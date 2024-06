Nueva advertencia de los economistas: condonar la deuda de las autonomías desequilibrará el presupuesto

Juan A. Ardura

El Presidente del Principado contestó este domingo a las críticas de la derecha y a unos reproches en los que abundó el diputado autonómico del PP, Andrés Ruiz, sobre la postura del Gobierno asturiano ante una posible reforma del sistema de financiación autonómica, aireada ahora de nuevo por la negociación para formar Gobierno en Cataluña. "La posición de Asturias no es la que diga yo, ni la que diga no sé quien. Es la que ha dicho la Junta General del Principado, aprobando un acuerdo que firmaron todos los grupos la legislatura pasada, excepto Vox", sostiene el presidente autonómico. Barbón recordó que dicho acuerdo reclama "una financiación justa, que tenga en cuenta el coste de los servicios y Asturias es clara: cualquier acuerdo de financiación tiene que ser multilateral y con más recursos para todas las autonomías". Por su parte, el diputado autonómico Andrés Ruiz (PP ) insistió en las críticas al Gobierno asturiano por lo que Álvaro Queipo ya consideró este sábado una "postura tibia" con las fórmulas que baraja el Gobierno central para mejorar la financiación de Cataluña y su elevado endeudamiento. Ruiz lamentó las declaraciones realizadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en las que abogó por una financiación que atienda "las singularidades" de Cataluña y también las del resto de autonomías. A juicio del diputado popular, "no existe ningún motivo ni histórico, ni coyuntural" que pueda explicar la creación de un modelo de financiación singular para Cataluña. "Esta propuesta es un favor que pretende hacer el Gobierno de España a Salvador Illa, su candidato a la presidencia de la Generalitat, para que el independentismo dé el visto bueno a su investidura", sostiene el diputado. "Pretenden conjugar la ley de amnistía con una financiación a la carta en Cataluña, que tape por un lado la ingobernabilidad de España, pendiente del independentismo, y por otro, la delicada situación parlamentaria que vive el PSC para conformar Gobierno", valoró Ruiz.