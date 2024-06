Sanz Montes: "En España también se persigue a los cristianos"

"En Nigeria y otros países de África la persecución de los cristianos no es una ideología, sino una realidad concreta en la que vivimos día a día". "Hay inseguridad, secuestros, proliferación de sectas y grupos armados que quiebran la libertad de aquellos que seguimos a Dios", afirmó ayer el sacerdote nigeriano Patrick Akpabio en la presentación del "Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo", que elabora la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

El acto estuvo presidido por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y contó también con la participación del asesor jurídico de la citada fundación, Javier Linaza. "La persecución a los cristianos en España existe", opinó Sanz Montes, aunque no sea tan cruenta como en el continente vecino. "Tenemos otro tipo de persecución, son otros los paredones, a veces simplemente de papel, donde a diario se nos fusila", dijo el prelado. "Son otras las censuras, y de otras maneras, los patíbulos de la persecución amable pero eficaz que sufrimos aquí los cristianos", añadió.

Javier Linaza lamentó: "Hoy en día es muy difícil llevar una vida conforme a Cristo sin ser señalado, porque si uno no está de acuerdo con un acto tan terrible y cruel como es el aborto se le señala y se le tacha de extremista". Es más, "aunque en países como España las leyes nos protegen, en Occidente también hay una persecución que es silenciosa y educada por un discurso que alguien ha decido como bueno", afirmó Linaza.

El acoso, no tan silencioso, a quienes practican la religión cristiana se traduce, según el informe, en casi 4.900 millones de personas que arriesgan su vida a diario porque habitan en países donde no se respeta la libertad religiosa. "En Nigeria la gente no sabe si volverá sana y salva de misa, porque nosotros no tenemos armas para defendernos ante los ataques asociados a grupos islámicos o yihadistas como Boko Haramque, como el que el pasado mes de diciembre se cobró 300 vidas en una iglesia", contó Akpabio.

El informe examina la situación religiosa en los 196 países que existen hoy en el mundo y concluye que en el 14 por ciento de ellos hay persecución religiosa y que en el 17 por ciento existe discriminación por motivos de fe.

Ante esos datos, Sanz Montes atisbó "una lección que viene a ser el termómetro de la fe que profesamos". Apeló a que los fieles no caigan en la desesperanza porque, dijo, "una fe perseguida es una fe fecunda que crece, y la fe adormecida es la que envejece y termina". "El ataque no es contra nosotros, sino contra Jesucristo, que ya nos lo advirtió: ‘Lo que han hecho conmigo lo van a hacer con vosotros’, y esta es la historia de Cristo, que también ha sido la de una iglesia apostólica", expuso el Arzobispo.

"No puede haber paz sin libertad religiosa, la discriminación no permite que una persona se desarrolle socialmente", resumieron los ponentes

