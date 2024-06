El PP denuncia “arbitrariedad” en la cobertura de la gerencia de Vipasa

“Arbitrariedad del tribunal” y “proceso vergonzoso”. Así califica el diputado autonómico José Cuervas-Mons el procedimiento de la consejería de Ordenación del Territorio para cubrir la gerencia de la empresa pública de vivienda, Vipasa, un puesto al que se presentaron 14 personas y para el que finalmente fue designada Susana González, por unanimidad del tribunal.

El parlamentario del PP tiró de antecedentes y recordó que antes del proceso para la gerencia de Vipasa se había convocado otro, para el puesto de responsable de Procesos y mejora en esa misma empresa pública, al que se presentaron 90 candidatos y que acabó siendo desconvocado, “sin comunicárselo a casi nadie”. Una de esas aspirantes, detalló Cuervas-Mons, fue Susana González, que “no había logrado la mejor puntuación”. Tras la anulación de esta puesto, y ya con IU al frente de las competencias en materia de vivienda, se convocó el proceso para la gerencia de Vipasa. El expediente de este segundo proceso “es terrible”, a juicio del diputado popular. “Está sin foliar, sin numerar, nos lo dieron desordenado, algunos documentos no tienen ni firma, como la valoración de los candidatos, no hay criterios de puntuación. Todo queda a la arbitrariedad del tribunal”, describió Cuervas-Mons, que no dudó en valorar el proceso de “pantomima”. El diputado del PP acusó al PSOE e IU de “no tener límites para colonizar la administración asturiana” y concluyó con un emplazamiento a los dos partidos que integran el gobierno autonómico: “Me parece muy bien que quieran colocar a quien les dé la gana, pero al menos que no engañen a la gente con la convocatoria de procesos”. Cuervas-Mons dijo que tiene previsto presentar por este asunto en comisión parlamentaria al consejero Ovidio Zapico.