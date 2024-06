La inminente resolución de la UE que aguardan cientos de interinos en Asturias: ¿serán o no serán fijos?

Cientos de interinos en Asturias, que aún no han conseguido la fijeza de sus plazas en los procesos de estabilización, consideran mañana jueves un día clave para su futuro. Será cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita una sentencia referida a tres trabajadoras interinas de la administración pública española y que podría añadir más claridad al embrollo jurídico sobre cuál debe ser la fórmula para acabar con la temporalidad en la administración.

El 22 de febrero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió la puerta a que parte de los interinos que no hayan accedido a una plaza indefinida mediante los macro procesos de estabilización que están llevando a cabo las distintas administraciones públicas en España deban ser fijos.

Pero la literalidad del texto de los magistrados europeos dio pie a una diversidad de interpretaciones. Algunas fuentes jurídicas interpretan que atañe exclusivamente a los interinos del personal laboral y no a los funcionarios interinos. Otras creen que el tribunal europeo no establece automáticamente la fijeza como solución para aquellos que han ocupado puestos encadenando contratos temporales. Y otras, en cambio, creen que el derecho comunitario tiene que imponerse, incluso por encima del precepto constitucional que establece que el acceso a un puesto público debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por eso todas las esperanzas del colectivo de interinos de larga duración en Asturias están puestas en la respuesta que, en forma de sentencia, dará hoy el Tribunal Europeo después de que el Tribunal Supremo presentase una "cuestión prejudicial"; esto es, pedirle que aclare cómo debe aplicarse esa sentencia comunitaria que considera que la legislación española no disuade adecuadamente a la administración pública del abuso de la contratación temporal.

"Se volverá a poner de manifiesto el abuso cometido", sostienen los interinos

Los interinos asturianos ya consideraron el movimiento del Tribunal Supremo como "una maniobra para ganar tiempo", porque "el Tribunal Europeo lleva 17 años diciendo lo mismo", afirmaba Antonio Navarro, del sindicato de interinos Sintta.

El sindicato está convencido de que la sentencia que se dará a conocer hoy "volverá a poner de manifiesto la corrupción y el abuso cometido sobre los trabajadores temporales de la administración.

"Ya van 18 autos y sentencias que dan la razón a estos trabajadores a los que el estado explota ilegalmente", sostiene Sintta, que afirma que, pese a ellas, desde el año 99 todo sigue igual ya que las organizaciones sindicales mayoritarias hacen dejación de funciones con sus trabajadores por intereses económicos".

"Los políticos se muestran incapaces de gestionar y solucionar este abuso y los jueces se olvidan conscientemente de la supremacía del derecho europeo y de que la fijeza en el empleo como sanción es obligada cuando no hay otra medida para sancionar el abuso en el ordenamiento jurídico", recalca el sindicato.

En tanto el tribunal europeo aclara con cuánta firmeza exige a España que ponga solución a este problema, los tribunales españoles han dictado sentencias dispares, según interpretaciones distintas. Incluso el Supremo dictó el pasado mes de mayo una sentencia en la que afirma que no cabe una conversión judicial "automática" de los interinos en indefinidos, como sugería el tribunal europeo al contravenir los principios que rigen el sistema español de la Administración pública y establecido en la Constitución. "El Supremo no tiene intención de cambiar su doctrina y no piensa equiparar al personal fijo y a los indefinidos no fijos", valoró el sindicato CSIF.

En el mundo del derecho también se aguarda a lo que diga hoy la UE. El jurista Javier Junceda afirmó recientemente con motivo de una conferencia en el Colegio de Abogados que "no está del todo claro que todos los empleados temporales vayan a terminar obteniendo una plaza fija". En cambio, Raúl Bocanegra, especialista en Derecho Administrativo, consideró que el fallo de febrero era "una bomba atómica" que terminaría imponiendo la fijeza. El tribunal europeo dirá hoy si el asunto queda más claro o aún continúa en el terreno de las interpretaciones.

