"Nosotros no traemos funcionarios de Bruselas ni improvisamos candidatos"

Jonás Fernández (Oviedo, 1979) lleva diez años en el Parlamento Europeo y va el séptimo en la lista del PSOE para las elecciones de este domingo. Insiste en que su partido aspira a ganar los comicios y evita valorar las encuestas que pronostican una victoria del PP.

–¿La situación judicial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, va a tener consecuencias en el voto del domingo?

–Las consecuencias pueden ser impredecibles, pero creo que todos los asturianos y todas las asturianas tienen una opinión clara sobre las últimas decisiones en estos ámbitos. Hace poco conocíamos que se autorizaba una manifestación en Ferraz el día de la jornada de reflexión. Creo que cualquier ciudadano puede tener su propio criterio a la hora de valorar estas decisiones, que tienen lugar en los últimos días de campaña. En su día Aznar ya dijo aquello de: "El que pueda hacer, que haga". Y parece que alguien lo está siguiendo.

–¿A qué se refiere?

–Hombre, es bastante casualidad algunas decisiones que se han tomado en los últimos días. Es de tal nivel de casualidad que es difícil analizarlo con criterios exclusivamente técnicos.

–¿Hay "lawfare", eso de lo que tanto se habla?

–-Mire, España es un estado de Derecho en el que todos los poderes, y digo todos los poderes, están sometidos al imperio de la ley. Existen mecanismos suficientes para garantizar que este principio se cumple en todos los casos, también en el poder judicial.

–Según casi todas las encuestas, el PP ganaría las elecciones europeas. ¿Su objetivo es conformarse con quedarse muy cerca o perder sería un mal resultado?

–Aquí salimos a ganar. Creo que en estas elecciones europeas, como en todas las que disputamos, el PSOE es un partido que aspira a ganar. En el caso de Asturias, estamos haciendo una campaña muy presente, muy activa, con muchos actos recorriendo toda la región y haciendo ver nuestras propuestas a la sociedad. Nuestra vocación es representar los intereses de Asturias en Bruselas y para seguir haciendo lo que hemos hecho estos años: atender siempre y en todo lugar a los intereses de Asturias en votaciones clave. Para poder seguir haciendo esto, ampliando mi margen de maniobra, necesitamos un amplio respaldo el domingo.

–Si el domingo el PSOE queda a poca distancia del PP, pero segundo, ¿sería un buen resultado?

–Como digo, nosotros aspiramos a ganar las elecciones y no contemplamos otra situación.

–¿Teme el voto castigo de los ganaderos asturianos?

–No, no lo temo. Los ganaderos, los agricultores, los pescadores y todo el sector primario saben bien de la relevancia de la política agraria común en la cuenta de resultados de sus explotaciones. La derecha ya anunció en el Parlamento distintas iniciativas para recortarla. En la próxima legislatura negociaremos el presupuesto a partir del año 2027 y ahí va haber una presión sobre el nivel de gasto de la Unión Europea muy notable para atender a nuevas políticas, como por ejemplo en defensa.

–¿Y qué les parece?

–Nosotros creemos que es necesario mejorar y coordinar las políticas de defensa y construir una defensa europea, pero no puede ser a costa de reducir el apoyo financiero en la política agraria común y en las políticas de cohesión. Eso se va a dilucidar en la próxima legislatura y los ganaderos saben que no pueden dar nada por descontado. En esta campaña he dicho que nosotros no queremos representar ni a las grandes macrogranjas ni a las grandes explotaciones agrícolas de otras zonas de España, donde quizá si haya un castigo al PSOE porque, en fin, nunca nos han apoyado. Pensamos fundamentalmente en las pequeñas explotaciones agrarias, que son las que queremos representar.

–El PP asturiano dice que ocultan a Teresa Ribera en sus actos y que es "la mayor enemiga de Asturias".

–Las campañas son complicadas y las agendas de los candidatos y de las candidatas no son fáciles. En Asturias hemos tenido al presidente del Gobierno el pasado lunes y ayer (por el jueves) al alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, que tiene una agenda muy difícil y que ha hecho un hueco para estar en Asturias apoyándonos. Por otra parte, hemos planteado una campaña centrada en Asturias. ¿Por qué? Porque es el desarrollo natural a mi trabajo en el Parlamento Europeo durante todos estos años. He intentado representar a Asturias en Europa, estar cerca de los trabajadores cuando había problemas y de los empresarios cuando necesitaban algo, de los ayuntamientos, de las cámaras de comercio, de los sindicatos… Así diseñamos la campaña electoral. Nosotros no tenemos que traernos funcionarios de Bruselas para que se presenten aquí a unas elecciones y pasado un año se dan de baja del partido (se refiere a Diego Canga, exportavoz del PP en la Junta) , ni tenemos que improvisar candidatos de otros partidos que hace cinco años hacían campaña en otros territorios. Yo soy de aquí, pago impuestos en esta región y tengo mi tarjeta sanitaria en Asturias.

–¿Pero por qué no vino Teresa Ribera?

–Bueno, porque las agendas son las que son. Teresa Ribera no ha ido a todas las comunidades autónomas.

–En los mítines ponen el foco en dónde pagan sus impuestos Susana Solís. ¿Si lo hiciese en Bruselas la inhabilitaría como candidata?

–Mire, yo estudié Economía en la Universidad de Oviedo y luego desarrollé mi vida profesional fuera de Asturias, como muchos de mis amigos y amigas de mi generación. Como decía un profesor, Asturias está siempre en cada uno de los asturianos. Creo en la identidad y en el sentimiento de pertenencia a nuestra región, que es un hecho diferencial. La cuestión es que yo hace cinco años hacía campaña en Asturias y me comprometí a una serie de objetivos.

–¿Cuáles?

–Hablábamos de la relación ambiental o del fondo de transición justa, que ahora son una realidad. Y en alguno de los debates que teníamos Susana Solís me decía que no debía apropiarme de esos objetivos. Yo no me apropio de ninguno: me comprometí a trabajar con Asturias. Ella, cuando fue candidata en las anteriores elecciones, no pisó Asturias, porque venía de ser diputada en el Parlamento de Madrid. Todos somos asturianos, los que residen en Asturias y los de fuera, pero creo que es importante que, si uno participa en campañas electorales y habla de supuestos infiernos fiscales o supuestos problemas sanitarios, formar parte de esa comunidad política te da una doble legitimidad.

–¿Se podría hacer algo desde el Parlamento europeo para forzar el fin del peaje del Huerna?

–El escenario con el que nos encontramos tras el dictamen de la Comisión Europea –consideró ilegal la prórroga de la concesión hasta 2050 de ilegal– es de diálogo entre el Gobierno de España y la propia Comisión. La ampliación del peaje, por cierto, fue acordada por un gobierno del Partido Popular. Ya vimos en su día lo que trabajaron para evitar que tuviésemos una variante de Pajares por la que pudiesen circular también mercancías, algo que es central para el sector industrial asturiano. En el caso del Huerna, no parece una ampliación del peaje que se haya hecho en base a derecho. Nosotros, como diputados en Europa, tenemos responsabilidad en el proceso de elaboración de esas leyes, que son las que luego determinan si algo es legal o no.

–¿Y hay margen de actuación?

–Con la legislación actual ya se ha visto que no fue legal (ampliar el peaje). Por lo tanto, no está en el ámbito del poder legislativo. En nuestro ámbito está respaldar al Gobierno de Asturias y trasladar a la Comisión la necesidad de revertir cuanto antes esa ampliación.

