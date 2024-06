"El Rey no puede actuar solo, debe haber siempre un ministro", sentencia el catedrático Ramón Punset

"The king can not act alone", o lo que es lo mismo: "El rey no puede actuar solo", dice un viejo aforismo del derecho inglés, que este lunes trajo a colación el catedrático emérito Ramón Punset, a cuenta del viaje en solitario de Felipe VI a Estonia. "Siempre debe haber un ministro, el ministro de jornada, que está ahí para refrendar los actos de rey, de manera tácita o expresa", indicó. ¿El motivo? "El rey no es responsable políticamente", remarcó. Sobre lo ocurrido en Estonia, Punset especuló: "Leí una nota de Exteriores en la que decía que había habido una descoordinación con la Casa Real. Eso es imposible". Punset hizo estas matizaciones con motivo de la presentación en la Junta del volumen "La función constitucional del Rey", editado por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y que ha coordinado el propio catedrático. Junto a él, intervino el jurista de origen asturiano Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidente del Instituto de España y consejero nato del Consejo de Estado desde 2022, así como el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y el presidente de Academia de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar.

En su disertación, Punset diseccionó el papel del Rey, que "verifica que todos los actos se han hecho conforme a la Constitución". Tiene además "una actitud proactiva en favor de la formación del Gobierno, sin abandonar su neutralidad". Por otro lado, frente a quienes piden que el Rey no refrende la ley de amnistía, Punset indicó que "el monarca está obligado a sancionar todas las leyes. Ahora bien, está obligado a certificar la producción regular de las mismas. Si la ley no procede de las Cortes o ha habido un conflicto entre las cámaras y no se ha resuelto conforme a la Constitución, podría negarse a promulgarla".

"¿Para qué sirve el Rey?", se preguntó. Y respondió: "Asegura el funcionamiento regular de la Constitución, hace presente la voluntad del Estado y es el símbolo de la unidad del mismo", resumió. Punset indicó que hubiese deseado "un mayor activismo regio en el asunto del CGPJ, como en octubre de 2017, para que los presidentes de las cámaras iniciasen el procedimiento de renovación". Para Punset, "la monarquía es claramente un anacronismo, que sobrevive por un plebiscito cotidiano, pero que ha realizado un extraordinario servicio al país".

El jurista Benigno Pendás, muy ligado a Salas, indicó que "la monarquía es uno de los grandes consensos que aún siguen vivos, y así debe ser, aunque sería deseable cuidar las formas en algunas circunstancias", en referencia al incidente de Estonia. Pendás rechazó que la monarquía sea un anacronismo. "Tenemos el rey ilustrado que le hubiese gustado a Jovellanos", afirmó. "No es casualidad que tenga un retrato de Carlos III en su despacho, es su modelo", indicó.

Pendás resaltó el perfecto engarce de la monarquía en la Constitución, que "se atreve a algo que nadie ha hecho, como es racionalizar la actividad de la Corona, que en otros países funciona en base a usos y costumbres". Rechazó una ley sobre la Corona: "Establecer todo lo que debe hacer el Rey nos podría llevar a un callejón sin salida". Opinó que no es el momento de iniciar un proceso de reforma de la Constitución: "En el 78 sabíamos lo que queríamos, una democracia. Han pasado más de 40 años y yo creo que sigue siendo la posición de la mayoría de los españoles. Pero ahora mismo esos consensos no existen".

Pendás discrepó de que un llamamiento del Rey hubiese podido desbloquear la renovación del CGPJ. En 2017, el Rey hizo esa llamada con motivo de la crisis catalana. "El contexto constitucional funcionó a la perfección, con la aplicación con consenso del artículo 155, y ya no hay un peligro inminente de secesión", resaltó. Opinó además que "la amnistía tiene que demostrar todavía su utilidad". Pendás ha manifestado "serias dudas de que encaje en la Constitución y que sea eficaz".

Juan Cofiño, en su discurso, indicó que "la perdurabilidad de la institución reclama un proceso de adaptación constante, algo que algunas Monarquías pretéritas no acertaron a entender". Y añadió que "acaso la renuencia excesiva que en España tenemos a introducir modificaciones constitucionales, debiera excepcionarse en relación con la institución monárquica".

Suscríbete para seguir leyendo