El HUCA es el mayor centro laboral de Asturias: 7.000 trabajadores

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cumple diez años en su actual emplazamiento de La Cadellada (Oviedo). El recinto sanitario es hoy el mayor centro de trabajo de la región: el pasado lunes tenía en su plantilla un total de 6.928 efectivos (500 más que hace un lustro), buena parte de ellos altamente cualificados. Su presupuesto anual ronda los 700 millones de euros.

El 14 de junio de 2014, el viejo recinto hospitalario del barrio ovetense del Cristo cerraba sus puertas y entraba en servicio un edificio de vanguardia construido en los terrenos de La Cadellada que durante décadas habían albergado el Hospital Psiquiátrico Regional. Habían transcurrido 26 años de controversia política después de que la idea se esbozara por vez primera.

La imagen de la comitiva de ambulancias trasladando pacientes de un edificio a otro permanece en la memoria de muchos ciudadanos. Lo mismo sucede con la llegada al actual HUCA de una columna de vehículos del Ejército cuando estalló la pandemia de covid-19, en marzo de 2020.

La crisis sanitaria del coronavirus aumentó la valoración, entre los usuarios, de la inversión de 295,8 millones de euros para levantar los edificios. Si se suman el equipamiento, la informatización y la urbanización del entorno, el total puede haber rondado los 500 millones, aunque el Principado nunca hizo pública esta cifra. El impulso decisivo al proyecto dado por Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado entre 1999 y 2011, ha ganado prestigio.

El HUCA tiene 994 camas y 28 quirófanos funcionantes. La actividad diaria arroja un promedio de 105 ingresos, 75 intervenciones quirúrgicas, 4,8 partos, 264 tratamientos en hospital de día oncológico y 2.100 consultas.

Por las dependencias del HUCA transitan cada día unas 15.000 personas. El servicio de Urgencias, con 131.568 pacientes adultos atendidos el año pasado (sin incluir niños), resuelve problemas grandes y pequeños de la población de todo el centro de Asturias. El entorno natural del HUCA se ha convertido en un espacio hermoso y envidiado por tantos centros sanitarios que están incrustados en el casco urbano. Al igual que el resto de la red sanitaria pública, la situación de las listas de espera en el HUCA es manifiestamente mejorable.

Con motivo de la efeméride del buque insignia de la sanidad asturiana

Noa Ramírez Casado ante el edificio de hospitalización del HUCA. / Irma Collín

Noa Ramírez Casado | Primera nacida en el HUCA La biografía de Noa Ramírez Casado quedó indisolublemente unida a la del HUCA cuando se convirtió en el primer bebé alumbrado en el complejo hospitalario de La Cadellada. A las cinco menos cuarto del 14 de junio de 2014 llegó a este mundo, atendida por un equipo sanitario que bastante tenía con aclararse de dónde estaba cada cosa. «No había absolutamente nadie por los pasillos. Estábamos solos y lo estrenamos todo: el paritorio, la habitación y todo el mobiliario», rememora Nerea Casado, madre de Noa.

Ainhoa García Barrientos / Irma Collín

Ainhoa García Barrientos | Trasplantada de médula ósea por una leucemia

"Me sentía triste porque no podía ir al colegio. Gracias a los voluntarios, las tardes eran más amenas"

La ovetense Ainhoa García Barrientos tiene trece años y ya conoce el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) casi tan bien como su casa: ha estado ingresada en tres periodos de 40 días cada uno. En julio de 2019, con sólo ocho años, le diagnosticaron leucemia. Le administraron una quimioterapia que inicialmente dio resultado. Sin embargo, en febrero de 2022 sufrió una recaída. Empezó de nuevo con quimioterapia y los médicos ya determinaron entonces que necesitaría un trasplante de médula ósea. Se lo practicaron en julio de 2022.

Tanto Ainhoa como su madre, Reyes Barrientos Diez, destacan la ayuda que las maestras del complejo sanitario ovetense prestaron a la niña, unas veces en el HUCA y otras en su casa. Entre los ingresos y la pandemia de covid estuvo prácticamente cuatro años sin pisar las aulas de su colegio, y ese apoyo resultó decisivo para que no perdiera comba.

"Ahora termino primero de la ESO y quiero ser profesora de educación infantil". Va al colegio, hace actividades extraescolares... Subraya que no sufre ninguna limitación relevante. Rememora sus ingresos en el HUCA: "Me sentía un poco triste porque no podía ir al colegio. Quería ver a mis amigos, pero no podía. En la planta, las enfermeras fueron muy majas. Y en el hospital de día se pasa mejor. Gracias a los voluntarios, lo pasábamos superbién. Venían de Galbán y de Cruz Roja y pasábamos tardes más amenas que estar todo el día en la cama. Hacíamos manualidades".

