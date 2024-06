La mayoría de gobiernos autonómicos se queja de la falta de médicos este verano

Gran malestar de la mayoría de los gobiernos autonómicos con el Ministerio de Sanidad por su rigidez con los MIR de último año y la escasez de profesionales que se avecina este verano. Varios consejeros de sanidad autonómicos plantearon en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud , celebrado este miércoles, que los R4, los MIR de último año que acaban en septiembre de 2024 su residencia, pudieran trabajar en verano sin supervisión o que se les acortase el período de formación en tres meses. Pero se encontraron con la negativa de la ministra Mónica García por respuesta.

La situación de este año es inédita, ya que se trata de la generación covid de los MIR, la que inició su residencia en septiembre de 2020 debido al covid. Los R4 hasta ahora se incorporaban como profesionales de pleno derecho en el verano, una vez acabada su formación en mayo. Pero "la quinta" del 2020 deberá completar su periodo formativo tres meses después de lo habitual, en septiembre. Esta situación genera un vacío de personal de cara los planes de contingencia del verano, cuando gran parte de las plantillas queda de vacaciones.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se negó a acortar el periodo de formación de los MIR4 de 2024, como pretenden la mayoría de consejeros autonómicos de Sanidad, gran parte de ellos del PP. "La legalidad vigente es muy clara: los residentes en el último año pueden ejercer más competencias, pero siempre bajo la supervisión, que no la tutorización, porque no necesitan un tutor a su lado, pero sí de un adjunto que les supervise", explicó la titular de la cartera de Salud al término del Consejo Interterritorial. Mónica García insistió en que no avalará ninguna propuesta que se salte la legalidad: "La responsabilidad jurídica la tienen los adjuntos, los médicos que están en plantilla. No podemos poner en situación de vulnerabilidad jurídica a los profesionales. De ninguna de la las maneras lo vamos a permitir", concluyó la ministra de Sanidad.

Las comunidades gobernadas por el PP se mostraron "decepcionadas" por el desenlace de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud mientras que, por ejemplo, el País Vasco ni siquiera acudió a la reunión ante la falta de medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para paliar la escasez de profesionales. La consejera vasca, Gotzone Sagardui, se quejó de que ha pedido varias veces a la ministra Mónica García que impulsara medidas concretas para afrontar el problema de la falta de profesionales, sin haber obtenido respuesta. Las comunidades del PP prevén un verano de "cierres en Atención Primaria y con déficit de personal hospitalario".

El SESPA ha ofrecido a los 61 residentes de medicina de familia que concluirán su formación como especialistas el próximo septiembre un contrato de tres años como interinos, el plazo máximo que autoriza la legislación vigente, para que se incorporen a centros de salud. En cambio, a los que aspiren a trabajar en urgencias hospitalarias se les ofrecerán opciones en función de las necesidades del momento.

Apuntes Problema inédito. Cada verano la salud pública refuerza sus plantillas en verano con los MIR que acaban su formación en mayo. Este año no es posible, ya los R4 no finalizan la residencia hasta septiembre. Oferta del SESPA. Asturias ofreció 3 años de contrato como interinos a 61 residentes de medicina de familia desde septiembre.

Suscríbete para seguir leyendo