abogados, Javier Díaz Dapena. "Es una tomadura de pelo. No viene, pero tampoco retira la acusación", dijo el letrado. La jueza aclaró que el joven vendrá desde Alemania a declarar en este mes de junio, so pena de imponérsele una fuerte multa. Uno de los letrados exigió que se presente en la vista este lunes, día 10, en el que tendrán lugar las periciales. Si no se presenta ese lunes, el juicio tendrá que ser suspendido.