Cultura estima que los "ceros" de la OSPA merecen "una reflexión"

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha confirmado ayer, lunes, en la Junta General del Principado, su intención de reducir a un 6,8% el porcentaje de inestabilidad de la plantilla de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que actualmente es del 20 por ciento. Y ha reconocido que la crisis derivada de los "ceros" con los que el tribunal calificó en la prueba práctica a varios músicos que aspiraban a consolidar su plaza, todos de trayectoria y con carrera profesional solvente, llevará a "una reflexión para futuras convocatorias". No concretó en qué sentido, pero reiteró que "se producirá una reflexión".

Fue la suya una intervención en la Comisión de Cultura de la Junta General del Principado, a preguntas del PP, para aclarar las dudas que le expresaron los grupos de la oposición acerca de la gestión de la orquesta, que recibe 6,6 millones de euros de dinero público para su mantenimiento. Le acompañaba en la cita la gerente de la OSPA, Ana María de Jesús Mateo Martín.

El diputado del PP José Luis Costillas pidió explicaciones sobre lo que han calificado como "escándalos judiciales" a costa de la política personal; sobre la falta de estabilidad en el área de los gestores de personal, o sobre las dinámicas de una orquesta que "ha perdido valoración". Costillas le pidió a la Consejera que reconociera que "tenemos un grave problema de gestión que hay que solucionar. No podemos tener esas tasas de temporalidad y la gente con esa vocación se merece ser músico en un ambiente de estabilidad. Al margen de juicios ni de otros problemas. Valore si está contenta con lo que tiene delante", indicó. En la misma posición crítica, se posicionaron los portavoces de Foro, Adrián Pumares, y de Vox, Javier Jove –que llegó a hacer la bufonada de sacar una flauta y soplar ante los diputados, "porque si me dan un 0,1 igual me da para entrar en la bolsa de la OSPA"–.

Desde Convocatoria por Asturias Javier González Vega defendió el buen hacer de la OSPA –enarbolado en todo momento por la Consejera–, pero reconoció que "en la Administración y en la Consejería tiene que haber mecanismos para revisar qué ha ocurrido y dar respuesta a los afectados".

