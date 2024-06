Así es la posición que reivindicará Asturias ante los cambios en la financiación autonómica

“No aceptaremos ningún privilegio”. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha fijado esta posición ante una reforma del sistema de financiación autonómica que, sospecha, será parcial, más bien “una revisión del modelo actual”, según ha planteado esta mañana en la Junta General a una interpelación del PP. El diputado Andrés Ruiz alertó del riesgo de que el Gobierno de Pedro Sánchez facilite a Cataluña “un modelo foral sin fuero” que perjudique al resto de comunidades autónomas del régimen común, como Asturias. El titular de la finanzas del Principado ha avanzado además algunos de los criterios que el Principado defenderá en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio, que se presume como el pistoletazo de salida para los cambios en un sistema de financiación que lleva sin tocarse desde 2009.

“El Gobierno de Asturias no se mueve de su posición”, contestó el responsable de las finanzas del Principado, que se remitió a la fuerza con la que el Ejecutivo acudirá a la negociación sobre los cambios en el sistema de financiación, gracias a “la alianza interna” del acuerdo adoptado en el parlamento asturiano durante la legislatura pasada, y “la alianza externa” que supuso la Declaración de Santiago, suscrita con otras siete comunidades autónomas.

Andrés Ruiz emplazó al Gobierno de Adrián Barbón a plantarse contra la negociación bilateral del Gobierno de Sánchez con los independentistas catalanes “que rompieron la convivencia”. El parlamentario popular afeó el Ejecutivo asturiano que “no dice nada, nos gustaría que algún día alzase la voz” ante, recalcó, “el plan de Sánchez de ganar en Cataluña, mientras el resto de España pierde”. Ruiz exigió al Principado que haga sus deberes “como han hecho otras autonomías” y cuantifique el coste real de los servicios públicos que, por ejemplo, Galicia ha cifrado en un déficit de 1.535 millones anuales y Castilla y León, en 395. “Tenemos el estudio sobre el coste de los servicios públicos, pero esa cifra forma parte de la negociación y no creemos conveniente hacerlos públicos por el interés de Asturias”, replicó el consejero Peláez quien, en cambio, si cuantificó en 120 millones de euros el perjuicio que ha supuesto para Asturias en los cinco primeros meses del año la no actualización de las entregas a cuenta de la financiación por la prórroga de los Presupuestos del Estado. El diputado popular también emplazó al consejero Peláez a dar explicaciones al resto de partidos del parlamento asturiano sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el próximo mes de julio, donde se debatirán los posibles cambios en materia de financiación. “Digan no a un sistema que nazca de la bilateralidad con políticos que quisieron romper la convivencia, digan no a dejar las necesidades de Asturias en un plano secundario, digan no a este regalo que solo lucra a Sánchez, pero involucra a todos y digan sí otra vez a la Declaración de Santiago, a un sistema basado en que las personas reciban los servicios que precisen con independencia de dónde residan”, reivindico Ruiz.

El titular de Hacienda no dio plazos, pero se comprometió a convocar a la Mesa de Financiación tras el Consejo de Política Fiscal y avanzó la posición que defenderá Asturias en el órgano donde se sientan el Gobierno central y todas las comunidades autónomas. Peláez espera que en ese foro se plantee “una renovación del modelo existente antes que una reforma integral”. El Principado defenderá “recalcular las necesidades de gasto” porque el modelo actual parte de cifras de referencia de 2007. “El Estado debe aportar más recursos”, sostuvo Peláez, quien también ha abogado por “nuevas fórmulas para el cálculo de habitante ajustado, que incluya el criterio de la orografía y más grupos de envejecimiento”. El Principado también reivindicará la ampliación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y que este tenga en cuenta el impacto de la transición industrial. El consejero hizo un llamamiento a “arrimar el hombro” y le pidió al PP que “no caiga en la tentación” de utilizar el debate sobre la financiación autonómica como arma política cuando hay un acuerdo adoptado en el parlamento asturiano por todos los partidos, excepto Vox.