Drama en la EBAU de Asturias por la prueba de Matemáticas, con problemas sin solución: "Lloramos de impotencia, quiero entrar en Medicina e igual no puedo"

"Fuimos avisados 50 minutos después del inicio del examen. No había forma de realizar el ejercicio de forma correcta". Lucía Nieto es una de las estudiantes afectadas durante el examen de Matemáticas de la EBAU. Los tres errores en los enunciados de tres preguntas de la prueba echaron al traste la preparación de esta joven, que se puso en contacto con LA NUEVA ESPAÑA para detallar la situación que vivió durante la realización de la prueba en Oviedo. Según explicó Nieto, la situación generó un estrés añadido al que ya sufrían muchos estudiantes y reclamó "medidas para compensar los fallos que se han tenido en un examen en el que nos jugamos tanto".

Los "errores en la redacción", que admite la Universidad, se produjeron en los enunciados de tres preguntas, aunque según la institución "ninguno de los enunciados en cuestión suponía que el ejercicio fuera irresoluble ni aportaba más dificultad".

No lo ven así los estudiantes, que se quejan por dos motivos. Por un lado, que los problemas no tenían solución. Por otro, que perdieron mucho tiempo que podrían haber destinado a otras cuestiones. Es el caso de Paula Pérez, alumna del instituto Juan José Calvo Miguel (San Martín del Rey Aurelio), que realizó la prueba en Langreo y que acudió "muy bien preparada". Sin embargo, nada más comenzar el examen, se dispuso a resolver el ejercicio 6, uno de los erróneos. "Era muy largo y requería mucho tiempo. Preguntamos muchas veces porque era imposible hacerlo. Los resultados no concordaban con los datos", explicó Pérez, que comentó que a la salida del examen "muchos nos vinimos abajo y no pudimos evitar llorar de impotencia". Y añadió: "Quiero entrar en Medicina, pero este examen puede quitarme muchos puntos".

Pérez realizó el examen junto a Victoria Fernández, compañera de instituto y afectada por los errores. Con matrícula de honor y un 10 en Matemáticas en Bachillerato, la joven estudiante destaca que salió llorando del examen "por la impotencia". "Quería marcharme. Había preguntas difíciles, como es normal, pero esos errores pueden hacer que baje mi nota en la EBAU", señaló Fernández, que afirmó que no tuvieron aviso de que había un error hasta que insistimos". Fernández destacó la pregunta respecto a la que los coordinadores pidieron que tachasen parte del enunciado.

"Era imposible hacerla. No era capaz de solucionarla. Intenté hacer otras dos preguntas para tranquilizarme porque no conseguía resolverla", comentó la joven, que junto a Pérez se reunió este jueves con su profesora de Matemáticas, quien le trasladó que se reuniría con la directora del centro para tratar el asunto.

"Hemos hablado con afectados de otros centros. Consideramos que debemos hacer algo", afirmó. Por su parte, Rosario Villar, madre de una alumna afectada por el examen, señaló que el problema se intensificó porque "no se tomaron medidas, como ampliar tiempo". "Los estudiante se juegan mucho en este examen. No fue hasta que alguien se aventuró a decir que era imposible cuando vieron que no se podía resolver", señaló Villar, que pudo contemplar el panorama a la salida de la prueba: "Estaba fuera esperando y vi lloros, gente saliendo enfadada, que se habían preparado y se sentían impotentes. No son excusas por no haber estudiado, sino por un error ajeno a ellos", afirmó. Por otro lado, señaló que en el caso de su hija y sus compañeras, están a la espera de la corrección de los exámenes: "Esperaremos a ver qué criterios seguirán, solicitar revisiones y, si es necesario, impugnaremos el examen".

Ajustes en la corrección

La Universidad aseguró ayer que si fuese necesario realizar ajustes en los criterios de corrección "se estudiará en la reunión de coordinación de profesores correctores para que no se produzca ningún agravio a los estudiantes examinados en la materia".

El examen de Biología termina entre quejas de los estudiantes por la dificultad

Hasta 5.088 estudiantes han participado entre el martes y el jueves en las pruebas de la EBAU, 309 más que en 2023. Ayer, fue el turno de una veintena de asignaturas, entre ellas Química, Historia del Arte, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, y Geografía. Esta última, repasó los relieves terrestres, los espacios naturales protegidos de la península Ibérica y el crecimiento poblacional a nivel nacional entre 2007 y 2022. Por su parte, en Historia del Arte, entre arquitectura y escultura, destacó «Los fusilamientos del 3 de mayo», obra pictórica de Francisco de Goya en el contexto de la guerra de Independencia española.

«Fue un examen muy difícil. No esperábamos que tanto». Esa fue la reacción de los estudiantes que ayer, jueves, realizaron el examen de Biología en la EBAU. Según comentaron varios, la prueba en cuestión se alejó de la teoría y se centró en casos prácticos «muy complicados», aunque «no era imposible de hacer».

