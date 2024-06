Estos son los tres asturianos brillantes que consiguen una beca para formarse en el extranjero

Tres jóvenes asturianos han conseguido una beca de la Fundación “La Caixa” para realizar posgrados en Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido. Las becas les fueron concedidas en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI, en la que fueron reconocidos un centenar de jóvenes becados, seleccionados entre casi un millar de candidatos.

Los tres estudiantes asturianos son los siguientes:

Ana Fernández Blázquez cursa un doctorado en Estudios Españoles y Portugueses en la Yale University (Estados Unidos). Graduada en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid y en Derecho por la UNED, ha ampliado su formación con estancias académicas en la Université Paris-Sorbonne (Francia) y en la University of Edimburgh (Reino Unido). Es una apasionada de los enfoques literarios de la no ficción como género, así como la convergencia entre lenguas, identidades culturales y conflicto. Actualmente, es estudiante de doctorado con una investigación centrada en la intersección entre el derecho y la literatura en la Península Ibérica de principios de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea.

Manuel Iglesias Alonso cursa un máster en Estadística en la ETH Zürich (Suiza). Nacido en Oviedo, es graduado en Matemáticas y en Física por la Universidad de Oviedo, con sendas tesis de grado sobre el uso de los números difusos para recopilar datos con valores imprecisos y sobre el desarrollo de modelos de aprendizaje automático para la detección de anomalías en detectores de partículas, respectivamente. Posteriormente, ha ampliado su formación en varias instituciones académicas, como la University College London (Reino Unido), la University of Essex y la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado prácticas en el Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY de Hamburgo, desarrollando modelos de aprendizaje automático y técnicas de análisis de datos para la búsqueda de la nueva física más allá del modelo estándar.

Guillermo Mera Álvarez cursa un máster en Física Teórica en la University of Cambridge (Reino Unido). Nacido en Oviedo, es graduado en Física y en Matemáticas por la Universidad de Oviedo y ha completado sus estudios en la Goethe-Universität (Alemania), la Universität Hamburg (Alemania), la Universiteit Utrecht (Países Bajos) y el Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics. Su objetivo profesional es ser investigador y centrarse en la intersección entre la física teórica y las matemáticas. En concreto, le apasiona la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica y la geometría diferencial. En este sentido, ha desarrollado un proyecto sobre haces de fibras y geometría diferencial y centró su tesis del grado en Física en la dualidad gauge/gravedad y la teoría de cuerdas.

Foto de familia de las Becas Posgrado Fundación La Caixa / Maximo Garcia de la Paz

El programa de Becas de la Fundación “La Caixa” tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo. El acto de entrega de las becas se celebró en CaixaForum Madrid y también ha contado con la asistencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

El programa de Becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación ”la Caixa”. Nació en 1982, un año después de mi incorporación a la entidad, con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. A lo largo de estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas», ha explicado Isidro Fainé.