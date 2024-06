La oposición critica que la Intervención no audite a Cogersa ni a Cadasa

Los diputados José Cuervas-Mons (PP) y Adrián Pumares (Foro) criticaron ayer que la Intervención General del Principado no audite los consorcios Cogersa y Cadasa tal y como ha advertido la Sindicatura en su informe sobre la Cuenta General del Principado correspondiente el ejercicio de 2022.

"Nos preocupa la actitud del Gobierno autonómico ante la falta de control de la Intervención General sobre dos consorcios de la entidad y volumen de Cogersa y Cadasa", advirtió el diputado popular Cuervas-Mons. El Síndico mayor, Roberto Fernández Llera, precisó que "no hay falta absoluta de control sobre Cadasa y Cogersa porque los realiza la Sindicatura", aunque sí reconoció que "es preceptivo" incluir a ambos consorcios en los planes anuales de control de la Intervención. "No entendemos por qué Cadasa y Cogersa no están sometidos a la auditoría de la Intervención General, si es por falta de recursos o porque al Gobierno no le interesa paliar esa falta de medios".

El consejero, Guillermo Peláez, dijo que "hemos tomado nota" acerca de esa recomendación de la Sindicatura. De hecho destacó que se han asumido el 89 por ciento de las medidas apuntadas por el órgano fiscalizador del Principado y que el 11 por ciento restante "no se comparten, por mantener criterios distintos". Llegado a este punto, el consejero de Hacienda formuló "una pequeña crítica" a la Sindicatura: "No entendemos que rechace alegaciones sin dar ninguna explicación a la Intervención General, porque genera cierta inseguridad jurídica y no ayuda a mejorar. Seguro que esas explicaciones resultarían útiles para que continúe la mejora" de los procedimientos de auditoría interna, planteó el consejero Peláez.