Educación "cede ante la presión" sindical y consolidará a las trabajadoras infantiles no estabilizadas

El conflicto en torno a las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 años de titularidad municipal, que se integrarán en la red pública autonómica que diseña el Principado, se ha cerrado con un acuerdo en la reunión que mantiene la consejera de Educación, Lydia Espina, con los sindicatos. El comité de huelga, formado por los sindicatos, tiene previsto reunirse para evaluar la desconvocatoria de las protestas hasta ahora en marcha.

Fuentes sindicales han trasladado que "la Consejería de Educación cede ante la presión en las Escuelas Infantiles y convocará un procedimiento extraordinario de concurso de méritos incluyendo un número de plazas equivalente al número total de trabajadoras no estabilizadas", aunque no detalló la fórmula que se empleará.

El malestar estaba en cómo se llevará a cabo la estabilización en puestos autonómicos de un personal que hasta ahora dependía de los municipios y que contaba con diferencias salariales según los territorios.

"Igual trabajo pero distinto sueldo. Actualmente, hay diferencias salariales de hasta 400 euros", señaló Laura González, responsable de escuelas infantiles de CSIF, en una rueda de prensa conjunta de los sindicatos hace semanas para anunciar sus movilizaciones. González explicó que, tal y como están planteados ahora los convenios de los distintos centros, se pueden dar casos en los que trabajadoras de una misma escuelina, que realizan el mismo trabajo, lo hagan con una gran diferencia salarial.

En aquella comparecencia conjunta Borja Llorente, de CCOO, explicó que una de las medidas para solucionar esta problemática sería la incorporación del personal de la red de 0 a 3 años en el grupo B de funcionarios. Según afirmó, una de las incógnitas del traspaso de las trabajadoras de las escuelas infantiles de manos municipales a autonómicas es el grupo en el que serán incorporadas. "La idea es que se integren en el C1, pero las técnicas superiores deben estar en el B. Las están infracualificando a nivel salarial", señaló Llorente, que añadió: "Que pasen al grupo B y a partir de ahí negociar las condiciones salariales. Debemos determinar condiciones de trabajo similares y corregirlo al alza". En ese sentido, el representante de CCOO explicó que los ayuntamientos deberán asumir la las diferencias.

En ese sentido, otro de los puntos tiene que ver con la estabilización del personal no estabilizado por los ayuntamientos. Actualmente, el personal de las escuelas está compuesto por unas 600 trabajadoras de las que unas 100 no estarían estabilizadas. Las fuerzas sindicales advierten que corren el riesgo de perder su trabajo una vez el Principado asuma la gestión de las Escuelines. "Esas plazas podrían someterse a una oferta de empleo público y el personal no estabilizado podría irse a la calle", destacó Cristóbal Puente, de UGT. Además, también proponen que en la ley se incluya una disposición transitoria para la convocatoria de un concurso que "recoja a las compañeras que no han ido a los procesos de estabilización".

Además de la estabilización, los sindicatos se refirieron al otro gran punto de sus reclamaciones: la implementación del carácter educativo. En ese sentido, hicieron hincapié en la necesidad de implementar formación continua al personal y de instaurar la pareja educativa. Puente, señaló que, si bien las trabajadoras de las escuelas infantiles "no son cuerpos docentes" sí que son "equipos docentes": "Exigimos que entren con carácter pedagógico", recalcó.

Además, también se atajó la problemática de las horas destinadas a la burocracia y a las labores de atención a familias, coordinación o evaluaciones. "No hay un solo minuto para ello. Tal y como está redactado, el personal meterá horas extra de forma gratuita", recalcó entonces.

Está previsto que tras la reunión la Consejería explique los términos del acuerdo.