Las semanas de trasplante de médula se vieron complicadas por la pandemia. "Cogí el covid y tuvieron que bajarme a la UCI". Más tarde llegó otra complicación: "No comía y estaba muy delgada... al final era que tenía apendicitis y de nuevo tuvieron que ingresarme, aunque no mucho tiempo". Ahora pasa revisiones cada vez más espaciadas. Ainhoa García lanza un aviso para los niños que se vean en una tesitura similar: "No hay que tener tanto miedo como parece. Te lo ponen muy negro, pero al final se pasa bien y te apoya mucha gente".

David Vázquez Rodríguez / Irma Collín

David Vázquez Rodríguez | Trasplantado de riñón

"Perdí siete kilos, no podía ni subir un escalón, pero me recuperé, vivo feliz y volví a arbitrar, mi pasión"

"A raíz de una analítica de la empresa, los médicos descubrieron que los riñones me funcionaban al 15 por ciento de su capacidad". En aquel octubre de 2021, la vida del árbitro ovetense de tercera división se vinculó para siempre al HUCA. "Aquí me han cuidado muy bien, me han acompañado y tratado estupendamente", explica emocionado David Vázquez Rodríguez.

Tras el diagnóstico –fallo renal– el siguiente paso era esperar a que llegase un riñón apto para el trasplante. "Fue a la segunda, porque hacen análisis de compatibilidad y para el primer riñón había alguien que coincidía más". Mientras tanto, Vázquez Rodríguez tuvo que someterse a una operación para posibilitar la diálisis que filtrase y depurase su sangre. Y recibió el trasplante.

"Estuve una semana ingresado, perdí siete kilos, volví prácticamente sin caminar. No tenía fuerza ni para subir un escalón, pero con mucha fuerza mental y la ayuda de mi familia, amigos y los grandísimos profesionales del HUCA puedo decir que vivo feliz. Pude volver al arbitraje, que es mi trabajo y una de mis pasiones".

Felipe Próspero Rodríguez Martínez / Irma Collín

Felipe Próspero Rodríguez Martínez | Recibe inmunoterapia para un cáncer de pulmón

"Antes me ahogaba, no respiraba; ahora llevo una vida normal y puedo comer bien"

Felipe Próspero Rodríguez Martínez, ovetense, tiene 67 años. Le diagnosticaron un cáncer de pulmón y ha recibido un tratamiento innovador con "Pembrolizumab", una inmunoterapia de puntos de control inmunológico. Es un anticuerpo monoclonal que estimula al sistema inmunitario a combatir el proceso tumoral.

"Llevo dos años en respuesta completa". Su historia comenzó con problemas respiratorios: "Me ahogaba, no respiraba. Cuando ingresé en Urgencias me sacaron líquido de los pulmones. Iban a operarme, pero el doctor Emilio Esteban me recomendó un tratamiento moderno. Mi familia y yo decidimos tirar para adelante".

Los tratamientos suelen tener efectos secundarios de repercusión desigual. En el caso del Pembrolizumab, "hay personas que lo toleran y otras que no; yo lo llevo bastante bien". Tiempo atrás, Felipe Próspero Rodríguez fue operado del corazón y le colocaron tres stents (muelles para abrir las arterias).

Está jubilado desde hace unos años: "Mi situación es buena. Al subir cuestas o cosas así, me fatigo. No puedo correr ni coger pesos. Llevo una vida más o menos normal y puedo comer bien".

José Ramón Alonso Sirgo / Irma Collín

José Ramón Alonso Sirgo | Intervenido de un aneurisma de aorta

"Tenemos que sentirnos orgullosos de contar con un sistema público y un hospital como el HUCA"

"Tenemos que sentirnos orgullosos de contar con un sistema sanitario público, y especialmente con un hospital como el HUCA", proclama José Ramón Alonso Sirgo, ovetense, 77 años. El pasado 3 de abril, acudió a Urgencias del hospital ovetense con la tensión por los suelos y muy poco oxígeno en la sangre. Ignacio García Fernández, cirujano vascular, les comunicó que era urgente operar debido a un aneurisma de aorta abdominal suprarrenal "muy complejo y muy grave".

