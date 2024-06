Guía para entender todas las inversiones que promete el Gobierno para Asturias: 2.000 millones hasta 2030

El Gobierno central prometió ayer invertir en Asturias al menos dos mil millones de euros hasta el año 2030 en políticas de infraestructuras que tienen relación con el Corredor Atlántico, que es la red de proyectos que la Unión Europea considera prioritarios y por ello pueden optar a financiación de Bruselas.

El Ejecutivo central, en cualquier caso, lamentó ayer en Oviedo, en la presentación del avance del plan director del Corredor Atlántico, la lentitud con el que avanza este proyecto. "Todo ha ido muchísimo más lento de lo que podamos imaginar, pero la realidad de Europa ha sido otra y no podemos perder más tiempo", indicó José Antonio Sebastián, comisionado del Corredor Atlántico, en la consejería de Hacienda, en Oviedo. Sebastián, acompañado por Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre y número tres del Ministerio, y por Alejandro Calvo, consejero de Fomento, detalló algunas inversiones que ya se han realizado, algunas que están en marcha y otras que están por llegar, ante representantes empresariales, sindicales, del sector turístico y de la sociedad civil. Muchos agradecieron la puesta en escena, pero echaron en falta más concreción, puesto que muchos trabajos son a años vista y todavía no tienen plazos ni proyecto. También estuvo Nieves Roqueñí, consejera de Industria. "El compromiso con Asturias es firme", aseguró Marta Serrano. El reglamento general de la UE para el Corredor Atlántico no está aprobado, pero Transportes quiere tener listo su plan en todo el territorio para que, una vez que esté listo, presentar sus proyectos en Europa y poder optar a financiación. En cualquier caso, parte de la inversión de la que habló ayer Sebastián destinada a Asturias viene a través de los propios fondos del Estado.

El Comisionado también admitió la escasa presencia de proyectos de la región en la denominada "red básica" del Corredor Atlántico, que es la más prioritaria, cuyos planes deberían estar finalizados en 2030, aunque en cualquier caso es una estimación. En ese apartado está el puerto de Gijón y la Zalia, como enclave asociado. Estas son las principales inversiones que prevé el Gobierno para la región.

Estación de Oviedo. Sebastián reveló que la estación de trenes de Oviedo sufrirá una transformación para adaptarla a la llegada de la alta velocidad. En total se prevé una inversión, según concretó, de 60 millones de euros, aunque todavía no hay plazo para las actuaciones. Se espera que estén finalizadas en el año 2030. De esos sesenta millones, 53,9 serán para adecuar la estación, mejorando las vías y la infraestructura, aunque si ampliarlas. También se contempla la rehabilitación del ala norte (2,5 millones en un proyecto que está en fase de contratación), la rehabilitación de la cubierta (1,8 millones) y mejoras en la accesibilidad de la plaza de la estación (1,7 millones).

Estación de Gijón. El Gobierno también tiene en sus planes la construcción de la nueva estación intermodal de Gijón, para la que se prevé una inversión de entre 300 y 500 millones. La cifra exacta se sabrá tras el verano, aseguró ayer el Comisionado.

Tramos de vía pendientes de mejoras. La región tiene pendiente mejoras en el trazado de la vía que va desde Pola de Lena hasta las ciudades. Actualmente, los trenes de alta velocidad apenas pasan de 90 kilómetros por hora al pasar Pola de Lena y Europa aprieta para mejorar los tiempos y que los trayectos sean acordes para los grandes convoyes de mercancías. En el caso de Asturias, se prevén varias actuaciones e inversiones. Según concretó el Comisionado, habrá renovación del tramo Pola de Lena-Oviedo por 180 millones de euros y de la capital a Gijón por 80. Es una cifra superior a la que dio en su momento el Principado. Esas actuaciones consistirían en mejoras puntuales en la vía, puesto que, según recalcó Sebastián, la UE no exige que el tipo de vía sea ancho internacional, y el ancho ibérico, el que utiliza la región, puede ser adecuado. Estas mejoras permitirían que progresivamente los trenes pudiesen mejorar los tiempos. Las obras entre Pola de Lena y Oviedo se deberían licitar este año y empezarían en 2025, quedando finalizadas en 2027. El tramo entre la capital y Gijón se licitaría en 2026.

Integración ferroviaria de Avilés. Es otro de los puntos clave, teniendo en cuenta que Avilés será parada y destino de la alta velocidad a partir de julio. El Comisionado aseguró que hay reservados 179 millones de euros hasta 2030 para varias actuaciones de la conexión ferroviaria Villabona-Avilés, estando la mayoría en "planificación".

Puertos de Avilés y Gijón. El Comisionado también mostró cifras de inversiones en los puertos de Gijón y Avilés, por 62 millones y 69 respectivamente, aunque sin concretar las actuaciones ni los plazos. En el caso de Gijón, está en ejecución el acceso ferroviario al muelle norte, la renovación de la vía trasera y la construcción de barrera por un total de 9,2 millones. En Avilés, hay en ejecución 13 millones y el Comisionado no concretó donde iría el dinero restante hasta llegar a los 70 que figuraban.

Mejoras en el aeropuerto. El Gobierno también dio a conocer inversiones para el aeropuerto por 7,1 millones hasta 2026, que incluyen 2,43 para mejoras en la seguridad de personas e instalaciones.

La Zalia. Es el gran proyecto pendiente, asociado al puerto de Gijón, para el que el Comisionado prevé una inversión de 85 millones.

Inversiones en carreteras. El Comisionado también destacó que se invertirán 68 millones para la adecuación de los túneles de la AP-66, 10,9 para trabajos contra el ruido y 20 para el enlace de Robledo de la AS-II con la A-66, un proyecto que está en redacción.

