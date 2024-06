Los médicos asturianos encienden las alarmas con lo que viene: "El verano pinta crítico"

"La situación pinta crítica", afirmó ayer el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal, en relación a la crisis abierta en toda España por la escasez de médicos de familia que se cierne sobre este verano. El déficit de facultativos se centrará, principalmente, en dos aspectos, según el pronóstico del doctor Vidal. El primero, "la asistencia continuada (urgencias) en atención primaria, debido al elevado número de puntos abiertos". El segundo, "la sobrecarga en zonas turísticas".

"Consideramos que es un momento ideal para replantear la organización asistencial y utilizar el plan de contingencia que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) nos dice que tiene preparado, pero que nunca ha puesto en marcha", indicó el máximo responsable del Sindicato Médico.

Esta situación viene dada porque los residentes de medicina de familia de cuarto año no han concluido su formación especializada en mayo, como es habitual. Debido a que empezaron con retraso su especialización en 2020 –año de la pandemia de covid–, no completan los cuatro año preceptivos hasta septiembre.

El Ministerio de Sanidad ha rechazado la petición de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP de que los MIR de último año pudieran trabajar en verano sin supervisión o que se les acortase en tres meses el período de formación. La respuesta de la titular de Sanidad, Mónica García, fue rotunda: "La legalidad vigente es muy clara: los residentes en el último año pueden ejercer más competencias, pero siempre bajo supervisión, que no tutorización, porque no necesitan un tutor a su lado, pero sí de un adjunto que les supervise".

"Las declaraciones de la ministra son coherentes: mientras no se finaliza la residencia, no se es adjunto", señaló José Antonio Vidal. Y agregó: "Algunas autonomías, como Galicia, han implementado una normativa propia, aparentemente en contra de la nacional, y que habilita a los médicos residentes como adjuntos. Aquí, el Sespa ya nos había transmitido que no se iba a realizar ninguna maniobra de ese tipo y se va a mantener su situación de residencia con normalidad hasta que finalicen".

El sindicato SICEPA-USIPA respaldó la decisión de la Ministra. "Los médicos residentes tienen obligación, incluso jurídica, de completar su formación curricular y hasta entonces tienen que estar supervisados", aseveró Graciela Martínez.

Desde el Partido Popular de Asturias, la diputada regional y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, criticó la "inacción" del Gobierno de Adrián Barbón y, en concreto, la del Sespa, "ante el acuciante problema de la falta de profesionales sanitarios, y sus consecuencias más inmediatas, como son las vacaciones del personal sanitario, que se quedarán sin cubrir". La diputada popular mostró su "preocupación" por "los más que seguros cierres en atención primaria" y el déficit de personal sanitario, "lo que incrementará aún más las tan temidas listas de espera y las consecuencias que inevitablemente conllevan para los usuarios de la sanidad pública en Asturias".

