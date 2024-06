Gobierno, PP y Vox chocan por las niñas tuteladas prostituidas

Choque entre el Gobierno, PP y Vox por el caso de las menores que fueron prostituidas cuando se encontraban bajo la tutela del Principado. La investigación sigue bajo secreto , pero la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, compareció este martes a petición propia en la Junta para ofrecer unas explicaciones que no convencieron a los grupos de la derecha. PP y Vox exigieron "dimisiones", mientras que Del Arco sostuvo que la responsabilidad del Ejecutivo se ciñe "a denunciar, investigar y valorar la situación" y recordó que ha puesto su cargo "a disposición del Presidente".

La Consejera reclamó "una mirada más limpia, menos morbosa y amplia", aseguró que su departamento "no había mirado a otro lado" y relató los pasos seguidos tras conocer en enero pasado que una menor tutelada había mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero. Posteriormente, se detectó a otras cuatro menores también tuteladas por la administración autonómica en la misma situación. "Pasaron dos días desde que hubo conocimiento de los hechos hasta que se presentó la denuncia ante la Policía", precisó Del Arco, quien reiteró que los centros de menores "no son, ni pueden ser cárceles, no lo permite la ley" y sus residentes "hacen vida como los demás niños y niñas, salen con amigos a los mismos lugares de ocio y usan las redes sociales, no son un gueto, forman parte de nuestra sociedad, no han cometido ningún delito".

La diputada Pilar Fernández Pardo reprobó los hechos, pidió que "caiga todo el peso de la ley sobre los autores de los hechos, eso será competencia de los tribunales". Pero sostuvo que "nos corresponde hace balance de su gestión y pedirle responsabilidades, porque hasta ahora nadie las asumió y estamos en un caso de extrema gravedad, de competencia suya".

Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, cargó contra "la incompetencia de los responsables y contra la felonía de quienes ejecutaron estos hechos" y mostró su indignación con el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias "Se ha dedicado a insultar a Vox, en vez de fijar posición", afirmó. Vegas manifestó su "solidaridad" con una consejera que, en su opinión, "ha recibido un rato muy justo" y acusó a la diputada Rouco de "no aportar ninguna idea para avanzar, ha utilizado a cinco menores como ariete para desgastar a este gobierno de manera sucia, inmoral e indigna".