La esposa y los hijos de José Ramón lo cuentan así: "En la operación había riesgo, pero era necesario intervenir de urgencia. Eran más de las cuatro de la madrugada cuando el doctor salió para comunicarnos que había aguantado la intervención, pero que su estado seguía siendo crítico. El trato personal y tan cercano de Ignacio fue maravilloso. Apenas doce horas después, debido a una complicación, tuvo que ser intervenido de nuevo por el doctor Amer Zanabili. Tanto él como todo el personal de la unidad de Reanimación, donde estuvo más de dos semanas con nuestra médica Ana, nos mostraron su lado más humano". Días más tarde, José Ramón Alonso recibió el alta.

"Sigo recuperándome".

Julia Rubio Rodríguez / Irma Collín

Julia Rubio Rodríguez | Bebé prematura, con 650 gramos

"Nació por cesárea de urgencia y la vi salir envuelta en plástico en la incubadora para que no perdiera calor"

Julia Rubio Rodríguez nació el 7 de septiembre de 2023 con algo más de 26 semanas de gestación. Pesó 650 gramos, aparatos médicos incluidos, y midió 33 centímetros. Tras pasar 72 días en la UCI de Neonatología, pudo volver a casa con sus padres, Víctor Rubio y Paula Rodríguez, pesando algo más de 2 kilos y midiendo 44 centímetros.

"Julia nació por cesárea de urgencia, por lo que no pude verla hasta el día siguiente", relata su madre. Su padre la vio salir "envuelta en plástico y dentro de la incubadora, para que no perdiera el calor". Julia esboza una gran sonrisa desde su carrito, ajena al miedo que vivieron sus padres durante sus primeros meses.

"Estuvo perdiendo peso durante una semana o más, llegó hasta los 590 gramos, pero es una luchadora y salió adelante", cuenta Rodríguez. Además es buena. "Se porta muy bien, duerme y toma el biberón, nos lo hace muy fácil", celebran sus progenitores, para los que el camino de vuelta a casa dejando a Julia en el hospital fue uno de los momentos más duros que han vivido. "Intentamos disfrutar cada etapa porque crece y evoluciona a pasos agigantados", coinciden.

Francisco Suárez-Valdés Fernández / Irma Collín

Francisco Suárez-Valdés Fernández | Ingresado por la variante británica del covid

"El HUCA es el lugar en el que volví a nacer; lo celebro como otro cumpleaños"

Francisco Suárez-Valdés Fernández, ovetense, 53 años, padre de tres hijos, fue ingresado por covid en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en enero de 2021, justo después de Reyes. "Era la variante británica, me afectó de manera muy fuerte y un viernes ingresé". Ante el agravamiento de su cuadro, el miércoles siguiente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El día 29 de ese mismo mes, LA NUEVA ESPAÑA realizaba un reportaje en la UCI. En aquel momento, Francisco recibía la visita de su hermano y su cuñado. Pocas horas antes se había despertado después de una semana sedado y con ventilación mecánica. A duras penas estaba recobrando la consciencia y la orientación, pero quiso manifestar su gratitud al personal del hospital ovetense: "Lo que quiero decir es que el trato que recibimos aquí es espectacular. Por encima de lo profesional, se nos da un trato humano espectacular, de apoyo y de soporte constantes. Espectacular, desde el primero hasta el último. Lo mismo un médico que cualquier otro profesional".

Han pasado tres años y pico: "Recuerdo muy bien el momento en el que me desperté. Fue impresionante. El momento en el que dejaron entrar a mi cuñado Ignacio y a mi hermano Jose es una imagen que siempre tendré grabada. Aquello era muy duro. Mi familia estaba a apenas cuatro kilómetros de aquí, pero no podía haber contacto. En aquellos momentos había dudas y miedos. Por eso digo que el cariño que nos dio el personal sanitario fue impresionante, y lo necesitábamos mucho".

"Para mí, el HUCA es el lugar en el que volví a nacer; lo celebro como un segundo cumpleaños". La evolución posterior ha sido favorable: "Todo ha ido muy bien. He quedado perfectamente y sin ninguna secuela, gracias a Dios. Todo lo vivido me lleva a relativizar muchas cosas y me ayuda a tratar de mejorar como persona".

Aurelio (Yeyo) García Canales / Irma Collín

Aurelio (Yeyo) García Canales | Ingresado en la UCI por covid

"Me dijeron que sería poco tiempo y fueron 53 días en la UCI; tuve de todo estuve más allá que acá"

Aurelio (Yeyo) García Canales tiene 76 años y durante cuatro décadas ejerció como ginecólogo en Maternidad de la antigua Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo).

