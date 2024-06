San Xuan trae a Mieres el mejor ambiente y un sinfín de actividades

Mieres ya respira una de las citas más importantes de su calendario festivo. San Xuan llega en forma de once días cargados de actividades para todas las edades, gustos y públicos. Desde hoy y hasta el 24 de junio, el concejo podrá disfrutar de conciertos, desfiles, espectáculos, foguera y otros alicientes con los que celebrar la llegada del verano.

El día de hoy se abrirá a las 11.00 horas con la carrera solidaria por los alrededores del campus universitario, organizada por el alumnado del Colegio La Pereda/Ablaña. A las 12.00 horas, el tradicional barrenazu, en la Plaza del Ayuntamiento, anunciará el comienzo de las celebraciones. A las 19.00 horas, la primera cita festiva será la Tekken Fest, un minifestival dedicado a la música urbana que tendrá lugar en el Pozo Barredo a las 19.00 horas y que contará con artistas consagrados de la escena como "Metrika" o "Ben Yart". Seguidamente, a las 20.00 horas, la magistrada y profesora Natalia Fernández Suárez pregonará las fiestas. Lo hará en el Auditorio Teodoro Cuesta, en un acto presentado por Arantxa Nieto.

Hoy también se celebrarán los "Conciertos 33600" en la Plaza de la Llibertá, también a partir de las 20.00 horas, así como el Desfile L’Artusu, y el encuentro coral "La mina canta unida", fijados para las 20.30 horas. El día terminará con la actuación de la Orquesta Finisterre, a las 00.00 en el Parque Jovellanos.

Kiko Veneno, en una actuación. / A. A.

Mañana, el Parque Jovellanos y la Plaza del Mercado se llenarán de actividades desde las 12.00 con un taller de danza prima, la actuación de la Bandina L’Arrancaera y el Pieslle Danzando la Danza. La tarde estará ocupada por el Open d’Axedrez, un espectáculo circense, desfile a cargo de Prau Llerón, la ofrenda floral al monumento al minero y la segunda sesión del encuentro de coros. Por la noche llegará uno de los platos fuertes de las celebraciones, el concierto de Manu Chao en el Pozo Barredo a las 23.00 horas. Después, la orquesta Compostela ofrecerá la segunda verbena en el Parque Jovellanos. Entre la programación del sábado también se incluye el festival "Mieres Underground", que incluye gastronomía, música y artesanía y que se realizará en la Plaza de la Libertad desde las 13.00 horas.

El domingo, el Auditorio Teodoro Cuesta acoge la gala de danza de la Escuela Soleá, desde las 11.45 horas. A mediodía, pasacalles por las principales calles de Mieres. Desde las 13.00 horas, Desfile Ruxidera desde la Plaza del Ayuntamiento. Por la tarde, a las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la foguera infantil, así como del espectáculo "Los pigmentos mágicos y las chispas.... sin fuego", en la misma plaza. Por la noche, la orquesta Olimpus copará el Pozo Barredo a las 23.00 horas.

Manu Chao, en concierto. / A. A.

Los días sucesivos estarán repletos de más actividades con las que llenar Mieres del mejor ambiente. El miércoles será la Fiesta de la Espluma y, el jueves, el Concurso de Escanciadores. Otras citas significativas son el concierto de "Bobby Gonzales Trio", el viernes a las 21.00 horas, el de "Girls to the Front", programado para el sábado que viene y, cómo no, el día de la foguera: el domingo, 23 de junio, Mieres podrá disfrutar del principal acontecimiento de las fiestas de San Xuan de la mano del grupo L’Artusu, y también de Kiko Veneno, en concierto desde la 1.00 de la noche.

El programa completo de las fiestas no cabe en estas líneas, pero sí puede visitarte en la página www.mieres.es/san-xuan-2024. Que nadie se pierda Mieres... ni San Xuan.