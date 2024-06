Un 10 en "constancia" y "descanso" para ganarse un 13,9 global en la EBAU: "Me dio tiempo a ir al concierto de Taylor Swift"

Cristina Pérez del Río Parrondo se despertó ayer nerviosa, consciente de que al mediodía se publicaban las notas de la EBAU. Su madre, Susana Parrondo, se las comunicó desde su trabajo. Fue una llamada telefónica que terminó en gritos y saltos de euforia por parte de la joven, estudiante del IES Montevil y que ha obtenido un redondo 10 en la fase de acceso de la prueba. Salda la Selectividad con un 13,9. "No me lo esperaba", confiesa Cristina Pérez del Río, que consiguió la máxima puntuación en los exámenes de Lengua, Matemáticas, Historia e Inglés. También en Biología. Un 9,5 en Química le ha impedido alcanzar el 14, pero no pasa nada. La joven está más que satisfecha de su esfuerzo.

El mes de mayo fue de hincar los codos para ella. "Me levantaba a la hora de entrar al instituto y estudiaba toda la mañana con descansos para que no fuera tan pesado. Comía, descansaba un rato y volvía a estudiar por la tarde", explica Pérez del Río, que limitó su vida social esas semanas. Eso sí, nada le impidió viajar a Madrid para disfrutar de una de sus pasiones, la música. Como buena "swiftie", acudió al concierto de Taylor Swift. Fue un chute de energía para encarar los últimos días de estudio. Reconoce momentos de "agobio". Necesitaba una nota alta para ingresar en la carrera de Medicina, a lo que se quiere dedicar. "Siempre lo tuve claro, desde pequeña. Mi madre es pediatra y eso influye", señala Cristina Pérez del Río.

La joven se marchó contenta de cada examen, sobre todo del de Historia. "Es teoría, o te lo memorizas o no. Salí muy segura", relata la joven, que albergaba alguna duda con, por ejemplo, Matemáticas. "Como hay que hacer cuentas, puedes no estar segura de si el resultado es el correcto", dice Cristina Pérez del Río, que agradece la labor del profesorado del IES Montevil durante estos cursos. "Bachillerato es duro y hay gente a la que le dan bajones por el camino porque piensan que no pueden. Los profes siempre se centraron en los alumnos y dieron muchos ánimos", asegura. ¿Cuál es la receta para alcanzar un 13,9? Cristina Pérez del Río Parrondo brinda unos consejos. "Hay que ser constante y estudiar todos los días. Y no ponerse nervioso porque te puedes liar", comenta la joven, que remarca la importancia de "saber descansar". "Si no, la cabeza no da. Hay que estar fresco", incide.

Cuando arrancó segundo de Bachillerato, Pérez del Río veía la Selectividad "muy lejos". "Me mentalicé para hacerlo lo mejor que pude", resalta. La madre de la protagonista, Susana Parrondo, cuenta que su hija tuvo "mucho estrés" a medida que se aproximaba la EBAU. "Pensaba que no le daría tiempo a todo y el día anterior al último examen estaba agotada", subraya Parrondo, una madre "orgullosa" que anima a Cristina a "aprovechar el verano a tope". Ya habrá tiempo de matricularse en Medicina, reflejo de que Gijón y el IES Montevil tienen a una alumna de 10.

Suscríbete para seguir leyendo