Ingresó en el HUCA por covid el 15 de enero de 2021: "Estuve en una habitación con mi mujer, que también había dado positivo. A los cuatro días, saturaba poco y me llevaron a la UCI. Me dijeron que sería poco tiempo y fueron 53 días en la UCI. Tuve neumonías, un fracaso multiorgánico, de todo... Estuve más allá que acá. Dicen que los cazadores somos muy duros. Cuando me desperté, tenía la idea de llevar en la UCI una semana... Vino a verme Lola Escudero. La reconocí y le conté los sueños extraños que tuve, como que había un cazador escondido entre los helechos que quería dispararme", rememora.

"El trato fue inmejorable. Perdí 14 kilos. Cuando volví a casa, el 13 de marzo, me agotaba de caminar el pasillo dos veces".

Hoy se siente "perfectamente".: "Hago una vida normal, sigo cazando, aunque con las limitaciones propias de la edad. Antes hacía cacerías exóticas; ahora básicamente cazo por aquí, por el coto de mi pueblo, en Belmonte, o en Zamora..."

José Ignacio Pérez Villamil / Irma Collín

José Ignacio Pérez Villamil | Operado de una disección de aorta y de un aneurisma

"El HUCA es una joya de la sanidad pública que no valoramos dotada de un personal de altísima categoría"

José Ignacio Pérez Villamil, magistrado jubilado, ingresó en el HUCA el 27 de septiembre de 2017, debido a una disección de la aorta. "Gracias a las excelentes manos del cirujano Jacobo Silva, jefe de Cirugía Cardiaca, puedo contarlo. Hasta aquel momento no había notado ninguna molestia. Había salido de casa, me fui tranquilamente a trabajar y yendo en coche por la autopista sentí un dolor tan agudo que no sé ni cómo pude llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia", relata.

Trasladado al HUCA, "me durmieron y estuve en la UCI de 21 días. No tengo más que agradecimiento tanto al servicio de Cirugía Cardiaca como al de Cirugía Vascular porque luego, a los dos meses, tuve que operarme de otro aneurisma a nivel abdominal, de lo que se encargó el jefe del servicio, Manuel Alonso".

"El HUCA es una joya que no valoramos lo suficiente en el marco de una sanidad pública que reduce desigualdades". En su lista de reconocimientos figura el que fuera gerente, Luis Hevia: "Contribuyó a atraer a grandes profesionales para dotarlo de personal de altísima categoría". Como otros pacientes, "cada 27 de septiembre celebro un nuevo cumpleaños: éste es el séptimo".

Carmen Villamil Álvarez / Irma Collín

Carmen Villamil Álvarez | Primera mujer tratada en Asturias con CAR-T

"Empecé con un pequeño dolor de oídos y era un linfoma no Hodgkin; ahora, la enfermedad ha remitido totalmente"

Carmen Villamil Álvarez es la primera mujer tratada en Asturias con terapia CAR-T, el procedimiento más revolucionario para abordar algunos tipos de cáncer, como leucemias, linfomas y mielomas. Anteriormente, estos tratamientos habían sido administrados a otros enfermos de la región, pero en centros sanitarios de fuera del Principado, hasta que el HUCA comenzó a aplicarlos, el 26 de abril de 2023.

El proceso de Carmen Villamil empezó con «un pequeño dolor de oídos» que en realidad era la consecuencia de un linfoma no Hodgkin. Primero le pusieron seis sesiones de quimioterapia, que no dieron resultado. A continuación le aplicaron inmunoterapia, «y mejoré». Acto seguido, surgió la oportunidad de someterse a una terapia CAR T: «Hasta el momento, la enfermedad ha remitido totalmente». Y añade: «Ahora estoy limpia. Tengo que pasar los controles, pero estoy muy bien». El próximo 7 de julio, primer aniversario del tratamiento, «lo celebraré como un segundo cumpleaños».

La terapia CAR-T, conocida también como terapia génica celular, consiste en lograr que las células inmunitarias llamadas células T (un tipo de glóbulos blancos) luchen contra el cáncer tras ser alteradas en el laboratorio para que puedan hallar y destruir las células cancerosas. El empleo de estas terapias requiere la autorización del Ministerio de Sanidad y la cualificación de las empresas colaboradoras. Hay dos farmacéuticas que prestan este servicio al HUCA: Gilead y Novartis. Por el momento, ellas son las encargadas de tratar los linfocitos T que se extraen a los pacientes y que más tarde, ya reforzados, se les reinfunden de nuevo para que combatan las células tumorales. El hospital ovetense prevé tener diseñadas sus propias terapias CAR-T a finales de este año y a un precio inferior al de la industria: unos 90.000 euros por paciente frente a los actuales 300.000.

«El equipo del HUCA es una maravilla, tanto el doctor Páyer como Pilar Palomo y todos. Este hospital es mi segunda casa», enfatiza Carmen Villamil.

