"La singularidad en financiación debe ser de ciudadanos, no de territorios", dice Peláez

El Gobierno de Asturias considera que la "singularidad" de cada comunidad de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica habrá de referirse a "singularidades de los ciudadanos y no de los territorios", por lo que habrá de ceñirse a fondos específicos, como son los actuales de nivelación y garantía. "En ellos se tiene en cuenta el envejecimiento, o la dispersión, y hay unas reglas objetivas de reparto y con ellas se asignan", señaló el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. El Principado no cierra la puerta a la creación de fondos extra para considerar las "singularidades" específicas diferenciales, pero siempre que se repartan "de manera objetiva y pudiendo acudir a ellos todas las comunidades".

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Peláez reiteró la posición de Asturias en el debate de la financiación regional, espoleado ahora por las demandas de Cataluña. "Nuestra posición es clara y no nos hemos movido; tiene que ser una negociación multilateral en la que participen todas las comunidades", indicó. Y el modelo habrá de ser "simétrico en lo referido a los tributos cedidos, tanto en normativa como recaudación, y esas singularidades deben abordarse en los fondos de nivelación", señaló.

También recalcó el compromiso de que una vez que el Gobierno central traslade su criterio en el consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero convocará a las fuerzas parlamentarias que sustentaron el acuerdo firmado sobre criterios financieros "para dar cuenta y discutir la posición futura de Asturias". Con ello, llamó a la tranquilidad: "Advertí al PP que lo mejor es mantener esa postura de unidad y no abrir un melón de crispación", indicó Peláez, insistiendo en la garantía de que "se dará cuenta de todo lo que se negocie".

Bloqueo de Vox.

El Gobierno regional también expresó su malestar por la decisión de Vox de impedir que el mes de julio se hábil en la tramitación parlamentaria, lo que retrasará hasta otoño la aprobación de las leyes de Escuelines, de proyectos singulares o la reforma de la ley de Turismo para adaptar la regulación de los pisos turísticos. "Es una actitud de bloqueo, que solo retrasa lo inevitable, porque son leyes muy trabajadas y dialogadas", señaló. Con todo, respecto a la red de Escuelines, recalcó el compromiso del Gobierno de cumplir los plazos en las que competen al Principado: "Ese bloqueo de Vox a quienes perjudicará será a los ayuntamientos, que no podrán transferir las competencias, y deberán seguir con el régimen actual", señaló Peláez, quien recalcó un "perjuicio" que afecta "a ayuntamientos con gobiernos de distinto signo político y sobre una medida que cuenta con amplio consenso".

Vox y UGT se acusan mutuamente de no trabajar.

Al hilo del rechazo de los de Abascal a que julio sea hábil en el parlamento, el secretario general de UGT, Javier Lanero, acusó a Vox de "bloquear" la actividad parlamentaria. "Entiendo y asumo que un partido como Vox nació para bloquear, pero no entiendo que no haya nacido para trabajar", declaró el dirigente sindical. "Es una falta de respeto a todos los asturianos", insistió. La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, no tardó en dar la réplica: "¿Habla de trabajar un sindicalista de UGT, ese sindicato que no defiende a los trabajadores y que tiene a muchos de sus anteriores miembros condenados por corrupción?", se preguntó. López afirmó que Asturias "necesita un parlamento que legisle correctamente" y no apruebe leyes "que imponen la ideología socialista y comunista a los más pequeños". También pidió "eliminar las subvenciones a los sindicatos comegambas como UGT, que no representan a ningún trabajador".

