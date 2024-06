"Esperábamos más", lamenta Izquierda Española

Con un total de 1.565 papeletas, el 0,37 por ciento del voto en el Principado de Asturias, Izquierda Española, el partido creado en enero por Guillermo del Valle, no ha conseguido el escaño en el Parlamento europeo que se había fijado como primer hito. "No es el resultado que esperábamos, pero no es el final del camino sino el inicio", valoró Del Valle. Con la vista puesta en el futuro, el portavoz de Izquierda Española vaticinó: "Esperábamos más y queremos más, este partido tiene presente, tiene futuro y hace falta, lo creo firmemente", informa E.S.E.