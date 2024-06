Un cupo para Cataluña pondría en riesgo "la viabilidad del país", avisan los expertos

Extender el modelo del cupo vasco o el concierto navarro a otras comunidades autónomas, tal y como exigen los partidos independentistas de Cataluña, "amenazaría la viabilidad futura del país". Esta una de las conclusiones del informe de los expertos en financiación y federalismo local, reunidos por el Foro Económico de Galicia y que fue presentado este lunes el Congreso de los Diputados.

Los autores del informe sostienen que tanto el concierto vasco como el convenio económico navarro "representan una anomalía sin parangón en el panorama internacional", ya que ningún otro país de estructura federal "ha renunciado a su control fiscal en una parte del territorio", un mensaje que ya trasladó el catedrático de Hacienda Pública, Carlos Monasterio, en unas jornadas sobre financiación autonómica organizadas meses atrás por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

El estudio elaborado por economistas de la Universidad de Santiago como María Cadaval y Xaquín Fernández Leiceaga, Santiago Lago y Jorge Martínez, catedrático emérito de la universidad norteamericana Georgia State y uno de los mayores expertos mundiales en federalismo fiscal y descentralización, sostiene que la eventual extensión del modelo de cupo a otras comunidades "implicaría una redistribución de los flujos fiscales, que acabarían por configurar un sistema totalmente diferente del actual". También advierten que cualquier reforma del sistema de financiación "debe ser aceptada desde el ámbito de cada comunidad, pero también desde la perspectiva del conjunto" para evitar "tratamientos asimétricos, que sean semilla de futuros problemas y generen sentimientos y realidades de agravio".

De hecho, los especialistas en la financiación autonómica aconsejan revisar los sistemas de cupo y concierto del País Vasco y Navarra y "en menor medida" el régimen especial canario para adaptarse "a las nuevas reglas de redistribución". Hay una amplia coincidencia académica en que tanto el País Vasco como Navarra disponen de una financiación por habitante "sustancialmente mayor" que las del régimen común (el resto), debido a que el método de cálculo para el cupo vasco y la aportación navarra "están muy infraestimados". Abogan asimismo por mejorar la equidad y lograr una nivelación interterritorial ya que actualmente hay diferencias de gran calado entre las autonomías con mejor y peor financiación per capita hasta el punto de que la Comunidad Valenciana "solo llega al 70% de los recursos por habitante ajustado de Cantabria". Otro punto que también aborda este informe es el de la necesidad de embridar los mecanismos extraordinarios de endeudamiento, donde los expertos abogan por "un trato justo y equitativo para aquellas comunidades autónomas que hayan recurrido en menor medida", como es el caso de Asturias y Galicia.

Ángel de la Fuente no cree que sea "el mejor momento" para reformar el modelo vigente

El economista asturiano Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos en materia de financiación autonómica abundó este lunes en el mensaje de que la actual coyuntura política no es la idónea para afrontar cambios en el sistema vigente. "Una reforma deprisa y corriendo y con la amenaza de que necesitamos un acuerdo que cumpla ciertas condiciones, porque si no puede caer el Gobierno o no se puede investir al nuevo presidente de la Generalitat, seguramente no sea el mejor, no es algo que conduzca a un sistema sensato y equitativo", manifestó De la Fuente. El director de Fedea abogó en cambio en la creación de un fondo de nivelación para las autonomías infrafinanciadas, Valencia, Andalucía y Murcia, en su intervención en la jornadas celebradas ayer en el Congreso. Mientras, el Gobierno central defiende que es "absolutamente compatible" el debate multilateral sobre la financiación con el de la singularidad, a través de su portavoz, Pilar Alegría, quien recordó que la vicepresidenta, María Jesús Montero, se sentará a abordar esta cuestión con todas las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio. Por su parte, la portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Esther Peña, emplazó al PP a hablar de un nuevo modelo antes que de agravios territoriales.

Suscríbete para seguir leyendo