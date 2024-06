"Es urgente un plan estratégico de turismo en Asturies para evitar la masificación"

Covadonga Tomé (Luarca, 1970) es la diputada del Grupo Mixto en la Xunta Xeneral. En plena recta final del período de sesiones en el Parlamento asturiano, Tomé moderará mañana en Candás la jornada "Del turismo depredador al turismo responsable". Tendrá lugar en el centro polivalente "La Baragaña" de Candás (Carreño), este sábado a las 12.30 horas. Participarán en la mesa redonda Ernest Cañada, investigador del sector del turismo y miembro de la asociación Alba Sud; Xosé Manuel Pérez, profesor titular de Derecho Administrativo y experto en turismo y Paula Varelo, exdiputada en la Xunta Xeneral y empresaria de turismo rural. Tras una comida en La Rexa, a las 16.30 horas, habrá una visita guiada a Perlora. Será guiada por el geógrafo y director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Toño Huerta y el concejal de Somos Carreño, Alberto Fidalgo. Conversamos con Tomé para conocer su punto de vista sobre la gestión actual del turismo y sus propuestas para el futuro.

–¿Cuál es el objetivo de la jornada "Del turismu depredador al turismu responsable"?

–Nos planteamos organizar esta jornada para tratar la situación actual del turismo porque es un tema que nos preocupa muchísimo. Entendemos que, a día de hoy, no existe un plan estratégico por parte del gobierno asturiano para poner en marcha un turismo de calidad. Ahora es el momento de actuar porque no queremos que se imponga ese turismo de masificación que ya ha colonizado otras comunidades autónomas. Muchas veces, el presidente Adrián Barbón habla de los números récord del turismo asturiano, sacando pecho y utilizando expresiones como "refugio climático". Esto es algo que, de verdad, nos parece espeluznante. Hay que ser muy serios con este tipo de aseveraciones; no podemos convertirnos en otra comunidad autónoma con un modelo de turismo masificado, en el que todo vale. Porque los resultados, como estamos viendo ahora, son desastrosos.

–¿Es ese riesgo de masificación lo que más les preocupa de la gestión actual del turismo en Asturies?

–Bueno, nos preocupa la masificación porque tiene mucho que ver con los problemas que trae de la mano. En Asturies tenemos zonas en las que la población, de repente, se triplica. Esto supone que se tensionen enormemente los servicios básicos, como la recogida de basuras o la sanidad. También la gestión de recursos, como laos recursos hídridos. Lo que nos preocupa es que el Presidente, a pesar de haberle preguntado ya en varias ocasiones, no ha sabido darnos respuesta a sobre si hay o no un plan estratégico para solventar estos problemas que se repiten año tras año. Tampoco para solventar la crisis de la vivienda en estas zonas tan tensionadas por la llegada de turismo masificado; una de nuestras principales preocupaciones.

–Ahora, además, se vuelve a retrasar la regulación de los pisos turísticos…

–La regulación de los pisos turísticos es una cuestión sobre la que nosotras llevamos hablando desde los primeros plenos de esta legislatura. Recibimos una contestación tajante de que se iba a solucionar antes de que empezara esta campaña de verano. Es evidente que no va a ser así y, que no llegue esta regulación, supone que este problema se va a cronificar y se va a intensificar. Actualmente, hay casi 6.000 Viviendas de Uso Turístico registradas. En concreto, a finales de 2023 había 5.696 viviendas para turistas (2.016 vacacionales y 3.680 de uso turístico). Estamos ante dos modelos que van claramente de la mano; el modelo de turismo que queremos no está claro y el modelo de vivienda no termina de avanzar, precisamente por la falta de regulación de estos pisos.

–¿Hasta dónde tendría que llegar esa regulación?

–Hasta donde nos permita la ley. En Santiago de Compostela (con un gobierno de coalición de BNG y Compostela Aberta), por ejemplo, ya no podrán ofertarse como pisos turísticos los que no hayan obtenido ya, antes de la nueva ordenanza municipal, la habilitación municipal. Incluso ayuntamientos del PP, como es el caso de Málaga, han tomado medidas para regular los pisos turísticos. En Asturies, como digo, tenemos que llegar hasta donde nos permita la ley y en el menor plazo de tiempo posible. En la regulación de los pisos turísticos ya vamos tarde.

–¿Espera que el Gobierno de Asturies actúe con más celeridad para la implantación de la "ecotasa"?

–Esperamos que sí. La ecotasa es también otra de nuestras reivindicaciones que hemos hecho llegar al Consejo de Gobierno tanto en las Preguntas al Presidente como en diferentes comisiones. Es una medida que se está poniendo en marcha no solo en prácticamente todos los países de Europa, sino también en algunas comunidades autónomas. Nuestra compañera Paula Varelo, una de las ponentes en la jornada de mañana, dirigió en Illes Balears varios proyectos financiados con la "ecotasa"; proyectos como un programa para que los comedores escolares de las islas se sensibilizaran y comieran alimentos locales, programas para la sensibilización en la población local y turística para el consumo de productos de cercanía; entre otros. En definitiva, la ecotasa es una recaudación que se reinvierte después en tratar de aliviar el impacto que tiene el turismo sobre el medioambiente. Es una cuestión importante que no se puede dejar abandonada.

–¿Qué modelo de turismo quieren para Asturies?

–Queremos un turismo armonioso con el medio ambiente, con nuestro patrimonio, con nuestra tradición, con nuestra forma de vida. También apoyamos un turismo con visión social, para todos y para todas; apostamos por el impulso de albergues municipales y otras opciones económicas para que un hotel a 200 euros la noche no sea la única opción para pernoctar en verano en Asturies.