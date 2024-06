Huerga: "El PP no despega y cuesta ver las líneas que lo separan de Vox en Asturias"

El portavoz adjunto del Grupo parlamentario Socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, aseguró ayer que "cada vez cuesta más ver las líneas que separan al Partido Popular y a Vox" y que ambos partidos "forman en Asturias un pack". Fernández Huerga emplazó al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a tomar nota de lo sucedido en Francia, donde el partido gaullista Los Republicanos expulsó a su presidente, Éric Ciotti, por haber alcanzado un acuerdo con al extrema derecha de Le Pen de cara a las elecciones legislativas anticipadas.

"Nos gustaría ver que hay una parte de la derecha democrática que no quiere pactar con la extrema derecha", señaló Huerga, que expresó su preocupación "por las declaraciones de dirigentes del PP asturiano asumiendo que para gobernar no pondrán reparo para pactar con la ultraderecha que representa Vox, a la que escuchamos discursos machistas, homófobos y antieuropeístas". A su juicio, la dirección del PP asturiano "nos lleva a tiempos oscuros" y no esconde "su interés por abrir la puerta a los acuerdos con la extrema derecha". Para el portavoz adjunto del Grupo parlamentario Socialista y secretario general del PSOE avilesino, "el PP no puede llegar al Gobierno de Asturias sin Vox", por lo que exigió claridad a Queipo, "que no puede decir a todo el mundo lo que quiere oír".

Fernández Huerga expresó su respaldo a la campaña electoral llevada a cabo por la FSA en las elecciones europeas, pese a que los socialistas fueron el segundo partido en las urnas: "La situación inicial no era nada sencilla, las encuestas nos daban 10 puntos por debajo del rival y se finalizó, con fortaleza, a solo un punto". Por ello, proclamó que "los representantes del PP en Asturias no consiguen despegar" y, en cambio, destacó que la FSA logró "uno de los mejores resultados del partido en toda España, cinco puntos por encima de la media". Tras agradecer la labor del candidato asturiano, Jonás Fernández, y sentenciar "el fracaso de quienes quisieron convertir esas elecciones en un plebiscito", aseguró que "el proyecto de la FSA y del PSOE en España sigue siendo fuerte e impulsa la política de progreso".

Con el cumplimiento de un año de Gobierno autonómico sobre el calendario, Fernández Huerga destacó la alta inversión de las cuentas para este año, la inauguración de la variante de Pajares, el despegue de cifras en el aeropuerto y el turismo, así como la actividad legislativa del Gobierno o las "cifras de crecimiento" de la economía. "Todo ello ejerce de dique frente a la extrema derecha", aseveró.

Implicación en la campaña. Preguntado por las críticas internas expresadas este domingo en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA por el alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez, Fernández Huerga indicó que "cada uno debe hacer autocrítica y valorar los resultados en su concejo, algo que yo he hecho como secretario general de Avilés", y afirmó que "a los representantes públicos del partido hay que exigirles que trabajen incluso cuando su nombre no encabeza la lista electoral". Al respecto, agradeció a los alcaldes y alcaldesas que se implicaron, "sin los cuales no habríamos podido haber realizado la campaña electoral". Óscar Pérez reclamaba a Barbón que en el próximo congreso del partido se rodee de "perfiles contrastados y conocedores de la organización", al tiempo que atribuía a los militantes valdesanos una demanda: "más presencia y sensibilidad" de los dirigentes regionales del partido.

"Barbón cuenta con mi voto". "No estamos en ningún proceso congresual, pero Adrián Barbón ha anunciado que se presentará y contará con mi voto", afirmó Fernández Huerga, aunque advirtió que "cuando uno se presenta tiene libertad para elegir a su equipo, cuyos nombres también se votan". Y afirmó que "las personas que Barbón eligió fueron las mismas que consiguieron que gobernemos en Asturias" en un contexto electoral de fuerte retroceso territorial del PSOE. Al respecto aseguró que "no ganar unas elecciones siempre exige análisis" y se dio por satisfecho con el realizado por el secretario general y presidente autonómico tras el 9J.

Suscríbete para seguir leyendo