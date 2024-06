El angoleño que gestiona cinco billones de dólares desvela su relación con Asturias

–¿Cuánto capital social tiene el fondo que gestiona?

–Unos 5 billones de dólares.

–¿Billones?

–Billones, billones. Hablamos de 5.000 millones de dólares

Pedro Sebastião Teta (Zaire, Angola, 1959) le da la naturalidad a la cifra mareante de dinero que maneja a diario desde que hace seis años fue nombrado administrador del Fondo Soberano de Riqueza de Angola, una institución que echó a andar en 2008 para, según explica este ingeniero eléctrico, "crear riquezas para las futuras generaciones y tener un escudo para el país".

Sebastião concreta lo que hace en un discurso pausado, con una sonrisa permanente, sentado en una sala de Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) en Gijón, a donde acudió esta semana para estar en el vigésimo aniversario de la institución. ¿Qué une a un alto directivo de Angola con un centro tecnológico asturiano? La relación viene de lejos. Nació en 2006, cuando el angoleño era viceministro de Ciencia y Tecnología, y perdura en la actualidad. "Todo empezó con una visita oficial que hicimos. Queríamos conocer los parques tecnológicos que existían en Europa y ver su funcionamiento". Interviene Pablo Coca, director general del CTIC, sentado a su lado, que da el contexto necesario. "Asturias era en aquel momento una comunidad pionera con la implantación de los telecentros (lugares públicos donde los ciudadanos podían conectarse a internet)". Angola "copió" la idea y el método. Incluso Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado por aquel entonces, hizo un viaje oficial al país africano con una delegación de empresarios asturianos. Era la primera vez que un mandatario de una comunidad autónoma realizaba una visita de esta naturaleza. Entonces en Angola se desarrollaron las "mediatecas", similares a los telecentros de Asturias, que se desplegaron por el país con el asesoramiento del CTIC. "El concepto incluía ordenadores y libros para todos, adaptados a nuestra realidad. No teníamos muchos espacios de lectura y fue un avance. Construimos 14 mediatecas en varias fases y fue un gran éxito. Al principio era gratis total, pero luego comercializamos un cartón de acceso de diez dólares al año. Pensándolo ahora, se trataba de un ‘Netflix’ de la época", bromea Sebastião.

La buena relación entre el CTIC y el gobierno de Angola se mantuvo desde entonces. Hubo más colaboraciones. "Conseguimos entrar en la Federación Internacional de Bibliotecas y Mediatecas, gracias a la ayuda del CTIC. También lazamos un proyecto para construir mediatecas móviles a través de una relación con Vitoria".

Incluso se realizaron intercambios en varias ocasiones. Técnicos del CTIC acudieron a formar a profesionales de Angola y estos vinieron a Asturias a aprender de los técnicos del centro. El destino profesional de Sebastião cambió en 2018, cuando fue nombrado administrador del Fondo Soberano. Para entender esta institución es necesario conocer el contexto de Angola, país del sur de África que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento económico empujado por el petróleo, su principal palanca. Es el segundo país de África con mayor producción del "oro negro" tras Argelia. Angola impulsó en 2008 el Fondo Soberano, que depende del Gobierno y tiene participación privada, cuyo fin es tener la liquidez necesaria para hacer frente a inversiones estatales. En resumen: el Fondo es una bolsa que reinvierte los beneficios del petróleo en otras actividades, para así generar más dinero. Escoge bien sus apuestas para poder multiplicar el dinero. Funciona con una "cartera líquida", que es la parte que se invierte en bolsa, y una "alternativa", creando empresas "vehículos" que a su vez se asocian con otras cuando ven una operación ventajosa. El Fondo de Angola tiene inversiones en diferentes sectores, desde el minero, al tecnológico pasando por el sanitario o la agroindustria.

Es uno de los más potentes de África. "Nosotros nunca entramos del todo en una empresa, invertimos y, si resulta rentable, luego vendemos nuestra parte". Si el país atraviesa una crisis, el Fondo aparece. Es algo así como un tesoro. En el covid, por ejemplo, fue clave para hacer frente a la emergencia sanitaria. "La responsabilidad que tenemos los que gestionamos el fondo es tremenda, es muy trabajoso, pero merece la pena", cuenta Sebastião. En la institución trabajan 45 profesionales.

El desafío a corto plazo de Angola es la especialización de la clase trabajadora, según explica el angoleño. "No se cubren los puestos de trabajo que demandamos y, por ejemplo, importamos la mayoría de nuestros alimentos porque es más caro producirlo", recalca. En la visita de esta semana, Sebastião ha aprovechado para dialogar con el CTIC y aprovechar experiencias similares que hayan tenido lugar en Europa, para poder apostar por la especialización de los jóvenes. Esa problemática (no cubrir los trabajos que se demandan), también tiene lugar en Asturias. "Puedo poner un ejemplo práctico. Si queremos hacer una granja vamos a pedir un préstamo. Necesitaríamos una camioneta, un tractor…Pues no tenemos quien repare un tractor, ni siquiera las piezas. Ese es nuestro reto", resume Sebastião, que reafirma: "Aquí, en Asturias, siempre puedo aprender qué hacer".

Suscríbete para seguir leyendo