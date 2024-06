El auge de los negocios-timo en la red preocupa a los abogados asturianos

La ciberdelincuencia mediante estafas bancarias o la suplantación de identidad son algunos delitos que han ido en aumento durante los últimos años y que cada vez con mayor frecuencia los abogados tienen que abordar en los juzgados. Y al tratarse de delitos en auge también deben formarse en ellos. El Colegio de Abogados de Oviedo celebró ayer una jornada de formación en la que participaron también las cuerpos de seguridad.

"Este tipo de conductas delictivas son cada vez más frecuentes, llegan más denuncias a los juzgados y a su vez el interés de los abogados crece", indicó Antonio González-Busto Múgica, decano del Colegio. Con él inauguraron la jornada formativa Francisco Javier Puerta Muñoz, Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, y Luis Carlos Espino Cruz, Jefe Superior de Policía de Asturias y Comisario Principal.

"Esta iniciativa es importante ya que este tipo de delitos suponen una de las principales preocupaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", transmitió Puerta Muñoz. Una valoración en la que coincidió Espina Cruz: "Muchas gracias por invitarnos para poder compartir nuestros conocimientos y experiencia en esta materia y poder colaborar".

Y es que las estafas informáticas están a la orden del día a través de distintas plataformas y con formatos muy diversos. "El ámbito de las criptomonedas es una de las estafas más frecuentes y ya hay grupos organizados internacionales que sacan el dinero de España a través de Irlanda porque es un país cuyas autoridades no colaboran con las autoridades policiales de otras naciones de la Unión Europea", explicó González-Busto. A partir de ahí el recorrido más usual es que "el dinero pase por Albania y llegue a Rusia o China a través de locutorios que intervienen normalmente desde países del centro de África", manifestó el decano.

Respecto al perfil de las víctimas no existe edad o dedicación específica si bien es cierto que a menudo se trata de "personas confiadas, no necesariamente con poca formación, que de manera inocente aceptan el señuelo que se les lanza para adquirir determinados productos o servicios. Detrás de ese señuelo hay un reclamo constante de provisión de fondos, las personas van desembolsando dinero, y cuando solicitan la devolución de los fondos con los rendimientos que en teoría les dicen que ha producido ese dinero se encuentran con que no les devuelven absolutamente nada", lamentó González-Busto.