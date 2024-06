El estallido de profesores y familias de menores con necesidades especiales en Asturias: "Es una barbaridad, no se les puede atender"

"Por cada veinte alumnos de con necesidades educativas especiales, solo hay un profesor de Audición y Lenguaje. Es una barbaridad, no podemos atenderles". La plataforma "Inclusión es ser, no solo estar", se concentró este jueves frente a la Junta General del Principado para reclamar más herramientas para la atención de los estudiantes con necesidades especiales dentro y fuera de las aulas. Su portavoz, Marian Quirós, señaló como prioritario que se reduzcan las ratios de alumnos y profesores, la reducción de una burocracia "farragosa" y que la atención proporcionada se adapte a las características de cada centro y de los estudiantes.

"Necesitamos más recursos en los centros. Las aulas son muy variadas. Cada vez tenemos más alumnado con más dificultades y no podemos seguir con los mismos recursos", señaló Quirós, que durante la mañana se reunió con el director general de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime, que trasladó su compromiso de revisar la ratio de alumnado con necesidades especiales. Actualmente, se sitúa en 20 por cada profesor de apoyo, una cifra que para Quirós es "una barbaridad".

Durante el encuentro, la plataforma y el director general también trataron el procedimiento que generó la eclosión de esta, el cual, según explicó Quirós, limita la intervención del alumnado fuera del aula. "La Consejería considera que la atención debe ser dentro y nosotros es que debe ser dentro o fuera en función de sus necesidades y de nuestro criterio profesional", destacó la portavoz y profesora de Audición y Lenguaje en el Colegio Hermanos Arregui de Pola de Siero. Además, señaló la importancia de adaptar los recursos en función de las características de cada centro y de cada caso individual.

Cristina Díaz, presidenta de la Asociación Dislexia Asturias, mostró el apoyo de la entidad a las reivindicaciones de la plataforma. Según explicó, existe una escasez de maestros de Pedagogía Terapéutica que repercute negativamente en los estudiantes con necesidades. "Es un colectivo olvidado desde hace años, es una situación que se debe revertir, no podemos seguir a expensas de las migajas que quedan", reclamó Díaz.

Por su parte, Esther Fernández, madre de un menor con Trastorno de Espectro Autista (TEA), señaló que las peticiones trasladadas a la consejería "llevan sobre la mesa mucho tiempo y no se ha conseguido nada. Tenemos la esperanza de que en septiembre se empiece a atender las necesidades reales de las familias y nuestros hijos". En concreto, Fernández reclamó "más recursos" ya que "cada vez hay más niños con necesidades especiales y no hay respuesta por parte de la Consejería". Además, destacó que la carencia de atención individualizada en los centros "obliga a las familias a pagarlo fuera", y añadió: "Una terapia privada cuesta dinero y no todas las familias pueden permitírselo. No es un capricho, es una necesidad".

Educación reivindica el aumento de especialistas

Por su parte, la Consejería de Educación comunicó que se ha actualizado el protocolo para solicitar la atención individualizada por parte de los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL). En ese sentido, ha decidido ampliar la posibilidad de prestar apoyo excepcional fuera del aula del alumnado de Infantil para intervenciones del profesorado AL al respecto de la reeducación del lenguaje oral y desarrollo de habilidades socio-comunicativas, sólo en los casos que estén "debidamente acreditados por el informe psicopedagógico del estudiante".

Este jueves, el Servicio de Inspección publicó en Educastur la actualización para el próximo curso para las solicitudes de atención individualizada en Primaria y Secundaria. Ademñas, David Artime defendió el incremento del 14,7 por ciento en la plantilla de PT, que pasó de 962 en el curso 2018-2019 a 1.104 en el curso actual, mientras que en el caso de los especialistas AL pasó de 520 a 593.

Por otro lado, también destacó la potenciación de los auxiliares en el curso 2019-2020, que pasó de 154 a 184, además de los programas de aulas abiertas al alumnado con TEA, que el próximo curso contará con 27 centros.