Cientos de personas piden en Oviedo el alto el fuego en Gaza

Cientos de personas se manifestaron este sábado por las calles del centro de Oviedo para exigir un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza y sanciones al Estado de Israel. La marcha, convocada por la Plataforma Solidaria Asturias con Palestina, ha discurrido entre la estación de tren y la plaza de la Catedral al grito de "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", "No es una guerra es un genocidio" y "Estado sionista, Estado terrorista". Los participantes han desplegado un gran bandera palestina a lo largo de una manifestación que trata de visibilizar la "difícil realidad" que se está viviendo en Palestina, según Mercedes González, una de las portavoces de la plataforma. Ha subrayado la necesidad de "seguir saliendo a calle" hasta que no se declare un alto el fuego y se respeten los derechos humanos de todos los palestinos.