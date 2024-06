USIPA plantea a PSOE y PP ajustes en la ley de escuelinas para integrar a la plantilla

La ley de "Les Escuelines", el proyecto estrella del Principado para la actual legislatura, está en plena ebullición. Esta semana se debate en la Junta General la norma y el sindicato USIPA (Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias) está en plena agenda de reuniones con los grupos parlamentarios para proponer alegaciones a la ley que resuelvan el conflicto. Hoy, la organización se reúne con el PSOE para presentarles sus propuestas, mientras que ayer lo hizo con el PP y con Vox. Usipa recibió buenas sensaciones del PP, y Vox las valoró positivamente aunque ya anticipó que no respaldará la ley.

José Luis González, coordinador general de USIPA, propone establecer (mediante una disposición adicional) que la selección del personal para las plazas de las plantillas de las escuelas municipales que se integren en la red autonómica lo harían mediante un concurso en el que se valoraría "especialmente" el trabajo desarrollado en las escuelas municipales que convoquen las plazas. "Si no viene reflejado, en un plazo de tres años la Administración tiene que convocar las plazas a oferta pública y los no estabilizados perderían su puesto", señala González.

Respecto al problema que supone la diferencia salarial entre el personal que formará parte de esa red pública autonómica –ya que ahora los sueldos son distintos en las escuelas de titularidad municipal, en función de los concejos–, González propone incluir un apartado que establezca que la diferencia retributiva se hará mediante un complemento personal no absorbible, en lugar de uno transitorio, por el que si se produjesen subidas, sólo se aplicaría el 50 por ciento de estas. "La gente está preocupada de perder poder adquisitivo", asegura González, que señala que la dirección general de Empleo "está por la labor de solucionar este problema".

Leticia Celorio, coordinadora de escuelas infantiles de USIPA, también explica que los sindicatos mantuvieron una mesa de negociación con Educación "en la que se votó en contra". Esta posición se produjo por la no inclusión de "aspectos claves" como la pareja educativa, la revisión de las ratios; contar con horas destinadas a elaborar informes y evaluaciones y su introducción en el grupo B.

La Consejería responde

"La ley preserva los derechos adquiridos de las trabajadoras en el momento de la integración. Una vez que se integre a todas las trabajadoras cobrarán de acuerdo al convenio del personal laboral del Principado". La Consejera de Educación, Lydia Espina, respondió a las críticas de las fuerzas sindicales. Entre otros aspectos, Espina también explicó que muchas trabajadoras "verán incrementados sus salarios" y que la mayoría "percibirán la misma cantidad", además de que las posibles negociaciones sobre sus condiciones laborales dependerán de la Dirección General de Empleo Público. También señaló que la integración de las escuelas comenzará en 2025, una vez aprobada la ley y firmados los convenios con los ayuntamientos, y que no existen mecanismos legales para estabilizar a las educadoras municipales.

Los sindicatos advierten de diferencias de hasta 400 euros en el personal de escuelinas: "Queremos que salga bien y no sea un caos"

"Nos vemos obligados a convocar la huelga. Queremos que salga bien y que no sea un caos". Los sindicatos de la enseñanza pública asturiana, CCOO, UGT y CSIF, explicaron que las razones de los paros del personal de las escuelas infantiles, previstos para los días 18 y 20 de junio, radican en dos factores fundamentales: la estabilización del personal no estabilizado y la implementación del carácter educativo en el primer ciclo de educación infantil. Además, pusieron el foco en las desigualdades salariales entre el personal según los ayuntamientos de procedencia. "Hay diferencias salariales de hasta 400 euros", señaló Laura González, responsable de escuelas infantiles de CSIF. González explicó que, tal y como están planteados ahora los convenios de los distintos centros, se pueden dar casos en los que trabajadoras de una misma escuelina, que realizan el mismo trabajo, lo hagan con una gran diferencia salarial. Borja Llorente, de CCOO, explicó que una posible solución sería la incorporación del personal de la red de 0 a 3 años en el grupo B de funcionarios. Según afirmó, una de las incógnitas del traspaso de las trabajadoras de las escuelas infantiles de manos municipales a autonómicas es el grupo en el que serán incorporadas. "Las técnicas superiores deben estar en el B. Las están infracualificando a nivel salarial", señaló Llorente, que añadió: "Que pasen al grupo B y a partir de ahí negociar las condiciones salariales. Debemos determinar condiciones de trabajo similares y corregirlo al alza". En ese sentido, otro de los puntos tiene que ver con la estabilización del personal no estabilizado por los ayuntamientos. Actualmente, el personal de las escuelas está compuesto por unas 600 trabajadoras de las que unas 100 no estarían estabilizadas. Las fuerzas sindicales advierten que corren el riesgo de perder su trabajo una vez el Principado asuma la gestión de las Escuelines. "Esas plazas podrían someterse a una oferta de empleo público y el personal no estabilizado podría irse a la calle", destacó Cristóbal Puente, de UGT. Además, también proponen que en la ley se incluya una disposición transitoria para la convocatoria de un concurso que "recoja a las compañeras que no han ido a los procesos de estabilización". Además de la estabilización, los sindicatos se refirieron al otro gran punto de sus reclamaciones: la implementación del carácter educativo. En ese sentido, hicieron hincapié en la necesidad de implementar formación continua al personal y de instaurar la pareja educativa. Las organizaciones sindicales también atajaron la problemática de las horas destinadas a la burocracia y a las labores de atención a familias, coordinación o evaluaciones, las cuales el personal realiza fuera del horario laboral. "No hay un solo minuto para ello. Tal y como está redactado, el personal meterá horas extra de forma gratuita", recalcó Llorente. Además, en cuanto a las matriculaciones, señalaron que se están produciendo casos en los que se están realizando matrículas tanto en los centros municipales como en los autonómicos. "En septiembre habrá alumnos matriculados en dos centros, lo que afectará a la gestión de personal", señaló González.

