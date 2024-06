"El público de 40 años para arriba necesita un trabajo didáctico tanto como el infantil"

El director artístico de la Fundación Musical "Ciudad de Oviedo" –y colaborador del diario LA NUEVA ESPAÑA–, Cosme Marina, es desde principios de año el nuevo director del Festival Internacional de Santander (FIS), una de las grandes citas anuales de la música clásica en España. Marina da el relevo, por jubilación, a Valentina Granados.

–¿Qué es lo que se encontró en al aterrizar en Santander?

–Un festival muy saneado económicamente y una dirección artística muy bien orientada, donde las grandes líneas estaban muy consolidadas dentro de la realidad presupuestaria que tenemos.

–¿Cuáles son sus planes en el corto y medio plazo?

–El Festival siempre ha tenido grandes formaciones sinfónicas, aspecto que quiero mantener. Además, apostaremos de forma decidida por la lírica: tanto en su parte concertista como en la escénica. No sólo en lo que entendemos por ópera internacional, sino también por repertorio español donde creo que se puede y se debe trabajar mucho todavía. También me gustaría incidir en la proyección exterior del festival y en la proyección externa dentro de la ciudad. Es decir, que la ciudad recupere el festival. Santander tiene sitios estupendos y el verano Cantábrico puede permitir hacer actividades al aire libre. Y potenciaremos "Marcos históricos", de ahí que el año que viene no solo vamos a trabajar el habitual patrimonio monumental de iglesias y palacios, sino que comenzaremos a utilizar las cuevas prehistóricas.

–¿Cómo valora la dependencia que algunos critican respecto a otros programas como la Quincena musical de San Sebastián?

–Esa es, para mí, una crítica forzada. Es inasumible, hoy en día, traer una orquesta para un único concierto; ni por sostenibilidad, ni a nivel económico: los viajes internacionales, las estancias… Todos estos asuntos logísticos suponen casi el 70% del coste total del proyecto. Así que hay que tejer alianzas. Se tejió una muy sólida con la Quincena que, lógicamente, va a seguir, pero también mantenemos contactos con el festival Ravel de San Juan de Luz, los PROMS, Edimburgo, Peralada, con el GREC… es decir, con festivales cercanos. Y, por otra parte, la personalidad no la da compartir agrupaciones, sino que tu proyecto general sea distinto en conjunto. Otro punto importante es que muchas veces compartimos agrupaciones, pero no programas. El Bach Collegium de Japón, por citar un caso, en Santander va a hacer "La pasión según San Juan", mientras que en San Sebastián ofrecerá un programa de cantatas.

–Con un presupuesto ampliado en 100.000 euros ¿cuánto más se podría aumentar en los próximos años?

–Creo que la voluntad de las instituciones es aumentar progresivamente el presupuesto. Es muy importante porque el festival llegará, en un par de años, a la 75 edición y debería ser un punto de inflexión importante de cara a los proyectos futuros y al empuje que se quiere dar a un festival que es, junto con el de Granada y la Quincena, de los tres más prestigiosos y antiguos de España.

–¿Cree que a nivel económico e institucional se pueden sentar ahora las bases del futuro festival?

–Sí. En torno al festival hay un apoyo político transversal. Ahora, de hecho, en las tres administraciones involucradas hay gobiernos del PP y de Sumar conviviendo en armonía, ya que son conscientes de la importancia de festival. Me sorprendió, por ejemplo, en el primer Patronato, cómo todas las partes implicadas apoyaron sin fisuras cada informe, dentro de una unanimidad que, hoy en día, sorprende. Con esto quiero ejemplificar la implicación política que tiene también un alcance social, pues el FIS posee un importante apoyo de patronato privado, algo difícil de conseguir en nuestro país. Igualmente, tiene otro soporte importantísimo que es el público: responde a cada edición y está saliendo muy bien de la pandemia.

–¿Valora iniciativas para ampliar este acercamiento al público?

