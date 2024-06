La exclusiva del verano llega adelantada: Alejandra Rubio y Carlo serán padres

Un inesperado bebé es el protagonista de último quiosco rosa de esta primavera. Sin haber nacido va a dar mucho que hablar. No es otro que el hijo que esperan Alejandra Rubio y Carlo Constanzia. La feliz pareja lo anuncia con posado en "Hola" y reconoce que se agobiaron "muchisimo" al conocer la noticia, pero que nunca han dudado en seguir adelante. Así las cosas habrá dos nuevas e ilustres abuelas en el mundo del cuore patrio: Mar Flores y Terelu Campos. "Hola" deja hueco en portada para Tamara Falcó, a la que toca hacer balance de su primer año de matrimonio. Y por supuesto aparece también Kate Middleton tras su regreso a la vida pública el pasado sábado en Londres. Lo ocurrido merece una gran foto de la Princesa de Gales, la elegida es de dentro de la carroza, sonriente.

La nuera del Rey Carlos III hace por supuesto pleno al quince en quiosco rosa y ninguna revista la olvida en portada. "Lecturas" lleva también a Alejandra y Carlo, pero a cuenta de sus "lujosas" vacaciones en Ibiza. Cuenta que los hijos de Concha Velasco se han ido de boda familiar al año de la muerte de la artista y desvela el "pacto secreto" de Bertín Osborne y Gabriela Guillén por el que el primero reconoce a su hijo.

En "Semana " apuestan también por contar la reconciliación de la pareja en cuanto al bebé y sus cuidados. En Marbella, la familia Alba alquila su casa por 35.000 euros al mes. Sara Carbonero ha hablado de la época en la que afrontó el tratamiento contra el cáncer: lo más duro fue enfrentarse a sus hijos, que no la reconocían.