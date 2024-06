"Tenemos una ocasión para cambiar la FP; no sé si es la última, pero sí que es única"

Javier Cueli (Breceña, Villaviciosa; 1965) es ingeniero de formación pero su carrera profesional ha estado vinculado a la formación de estudiantes y profesionales. Tiene en su mano instaurar un cambio en la Formación Profesional que consiga acabar con el divorcio que en muchas ocasiones existe entre la formación de trabajadores y las demandas de las empresas. Esa solución, dice, tiene un nombre: FP dual, cuya aplicación empieza en Asturias.

–De la FP dual se lleva años hablando. ¿Por qué ahora es el momento?

–Efectivamente, se lleva hablando mucho tiempo. La diferencia entre ahora y, digamos, hace diez años, es que tenemos una ley, con un consenso muy grande y en cuyo desarrollo han participado todas las comunidades autónomas, y existe acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales. La ley es novedosa y acaba con muchas rigideces que teníamos hasta ahora. Tenemos más de 100 titulaciones en la FP y todas se trataban de un modo similar. Esta ley permite poner en práctica todo de lo que llevamos años hablando.

–¿Qué fortalezas tiene esta "nueva FP" respecto a la que conocemos desde hace veinte años?

–Siempre he defendido que la FP que teníamos también era dual. Es un término que define muy bien la ley: la corresponsabilidad entre los centros y las empresas en la formación. A veces se piensa que la FP dual se limita a que un alumno o alumna vaya muchas horas a la empresa a formarse, pero es más que eso. Lo importante en el modelo es que, además de esa corresponsabilidad, centros y empresas habrán de tener más comunicación sobre lo que el alumno recibe en ambas partes. Los centros se han de acercar a las empresas y al revés.

–Soy empresario. ¿Por qué me beneficia?

–Se habla muchísimo de la dificultad para reclutar personas y retener talento: la FP dual probablemente sea la mejor herramienta para resolverlo.

–Las empresas tendrán un papel más importante en la evaluación.

–Hasta ahora participaban en menor medida, pero el alumnado realizaba en empresas 380 horas de formación al final del ciclo y si no las superaba no conseguía el título. La diferencia es que ahora la formación en la empresa se hará desde el primer curso. Habrá una alternancia de formación en el centro y la empresa, y en ese ir y venir habrá mucha retroalimentación. Antes el alumno acudía a la empresa y ya no volvía al centro, y no se sabía si era necesario hacer correcciones en esa formación inicial; como mucho podía hacerse al curso siguiente.

–¿Qué se consigue con eso?

–La formación en la empresa desde el primer momento debería redundar en los resultados académicos. Y al tiempo, el alumno se forma en esa cultura laboral que beneficia a la empresa.

–Riesgos: que se termine haciendo una formación muy específica para las empresas colaboradoras, pero no todos los alumnos terminarán con un empleo en ellas.

–Efectivamente, es un riesgo. Pero con nuestro modelo no debería suceder. Por un lado, en el régimen básico, las horas en empresa son 500 y quedan 1.500 horas en el centro, margen suficiente para obtener una formación general que permita seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que es lo más importante. En el régimen intensivo serían como mínimo 700 horas en empresa y a partir de 2028 tendrán que ser con contrato de formación. En ese caso, es cierto que debemos seleccionar bien las empresas. Le pongo un ejemplo. Si a alguien que estudia un módulo de cocina lo enviamos a un restaurante que solo hace tortillas, seguramente su formación se resentirá si quiere luego trabajar en un restaurante japonés. Pero la formación dual debe mejorar la empleabilidad de las personas, no que trabajen al día siguiente. Que tengan capacidad de evolucionar.

–¿Y cómo se hace eso?

–Para eso hay organismos intermedios en los que se puede dar formación más amplia y sectorializada. Esta ley es flexible y permite muchas cosas, pero debemos dotarla de los decretos autonómicos que lo permitan. Los centros y las empresas me consta que se están preparando para hacer las cosas de una manera distinta.

–El Principado busca otras 2.000 empresas colaboradoras, además de las que ya tiene en la FP. ¿Estar ahí es una opción para una pyme, digamos con uno o dos empleados?