–Sí, el festival ya lo hace. Se organizan unos talleres de iniciación musical en primavera y en otoño. Empezaron con Valentina Granados y lo que antes eran 40 asistentes en Santander ahora se han multiplicado hasta los 300, obligándonos a ofrecer varios turnos. De hecho, en San Vicente de la Barquera este año hay 120 personas inscritas. Soy un firme defensor de las iniciativas didácticas, pero en la mayoría de las ocasiones van orientadas hacia un público infantil, muy necesario, olvidando, no obstante, el público del presente. A mí me parece estupendo trabajar el público del mañana, pero el público actual, de 40 años para arriba, necesita un trabajo didáctico exactamente igual. La intención que tenemos es reforzarlo porque es algo social y educativo.

–¿Cómo le gustaría inaugurar la 75ª edición dentro de un par de años?

–Bueno, la idea es que sea una inauguración amplia –de varios días– y que sea dentro y fuera del Palacio de festivales de Santander.

–¿Apostará por el talento cántabro como hace aquí con los músicos asturianos?

–Siempre. Cuando hay calidad puedes apostar por quien sea, independientemente de su nacionalidad. Cantabria, al igual que Asturias, es una comunidad con mucha inquietud musical y esta circunstancia se deja notar porque hay muchos intérpretes trabajando en los circuitos y haciendo cosas. Y el Festival tiene que estar ahí para ellos.

–Este año la programación incluye un concierto de la OSPA.

–Cantabria no tiene una orquesta profesional propia y las limítrofes, como pueden ser la OSPA, Oviedo Filarmonía, la Sinfónica del País Vasco, la Sinfónica de Bilbao, la de Castilla y León… aportan siempre unos umbrales de calidad muy elevados y, por tanto, son de natural presencia en el festival.

–La pianista avilesina Noelia Rodiles también posee un papel destacado en el Festival con dos conciertos.

–Actuará las dos veces con el "Cuarteto Cosmos". Una de ellas será, además, algo especial porque inaugurará un nuevo espacio en el Festival para hacer conciertos: el hall de entrada al Palacio de Festivales. Posee capacidad para unas 300 personas y es un espacio que va a empezar a tener vida musical con continuidad a lo largo del año. Personalmente creo que va a tener éxito porque es un espacio acústicamente increíble y puede ser muy confortable para el público escuchar proyectos de cámara en un sitio acotado y muy cercano a los intérpretes.

–El Festival se celebra en el mes de agosto, aunque requiere mucho trabajo previo. ¿Son sus direcciones artísticas en Oviedo y Santander compatibles?

–Sí. Lo comenté a los responsables de la actividad municipal ovetense y también lo hablé, lógicamente, en Santander. Mi intención es mantenerme en los proyectos en los que estoy trabajando porque son compatibles con la labor que requiere el festival de Santander. También hacía otras muchas cosas que, lógicamente, he ido ya dejando a lo largo de esta primavera. En este sentido, ya he avisado que no las voy a seguir haciendo, pero lo que es el núcleo de la actividad municipal es totalmente compatible con lo que supone el festival de Santander. A mí me gusta estar en los proyectos al cien por cien. En el momento que vea que no puedo estar al máximo avisaré y diré que no lo puedo hacer: no por mí, sino por que el proyecto siga adelante y alguien pueda llevarlo lo mejor posible.

–¿Cómo ha sido trabajar junto a Valentina Granados?

–Ha sido gratificante y ha permitido hacer una transición estupenda, cerrar pequeñas cosas que estaban todavía sin acabar de rematar… Yo digo que es un festival a cuatro manos –como el piano– en el sentido de que trabajamos muy bien porque revisamos conjuntamente todos los proyectos: vimos si se podía cambiar alguna cosa, añadir más… Es decir, fue un trabajo muy fructífero y me permitió también, desde enero hasta abril, conocer los entresijos del festival. Pude tomar contacto con un equipo fantástico (pequeño pero muy bien organizado) y finalizar el diseño del festival mediante dos visiones complementarias, con muchos puntos en común y también algunas divergencias que se han podido trabajar sin problema.