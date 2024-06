"Teresa Ribera es la mayor enemiga de Asturias, por eso la esconde la FSA"

La avilesina Susana Solís (1971) lleva más de nueve años en política, pero afronta una campaña electoral novedosa por partida doble: se estrena en una lista del PP tras su anterior etapa en Ciudadanos y es la primera que realiza, de principio a fin, en Asturias. Va en el puesto quince de la lista de los populares.

–¿Qué le ha sorprendido más de esta campaña electoral en Asturias?

–Las ganas de cambio que veo en la calle, de que otra Asturias y otra España son posibles. Los asturianos saben que Asturias se puede gestionar mejor y que el 9 de junio no solo nos jugamos el futuro de Asturias en Europa, sino también decirle un no rotundo al peor gobierno de la democracia.

–¿Qué le parecen las repetidas alusiones del presidente del Principado, Adrián Barbón, hacia usted, sobre dónde votará o dónde paga sus impuestos?

–No me desprecia a mí, creo que desprecia a todos, a los miles de asturianos que hoy en día están fuera de Asturias. Cuando me desprecia, lo hace también a jóvenes que no tienen aquí ninguna oportunidad pero que llevan muy alto el nombre de Asturias, como lo hago yo, por el mundo, sea en Madrid, Cataluña, Francia, o Dubái, y que representan y son tan asturianos como el que más. Se hace un flaco favor con su desprecio a todos esos jóvenes.

–¿Esta campaña, que afronta su recta final, ha estado muy marcada por cuestiones más domésticas, como la investigación a la esposa de Pedro Sánchez o la ley de amnistía?

–He basado mi campaña en contar lo que podemos hacer en Bruselas para solucionar los problemas de los asturianos, de la ganadería, de la cultura, de la agricultura, de la industria, de los jóvenes. Pero, indudablemente, los escándalos han salpicado la campaña. Todos los días ha surgido un nuevo escándalo de Pedro Sánchez, de la corrupción que rodea a su entorno, al Gobierno y a su partido. Sánchez tiene que dar explicaciones y es vergonzoso que no lo haga.

–Usted ha sido diputada del Grupo Liberal en Europa y de resultar elegida el 9J lo será del Grupo Popular. ¿Cambia algo respecto a las políticas que afectan a Asturias?

–Mantengo los mismos valores, por eso me encuentro muy cómoda y muy a gusto en esta gran familia, en la que estamos todos los constitucionalistas, en la que cabemos todos y que ha defendido lo mismo que yo durante estos años. Cuando defendemos los temas de la agricultura, siempre hemos tenido la misma posición; en temas de industria, también. Me siento muy cómoda, no tengo que cambiar mis valores, siguen siendo los mismos con el PP.

–En esta campaña ha sido muy crítica con la gestión de los fondos europeos Next Generation. ¿Por qué?

–Es un desastre por parte del Gobierno de España. Es obvio con los datos que tenemos del Ministerio de Hacienda. Los fondos no están llegando a la economía real, a los autónomos, a las pymes, ni a las empresas a las que tenían que haber ido. Los fondos europeos solo están llegando al sector público. Por otra parte, en Asturias, el balance es nefasto. Somos la tercera comunidad por abajo en ejecución de fondos de recuperación, trece puntos por debajo de Cantabria o veintitrés por debajo de Galicia, según los datos de la plataforma "Elisa".

–¿Sostiene que el sector público es el mayor beneficiado de esa inyección económica?

–De hecho, no sabemos cuál es la ejecución real de esos fondos, Si pregunta a cualquier empresa, a cualquier pyme, coinciden: acceder a estos fondos es complicadísimos, no están llegando. Solo sirven para hacer autobombo del Gobierno.

–¿Cree factible que se pueda crear un nuevo fondo en esta legislatura europea que tenga una mayor capilaridad hacia las empresas?

–La oportunidad de que estos fondos de recuperación se empleen en las empresas la tenemos ahora. Tenemos que ejecutarlos hasta el año 2026. Me preocupa muchísimo que los podamos perder, porque ya tenemos la mala experiencia de los fondos mineros. Estos fondos son para reindustrializar Asturias y para que lleguen a las empresas.

–¿Entonces descarta que pueda haber un nuevo fondo, similar al que plantea el PSOE?

–Podemos hablar de un fondo de soberanía, para invertir en defensa y en capacidades tecnológicas, que será a posteriori. Pero de lo que no quieren hablar los socialistas ahora es de dónde están los fondos europeos, por qué no se están financiando las infraestructuras que necesita Asturias como el Corredor del Atlántico, la Autopista del Mar, ni la promoción que necesitan nuestras empresas agroalimentarias. Ahora hay que hablar de la oportunidad que ha puesto Europa encima de la mesa: 163.000 millones que estamos desaprovechando.

–Usted es de Avilés. ¿Qué políticas se puede hacer desde Bruselas para asegurar el futuro de la industria en Asturias?

–Lo primero, una transición energética sin sectarismo ideológico. Teresa Ribera es la mayor enemiga de Asturias, de su agricultura y de su industria. Necesitamos un parón legislativo y que la industria pueda hacer esas inversiones. Y, sobre todo, nos piden energía estable y barata, como ya ofrecen Francia y Alemania. Otros países ya están dando compensaciones de CO2 y aquí todavía no con la magnitud que podríamos. La transición energética de Teresa Ribera es caótica y desordenada.

–¿Qué la parece el ajuste en frontera, aprobado esta legislatura?

– En la Comisión de Industria he luchado mucho y trabajado conjuntamente con Arcelor para que se fuese flexible y para dar a la industria unos plazos que pudiese cumplir. La enmienda que permite esa flexibilidad fue presentada por el Partido Popular Europeo, yo la voté a favor, y me parece muy bien que el señor Jonás Fernández también la haya votado a favor, algo que no hicieron otros diputados socialistas. Pero le pido a Jonás Fernández que se ponga menos medallas y trabajemos más juntos para que la industria asturiana no pierda ni un solo empleo más.

–¿Qué hará usted para que los ganaderos asturianos no se sientan desprotegidos ante el lobo?

–Lo mismo que he hecho durante estos cinco años. Votar en contra de la sobreprotección al lobo, justo lo contrario de lo que hacen los socialistas y lo que hace Jonás Fernández, que es votar para que el lobo siga estando sobreprotegido y en contra de los ganaderos. Voy a seguir haciendo lo mismo.

–¿Le llama la atención que Teresa Ribera no haya hecho campaña en Asturias?

–A Teresa Ribera la tienen escondida porque ha sido nefasta para Asturias. Ha sido la ministra con las peores decisiones en industria y en agricultura para Asturias. Que Teresa Ribera sea la candidata del PSOE en las elecciones europeas quiere decir que no nos va a ir bien en Asturias. Y por eso la esconde la FSA. ¿Más Teresa, como dice su lema de campaña, o más escondida?

–¿Cuál es el papel de una región pequeña como Asturias, de un millón de habitantes, en la Europa del siglo XXI?

–El potencial que tiene esta tierra no lo tienen muchas: nuestra tradición industrial, nuestra salida al mar, nuestra tradición y riqueza cultural, la gastronomía... Si Asturias se gestiona bien, puede ser una de las regiones que más crezcan en Europa, y una comunidad puntera dentro de la Unión Europea. Necesitamos que vuelvan los jóvenes, necesitamos atraer talento a esta región y necesitamos que vuelvan todos aquellos que han tenido que marcharse a buscar oportunidades porque aquí no las había.

–¿Cuál es el objetivo del PP el 9J en Asturias?

–Vamos a ganar las elecciones europeas y a demostrar que podemos gobernar en Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo