La sentencia que esperaban miles de interinos de larga duración en Asturias: el TJUE falla a favor de su contratación indefinida, pero con un matiz

Correctivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la resistencia de España a los contratos indefinidos a los empleados públicos, que han sufrido abuso de temporalidad durante. Un fallo emitido esta misma mañana en Luxemburgo determina que “la conversión de esos sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una medida adecuada”, aunque matiza que “siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional”. Hasta ahora, la jurisprudencia española ha sostenido que la fijeza del personal interino de larga duración contraviene los principios básicos de acceso a la función pública relativos a la igualdad, mérito y capacidad. Miles de empleados públicos interinos con más de tres años de vinculación a las administraciones estaban pendientes en Asturias de esta resolución.

El TJUE da esta respuesta tras la consulta formulada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 17 de Barcelona, a raíz de dos procedimientos entablados por empleados públicos catalanes, que pidió que su plaza quedase excluida de un proceso selectivo, ya que estaba cubierta por él, en uno de los casos, mientras en el otro dos interinas defendían que su puesto era estructural y que la administración había encadenado uno tras otro sus contratos, incurriendo en abuso de temporalidad.

El fallo además establece que no son suficientes medidas sancionadoras para corregir ese abuso en la contratación temporal la convocatoria de procesos para cubrir las plazas que son estructurales ni indemnizar solo a los empleados públicos que no han superado dichos procesos. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado de los jueces y tribunales españoles. De hecho, el Tribunal Supremo ha presentado ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre esta materia, que aún tardará en resolverse, pero este nuevo fallo cuestiona, en principio, el procedimiento seguido de convocar procesos al entender que no conlleva medida sancionadora alguna.