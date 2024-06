El vídeo sexual de San Timoteo, catorce años de "infierno" para la víctima y de "tortura" para los acusados (y hay amenaza de repetición de juicio)

El vídeo sexual de las fiestas de San Timoteo es una herida que no se cierra en Navia. La joven que fue víctima de aquella grabación, que data de 2020, relataba este jueves cómo aún hoy está aprendiendo a vivir tras el trauma que supuso que su imagen estaba en un sinfín de páginas pornográficas y que numerosos jóvenes de Navia habían compartido el vídeo. Aún hoy se ve señalada en su pueblo. Del otro lado, se sientan en el banquillo treinta jóvenes que supuestamente reenviaron el vídeo o un fotomontaje del mismo. Veinticinco de ellos ya han reconocido los hechos. Desean es pasar página sobre un asunto que, sostienen, también a ellos les ha pasado factura. "Muchos eran adolescentes y se equivocaron, pero han pasado ya casi diez años y tienen otra vida, muchos se han casado y tienen hijos", indica la letrada Marta Catuxo, que defiende a uno de los acusados.

Además, se quejan de que no están todos los que están. El vídeo fue reenviado por muchas más personas, y de hecho en el juicio han salido varios nombres de personas que no han sido encausadas. Hay quejas además por la forma en que se llevó la instrucción. Algún testigo aseguró que se le tomó declaración "como acusado" sin presencia de su abogado.

Un letrado indica que muchos implicados acudieron al cuartel para denunciar la difusión del vídeo y colaborar con la justicia y terminaron encausados. La instrucción del caso se dilató durante muchos años, de forma que ahora a los acusados que sean condenados tendrá que apreciárseles una atenuante por dilaciones indebidas.

Uno de estos acusados afirma que ha sido muy duro vivir con la espada de Damocles durante tanto tiempo. "He tenido que pedir dos o tres bajas. Ha sido una tortura. No pensábamos el daño que estábamos haciendo. No había la conciencia que hay ahora contra este tipo de conductas", confiesa. "Debería haber sido una sanción, no una petición tan dura de dos años y medio de cárcel", añade este acusado, que forma parte de aquellos que ha reconocido los hechos y aceptado una pena de seis meses de prisión, canjeable por una multa, según el acuerdo con la Fiscalía.

Ciertamente, en los años en que ocurrió aquello no había tanta consciencia del grave daño que podía provocar un comportamiento así. En 2012 se había producido el "caso Hormigos". El vídeo sexual que había grabado una concejala socialista para su amante terminó en el WhatsApp de los habitantes de su pueblo. En el juicio, el juez no castigó al amante despechado que había divulgado el vídeo al entender que no lo había robado ni se lo había apropiado. La reforma subsiguiente de Ruiz Gallardón empezó a castigar la difusión de esos vídeos íntimos sin consentimiento de los protagonistas.

Más grave fue el caso del vídeo sexual de Iveco. Otro amante despechado divulgó entre los trabajadores de la empresa una grabación de una empleada con la que había tenido una relación, y a la que quería castigar por negarse a retomarla. La mujer, desesperada ante los comentarios de sus compañeros de trabajo, temerosa de que se enterase su marido, trabajador de la empresa, terminó ahorcándose en su casa.

El año 2015 marcó el agravamiento de las penas por este tipo de delito, pero al haberse cometido el delito antes de esa fecha, los treinta implicados están siendo juzgados con un código penal más benéfico. El artículo 197.4 establece penas de dos a cinco años para quien difunda o revele imágenes que atenten contra la intimidad de una persona. El fiscal, que inicialmente pedía un año de prisión, ha tenido que elevar su solicitud a dos años y medio de cárcel, una pena dentro de la horquilla antes señalada. Sin embargo, uno de los acusados alega que el código actual, el de la polémica ley del "solo sí es sí", castiga con menos pena el reenvío de vídeos de contenido íntimo, de uno a tres meses.

El otro protagonista del vídeo sexual de San Timoteo, un joven que reside en Alemania, no ha acudido al juicio para declarar, pese a que está personado como acusación particular y solicita una pena de cárcel y una indemnización. Durante el juicio, el letrado Javier Díaz Dapena calificó de "tomadura de pelo" la actitud de este testigo. La jueza del caso le indicó que este mismo mes se le tomaría declaración. En caso contrario, se produciría la nulidad del juicio, remarca la letrada Marta Catuxo. También ella considera esa incomparecencia como una tomadura de pelo. "Es un testigo esencial. En noviembre ya hubo una suspensión. Es una falta de respeto al tribunal, al fiscal, a la otra acusación particular y a los propios acusados, que algunos viven en Canarias, Madrid o el extranjero y tendrán que venir de nuevo, con los consiguientes gastos", asegura la abogada. Y si se repite el juicio, volvería a repetirse el sufrimiento tanto para la víctima como para los acusados.