–Claro que sí. Una empresa muy grande podrá tener más posibilidades de formación, dependiendo del ciclo. No es lo mismo, por ejemplo, electrónica industrial que peluquería; en este último caso esa colaboración formativa con empresas no se va a hacer con una multinacional, sino con una empresa pequeña. No es el problema del tamaño de la empresa sino de evaluar cada situación según el ciclo. Y como le dije, los organismos intermedios, como las cámaras de comercio, pueden aportar esa formación para la que, a lo mejor, una pequeña empresa tiene menos capacidad.

–Cuando se habla de FP se piensa en el estudiante de 16 años muchas veces, pero es una vía también para universitarios o personas que entran en una situación de desempleo.

–Entre las novedades de la ley está que existen cinco grados para la FP. Dos de ellos son los que conocíamos hasta ahora, pero aparecen otros dos que son microformaciones y un tercero que son los certificados profesionales. En la FP tenemos alumnado de muy diversas edades, porque tenemos a personas que no encuentran trabajo y entonces hacen un ciclo formativo, o que no concluyeron sus estudios universitarios. Y también quienes estando trabajando se matriculan en un ciclo. La ley prevé para ellos más flexibilidad y facilidades para compaginar ambas cosas.

–¿Qué sectores cree que serán lo más beneficiados?

–Cuando hablas con las empresas, en casi todas dicen lo mismo: que tienen necesidades de personal: en informática, en el ámbito industrial, carpintería… Yo creo que esto va a afectar positivamente a las 24 familias profesionales que tenemos.

–Hay muchas profesiones que registran una alta demanda coyuntural, por ejemplo personal técnico para parques eólicos. ¿Cómo conseguir docentes para esa formación tan específica y nueva?

–Tiene razón. A veces se simplifica mucho y se dice: "Necesitamos formar a especialistas en aerogeneradores". Y yo les digo: "Sí, pues necesitamos a alguien que lo enseñe. El problema muchas veces no está en formar a gente; también se necesitan formadores. Otro ejemplo son los vehículos eléctricos, o cuestiones relacionadas con el hidrógeno verde. Para eso es importante la formación del profesorado.

–¿Y cómo se hace?

–Con formación continua; sin ello es difícil aportar alumnos con conocimientos actualizados.

–¿Cree que el hecho de que el alumnado comience a cobrar será un incentivo frente a otros estudios?

–Nadie habla de FP dual si no hay remuneración para el alumnado. Sin ella sería muy difícil llevarla a la práctica, porque hablamos de 700 horas en empresas. Aunque no hay remuneración en el caso general, de 500 horas, el objetivo es tender a las formaciones intensivas en empresas.

–Otro riesgo: que las empresas vean esa llegada de alumnos como una vía de evitar contratos.

–No lo olvidemos: el alumnado va a la empresa a recibir formación, no a trabajar. Y además ahora acudirá desde el primer curso, con lo que sus conocimientos y destrezas son menores. El beneficio para las empresas estará en que tendrán a personas que conocen desde el inicio de su formación, integradas en su cultura de trabajo y seguramente ese sea el mejor aliciente para un contrato. Y si no los necesita, no pasa nada; la FP dual busca mejorar la empleabilidad y las habilidades adquiridas por el alumnado le permitirán tener más facilidad para conseguir un trabajo en otra empresa del sector.

–Es muy optimista con esta reforma de la FP…

–Creo que tenemos una gran oportunidad para cambiar la FP; no sé si la última, pero desde luego única. La clave será aplicarla bien, porque es cierto que la administración tiene sus rigideces, pero la leu tiene suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades del entorno, y las empresas tendrán que adaptarse. Pero hay buena predisposición por ambas partes. A veces digo medio en broma que sin una buena FP nos extinguiríamos: ¿De qué sirve que Asturias fuese Silicon Valley lleno de ingenieros informáticos si nadie sabe mantener el sistema de refrigeración? Estamos en un momento de cambios tecnológicos cada vez mayores y más rápidos; si no formamos al personal adecuadamente las empresas tendrán serias dificultades para mejorar su competitividad.

–¿Cree que con el tiempo algunos trabajos para los que se exige titulación universitaria no la requerirán y entrarán en el ámbito de la FP?

–Sí. Precisamente esta semana hemos tenido a dos importantes empresas que nos han planteado formación para unos puestos para los que hasta ahora reclamaban ingenieros. Un universitario termina con una mayor solvencia teórica, matemática o científica, mientras que la FP se orienta a la aplicación de esos conocimientos. Como yo digo, para ser electricista no hace falta saberse las ecuaciones de Maxwell.

