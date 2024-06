"Tendríamos que haber gobernado con el PSOE"

Javier Nart (Laredo, Cantabria, 1947) es el número dos de la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas de este domingo, que lidera Jordi Cañas. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en Cudillero, en una visita a la región.

–¿Qué es hoy en día Ciudadanos?

–Lo que siempre fue y lo que siempre tuvo que haber sido. Hubo un gigantesco error, que fue emborracharse de éxito, y no darse cuenta que habíamos nacido para que los nacionalismos no marcasen el rumbo de España. Debimos haber formado Gobierno, en aquel momento con el PSOE, para evitarlo.

–¿Y qué pasó?

–Ciudadanos es la vuelta a lo fundamental de la política, donde una persona acusada de delitos consigue una amnistía, que es una monstruosidad. Eso es Ciudadanos, donde los intereses del país están por delante de las personas.

–¿Entrarán en el Parlamento Europeo?

–Observo las diferentes encuestas y una de las últimas, con ocho mil y pico encuestados, y nos da. La que mejor nos da es un 2,2 y la peor 1,9, que significa diputado seguro y el segundo hasta la cintura. Creo en el veredicto del día 9 y espero un buen resultado para nosotros. También estaba complicado hace diez años y sacamos dos diputados.

–¿Cómo valora el fichaje de Susana Solís por el PP?

–Tengo el mayor respecto por ella. Es una persona que siempre ha estado próxima al Partido Popular y no la han fichado destruyendo Ciudadanos. Susana entiende que su posición está en el PP y no creo que en la política haya que tener fidelidades conyugales. No es el mismo caso que Adrián Vázquez (ex de Ciudadanos, hoy en el PP), que es una persona que trabaja muy bien, pero que solo tiene una fidelidad: a su propia persona.

–¿Qué se juega Asturias en estas elecciones?

–En Asturias hay muchos jóvenes con un nivel alto de educación y formación, pero también de paro. La industria ha ido perdiendo impulso. Recuerdo cuando llegaba a Asturias y veía desde el avión dos o tres barcos, ahora no hay. Arcelor está dominada por el millonario indio y es fundamental que siga fuerte.