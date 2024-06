"Lideraremos Europa desde el centrismo y la sensatez"

Susana Solís (Avilés, 1971) ha sido reelegida europarlamentaria por el PP.

–Valore los resultados en Europa.–

No hay duda de que el Partido Popular Europeo ha ganado, con 9 escaños más. Europa se ha teñido de azul, mal que le pese a algunos. El Partido Socialista, en cambio, pierde apoyos. Estamos ante un fin de ciclo: descontento del votante socialista y tendencia hacia el centro-derecha.

–El resultado ha tenido consecuencias en la política doméstica de ciertos países.

–No solo en Francia. En España también, con la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar. En Bélgica el primer ministro, el liberal De Croo, ha interpretado el resultado como un prebiscito sobre su presidencia.

–Sube la extrema derecha en algunos países.

–Eso demuestra el hartazgo de algunos ciudadanos y su falta de confianza en los partidos tradicionales. Por suerte en España no es el caso. Los españoles quieren que el PP sea su voz en Europa: en cinco años hemos crecido millón y medio de votos. Lideraremos en Europa desde el centrismo y la sensatez.

–¿A la vista del resultado cree que se altera el rumbo de Europa?

–Sin duda, la victoria del Partido Popular Europeo va a suponer un giro en la política europea. Somos el partido de la industria, el campo, los agricultores y ganaderos, los jóvenes... Seremos una de las delegaciones más estratégicas, al ser la segunda más grante, tras la alemana, en la familia popular europea. Podremos nuestro programa electoral sobre la mesa europea.

–¿Qué debe esperar Asturias de estos cinco años y a qué se empleará usted?

–Por segunda vez consecutiva en menos de un año, los asturianos han demostrado que tienen muchas ganas de cambio. Y, no les vamos a defraudar. Estaré exactamente donde he estado los últimos cinco años: trabajando desde Europa para proteger a nuestra industria, nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Para hacer rendir cuentas al Gobierno y al Principado de la mala ejecución de los fondos europeos, y para que estas ayudas lleguen ya a la economía real. Yo sí seré la voz de todos los asturianos, vivan donde vivan y tributen donde tributen, con una política sensata basada en propuestas y no en descalificaciones, que es lo que ha hecho el PSOE asturiano esta campaña.

