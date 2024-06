Los ganaderos del área central, desesperados con el oso y el lobo: "Campan a sus anchas, no se puede seguir en esta situación"

Están "al límite y no pueden más". Los ganaderos del área central de Asturias dicen estar ya hartos de los ataques de la fauna salvaje a su ganado, concretamente del lobo y el oso, del que alertan que ya no está en peligro de extinción, sino todo lo contrario, y piden controles poblacionales. El coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, compareció con unos cuantos afectados ante la sede de la Consejería de Medio Rural este lunes para denunciar la situación crítica que atraviesan los profesionales.

"Estos ataques hasta ahora sin precedentes de lobo y oso harán que los ganaderos acaben tomando medidas en legítima defensa y tomando la justicia por su mano. Las medidas en legítima defensa suelen salir sobre la marcha", advierte Fernández. Entre las medidas que plantean está el traslado de ejemplares a otras zonas, la esterilización de los mismos "o lo que crean oportuno". Y añadió: "Lo que no se puede seguir en esta situación porque estamos viendo que los osos ya campan a sus anchas por el concejo de Oviedo".

Los ganaderos, concentrados delante de la Consejería de Medio Rural, en Oviedo. / Lne

URA presentó días atrás una denuncia de la situación en la Consejería y los ayuntamientos más afectador por los ataques. Pero no han sido atendidas, se quejan.

El secretario de URA ha incidido en que la denuncia presentada ante la consjería y ante los ayuntamientos afectados no han sido escuchadas por parte de los responsables de la administración.

Los ganaderos de la zona de Morcín han insistido en que "a día de hoy en esa zona" dan mucho más problemas los osos que los lobos, ya que matas "día sí y día no" animales y además no deja ni rastro de ellos. El problema es que cuando reclaman los daños por ataques de osos hay más dificultades, ya que no quedan restos.

Visitantes y "mascotitas"

Tan grave como los problemas generados por los osos y los lobos son los problemas que causan los muchos "turistas y visitantes" que "con sus mascotitas invaden la zona del Monsacro". Con estas palabras se manifestaba Miguel Álvarez, vecino de Los Llanos, en el concejo de Morcín que ha criticado duramente el comportamiento de los visitantes.

A su juicio el turismo descontrolado está causando muchos problemas a los ganaderos de la zona, que los fines de semana "ni siquiera pueden mover el tractor porque no hay sitio donde dar vuelta". Por eso ha exigido el control y regulación de las normas de los visitantes y ha pedido que se vigile el cumplimiento de las mismas.

"Llegan aparcan donde les da la gana, invaden todo, van con sus perritos sueltos, vuelven loco a uno porque las rutas no están bien señalizadas y se pierden, ya hubo que prohibir que bañasen a sus mascotitas en los bebederos de los animales pero no lo cumplen. Pedimos que cumplan la normativa referida a los perros y a la gente porque nos están echando de la zona. Que marquen las rutas y los visitantes no puedan salirse de ellas porque atosigan a los animales", indicó Álvarez.

europa press